Видеокарта NVIDIA® H100 80 ГБ

Для каких задач подойдет NVIDIA® H100
Обучение и инференс нейросетей
Обработка больших массивов данных
Высокопроизводительные вычисления (HPC)
Финансовый анализ
Медицинские исследования
Особенности видеокарты
Большая вычислительная мощность
Позволяет работать с самыми сложными вычислительными задачами без задержек и ограничений.
Гибкость в использовании
Подходит как для работы в одиночном режиме, так и в распределенных вычислениях.
Быстрая передача данных
Обеспечивает мгновенный доступ к информации даже при работе с огромными массивами данных.
Экономия энергопотребления
Благодаря продвинутой архитектуре H100 обеспечивает высокую производительность при оптимальном энергопотреблении.
Поддержка Transformer Engine
H100 оснащена специализированным блоком для ускорения обработки моделей трансформеров, что повышает эффективность работы с большими языковыми моделями.
Технические характеристики
Базовые
|Архитектура
|Hopper
|Ядра CUDA
|14 592
|Тензорные ядра
|456
|Память
|80 ГБ
|Пропускная способность памяти
|2,04 ТБ/с
|Форм-фактор
|PCIe 5,0 x16
Как получить сервер с видеокартой NVIDIA® H100 на тест
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Количество видеокарт для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
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Максимальный срок тестирования — 14 дней. Обычно этого времени хватает, чтобы сделать выводы, подходит вам видеокарта или нет. Если перед вами уже кто-то взял видеокарту на тест, мы сообщим и поделимся, когда она снова станет доступна.
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