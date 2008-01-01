Плата с CPU RISC-V Milk-V Mars

Процессор (SoC) StarFive JH7110, 64-битный (RV64GC, 4 ядра по 1,5 ГГц)

Оперативная память LPDDR4: 1, 2, 4 или 8 ГБ

Накопители Слот для eMMC

Слот для microSD

SPI Flash (для загрузчика)

Вывод изображения HDMI 2.0

MIPI DSI (2 и 4 линии)

Возможно подключение двух дисплеев одновременно

Поддержка камер MIPI CSI (две камеры по 2 линии или одна — 4 линии)

Мультимедиа Аппаратное декодирование H.264 и H.265 (до 4K при 60 кадрах/с)

Кодирование H.265 (1080p при 30 кадрах/с)

Поддержка JPEG

Сетевые интерфейсы Порт Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой PoE

Слот M.2 (E-Key) для Wi‑Fi/Bluetooth

Порты USB 3 порта USB 3.0

1 порт USB 2.0

Питание Через USB‑C (5 В, не менее 3 А)

Через контакты GPIO

По Ethernet (PoE, при наличии HAT)

GPIO 40-контактный разъем GPIO