Плата с CPU RISC-V Milk-V Mars

Протестируйте компактный одноплатный компьютер на базе RISC-V. Полноценная Linux‑платформа с HDMI, USB 3.0, Ethernet и PoE в форм‑факторе банковской карты. Идеально подойдет для экспериментов с RISC‑V, разработки и обучения.

Для каких задач подойдет

Разработка и эксперименты с архитектурой RISC‑V

Используйте Milk‑V Mars, чтобы писать и отлаживать приложения под архитектуру RISC‑V в полноценной Linux-среде. Плата работает с Ubuntu, Debian и другими популярными дистрибутивами — можно собирать пакеты, тестировать скрипты, запускать сервисы и проверять, как ведет себя код на реальном железе.

Образование и исследовательские задачи

Изучайте открытую архитектуру, запускайте Linux и создавайте собственные проекты: Mars подойдет для студентов, преподавателей и инженеров, которые хотят познакомиться с RISC‑V на практике.

Особенности Milk-V Mars

Подходит для старта с RISC - V

Milk‑V Mars построен на полноценной 64‑битной архитектуре RISC‑V и поддерживает работу в привычной Linux‑среде. Это удобный способ начать разрабатывать, тестировать и запускать приложения на открытой ISA — без эмуляции и лицензий.

Уверенная производительность для разработки и мультимедиа

Четырехъядерный процессор StarFive JH7110 (до 1.5 ГГц) и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 позволяют запускать Linux с графикой, писать код, работать с видео и сетевыми задачами. Подходит для проектов, где важна компактность и энергоэффективность.

Компактность и совместимость с Raspberry Pi

Плата размером с банковскую карту (85×56 мм), помещается в ладони и совместима с корпусами и аксессуарами от Raspberry Pi 3 Model B. Это удобно при встраивании в готовые решения и проекты с ограниченным пространством.

Много портов для подключения периферии

На борту — HDMI 2.0 с поддержкой 4K, три порта USB 3.0, гигабитный Ethernet с PoE, слот M.2 для Wi‑Fi/Bluetooth‑модуля и интерфейсы для камер (MIPI‑CSI) и дисплеев (MIPI‑DSI). Можно подключать все, что нужно — от монитора до датчиков и модулей связи.

Готов к работе с видео и графикой

Поддержка 4K‑видео через HDMI, аппаратное декодирование H.264/H.265 и графическое ускорение (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2) позволяют использовать Milk-V Mars в мультимедийных и визуальных проектах.

Можно использовать в автономных проектах

Milk‑V Mars можно питать через USB‑C, GPIO или по Ethernet (PoE), что удобно для проектов в шкафах, стойках или на удаленном объекте. Дополнительно можно подключить вентилятор — в плате предусмотрен отдельный разъем питания.

Технические характеристики

Процессор (SoC) StarFive JH7110, 64-битный (RV64GC, 4 ядра по 1,5 ГГц)
Оперативная память LPDDR4: 1, 2, 4 или 8 ГБ
Накопители Слот для eMMC
Слот для microSD
SPI Flash (для загрузчика)
Вывод изображения HDMI 2.0
MIPI DSI (2 и 4 линии)
Возможно подключение двух дисплеев одновременно
Поддержка камер MIPI CSI (две камеры по 2 линии или одна — 4 линии)
Мультимедиа Аппаратное декодирование H.264 и H.265 (до 4K при 60 кадрах/с)
Кодирование H.265 (1080p при 30 кадрах/с)
Поддержка JPEG
Сетевые интерфейсы Порт Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой PoE
Слот M.2 (E-Key) для Wi‑Fi/Bluetooth
Порты USB 3 порта USB 3.0
1 порт USB 2.0
Питание Через USB‑C (5 В, не менее 3 А)
Через контакты GPIO
По Ethernet (PoE, при наличии HAT)
GPIO 40-контактный разъем GPIO
Размеры 85 × 56 мм

Как получить на тест

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Укажите свои контактные данные в форме внизу страницы, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество железа на тест ограничено, поэтому мы тщательно отбираем заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать об условиях тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если кто-то уже взял сервер на тест перед вами, мы сообщим, когда он снова станет доступен.

Протестируйте возможности Milk-V Mars

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru