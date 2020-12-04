Аренда серверов для Битрикс24 и 1С-Битрикс

В собственных дата-центрах. Всего у нас их 6 — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы резервируем все системы в каждом из них. Это значит, если выйдет из строя кондиционер, запустится резервный. Отключат электричество — начнут работать источники бесперебойного питания и дизель-генераторы. Вы можете подробнее прочитать о том, как устроены наши дата-центры и как они выглядят внутри.

Арендуйте сервер в том ЦОД, который ближе к вашим конечным пользователям.