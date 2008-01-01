Видеокарта NVIDIA® H100 80 ГБ

Бесплатно протестируйте флагманскую видеокарту на архитектуре Hopper для своих задач. Она оснащена 80 ГБ памяти HBM 3, поддерживает NVLink 4.0 для сверхбыстрого обмена данными и оптимизирована для работы с AI, HPC и аналитикой больших данных.

Для каких задач подойдет NVIDIA® H100

Обучение и инференс нейросетей

Работа с глубокими и генеративными моделями, включая большие языковые модели, компьютерное зрение, обработку естественного языка, анализ изображений и видеопотоков.

Обработка больших массивов данных

Глубокий анализ данных, предсказательное моделирование, обработка потоков в реальном времени и Big Data-анализ.

Высокопроизводительные вычисления (HPC)

Комплексные симуляции, моделирование физических процессов, инженерные расчеты (CFD, FEA), геофизическое моделирование и рендеринг.

Финансовый анализ

Высокочастотный трейдинг, моделирование рисков, расчет сложных финансовых инструментов, прогнозирование рыночных тенденций и автоматизация аналитики.

Медицинские исследования

Биоинформатика, молекулярное моделирование, анализ генетических данных и обработка медицинских изображений (МРТ, КТ).

Особенности видеокарты

Большая вычислительная мощность

Позволяет работать с самыми сложными вычислительными задачами без задержек и ограничений.

Гибкость в использовании

Подходит как для работы в одиночном режиме, так и в распределенных вычислениях.

Быстрая передача данных

Обеспечивает мгновенный доступ к информации даже при работе с огромными массивами данных.

Экономия энергопотребления

Благодаря продвинутой архитектуре H100 обеспечивает высокую производительность при оптимальном энергопотреблении.

Поддержка Transformer Engine

H100 оснащена специализированным блоком для ускорения обработки моделей трансформеров, что повышает эффективность работы с большими языковыми моделями.

Технические характеристики

Базовые

Архитектура Hopper
Ядра CUDA 14 592
Тензорные ядра 456
Память 80 ГБ
Пропускная способность памяти 2,04 ТБ/с
Форм-фактор PCIe 5,0 x16

Как получить сервер с видеокартой NVIDIA® H100 на тест

Заполнить заявку

Укажите свои контактные данные, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество видеокарт для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать про условия тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней. Обычно этого времени хватает, чтобы сделать выводы, подходит вам видеокарта или нет. Если перед вами уже кто-то взял видеокарту на тест, мы сообщим и поделимся, когда она снова станет доступна.

Протестировать возможности NVIDIA® H100

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.