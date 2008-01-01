Плата с CPU RISC-V Milk-V Mars

Для каких задач подойдет
Разработка и эксперименты с архитектурой RISC‑V
Образование и исследовательские задачи
Особенности Milk-V Mars
Подходит для старта с RISC - V
Milk‑V Mars построен на полноценной 64‑битной архитектуре RISC‑V и поддерживает работу в привычной Linux‑среде. Это удобный способ начать разрабатывать, тестировать и запускать приложения на открытой ISA — без эмуляции и лицензий.
Уверенная производительность для разработки и мультимедиа
Четырехъядерный процессор StarFive JH7110 (до 1.5 ГГц) и до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 позволяют запускать Linux с графикой, писать код, работать с видео и сетевыми задачами. Подходит для проектов, где важна компактность и энергоэффективность.
Компактность и совместимость с Raspberry Pi
Плата размером с банковскую карту (85×56 мм), помещается в ладони и совместима с корпусами и аксессуарами от Raspberry Pi 3 Model B. Это удобно при встраивании в готовые решения и проекты с ограниченным пространством.
Много портов для подключения периферии
На борту — HDMI 2.0 с поддержкой 4K, три порта USB 3.0, гигабитный Ethernet с PoE, слот M.2 для Wi‑Fi/Bluetooth‑модуля и интерфейсы для камер (MIPI‑CSI) и дисплеев (MIPI‑DSI). Можно подключать все, что нужно — от монитора до датчиков и модулей связи.
Готов к работе с видео и графикой
Поддержка 4K‑видео через HDMI, аппаратное декодирование H.264/H.265 и графическое ускорение (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2) позволяют использовать Milk-V Mars в мультимедийных и визуальных проектах.
Можно использовать в автономных проектах
Milk‑V Mars можно питать через USB‑C, GPIO или по Ethernet (PoE), что удобно для проектов в шкафах, стойках или на удаленном объекте. Дополнительно можно подключить вентилятор — в плате предусмотрен отдельный разъем питания.
Технические характеристики
|Процессор (SoC)
|StarFive JH7110, 64-битный (RV64GC, 4 ядра по 1,5 ГГц)
|Оперативная память
|LPDDR4: 1, 2, 4 или 8 ГБ
|Накопители
|Слот для eMMC
Слот для microSD
SPI Flash (для загрузчика)
|Вывод изображения
|HDMI 2.0
MIPI DSI (2 и 4 линии)
Возможно подключение двух дисплеев одновременно
|Поддержка камер
|MIPI CSI (две камеры по 2 линии или одна — 4 линии)
|Мультимедиа
|Аппаратное декодирование H.264 и H.265 (до 4K при 60 кадрах/с)
Кодирование H.265 (1080p при 30 кадрах/с)
Поддержка JPEG
|Сетевые интерфейсы
|Порт Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой PoE
Слот M.2 (E-Key) для Wi‑Fi/Bluetooth
|Порты USB
|3 порта USB 3.0
1 порт USB 2.0
|Питание
|Через USB‑C (5 В, не менее 3 А)
Через контакты GPIO
По Ethernet (PoE, при наличии HAT)
|GPIO
|40-контактный разъем GPIO
|Размеры
|85 × 56 мм
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Количество железа на тест ограничено, поэтому мы тщательно отбираем заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
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Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если кто-то уже взял сервер на тест перед вами, мы сообщим, когда он снова станет доступен.
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