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Аренда серверов для Битрикс24 и 1С-Битрикс

Больше не нужно думать о питании сервера, его охлаждении и скорости интернета. На наших выделенных серверах все будет работать стабильно.
  • Решение для любого количества пользователей
  • Готовность сервера — от 2 минут
  • Тестовый период в течение 5 дней
  • Круглосуточная техническая поддержка
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У нас по-настоящему надежно

Можно разнести серверы по разным стойкам и даже по дата-центрам для создания повышенной отказоустойчивости.

Компания «1С-Битрикс» — наш клиент

Компания регулярно арендует наши серверы для проведения нагрузочных тестов своих продуктов.

Сервис и поддержка — в любой момент

Не допустим простоя ваших систем. Если какая-то комплектующая выйдет из строя, быстро заменим ее на работающую или предоставим подменный сервер.
Наша техподдержка бесплатна и работает круглосуточно.

Выберите конфигурацию для CRM-системы, портала или интернет-магазина

Базовый сайт
до 10 пользователей

Конфигурация * AEL10-SSD
Характеристики конфигурации
Процессор Intel Xeon E3-1230
Частота 3.6 ГГц
Число ядер 4
RAM 16 ГБ DDR4
Диски 2 × 240 ГБ SSD
6 000 ₽/мес.
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CRM
до 12 пользователей

Конфигурация CL01-SSD
Характеристики конфигурации
Процессор Intel Celeron
Частота 2 ГГц
Число ядер 2
RAM 4 ГБ DDR4
Диски 120 ГБ SSD
499 ₽/мес.
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Интернет-магазин и CRM
до 12 пользователей

Конфигурация DL27-SSD
Характеристики конфигурации
Процессор Intel Xeon E3-1230
Частота 3.2 ГГц
Число ядер 4
RAM 8 ГБ DDR3
Диски 2 × 480 ГБ SSD, 2 × 2 ТБ HDD
5 500 ₽/мес.
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Корпоративный портал
до 50 пользователей

Конфигурация EL09-SSD
Характеристики конфигурации
Процессор Intel Xeon E-2236
Частота 3.4 ГГц
Число ядер 6
RAM 16 ГБ DDR4
Диски 2 × 480 ГБ SSD
7 900 ₽/мес.
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Корпоративный портал
до 250 пользователей

Конфигурация AL10-SSD
Характеристики конфигурации
Процессор AMD EPYC 7351P
Частота 2.4 ГГц
Число ядер 16
RAM 64 ГБ DDR4
Диски 2 × 960 ГБ SSD, 2 × 4 ТБ HDD
17 900 ₽/мес.
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Enterprise и другие высоконагруженные системы

Соберем сервер по вашим требованиям или подберем нужный из более 60 конфигураций.

Подобрать сервер

* Конфигурации приведены в качестве примера. За основу взяты типовые нагрузочные сценарии.

Все цены указаны с учетом НДС.

При единовременной оплате — тариф выгоднее

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

Что входит в стоимость

  • бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
  • 1 общий публичный IPv4-адрес,
  • автоустановка ОС,
  • сетевая статистика,
  • бесплатная техническая поддержка 24/7,
  • бесплатная замена комплектующих в течение 3-х часов,
  • для готовых конфигураций нет установочного платежа — это значит, вам не нужно платить за сборку и установку оборудования в стойку, так как оно уже подключено и готово к запуску.

Преимущества аренды серверов в Selectel

Серверы проходят проверку перед сдачей

Перед тем, как сдать сервер в аренду, мы его обязательно тестируем. И только убедившись, что все исправно и отлично работает, предоставляем клиенту.

Следим за оборудованием 24/7

Наша система мониторинга следит за системами дата-центра и серверами. Если возникают какие-то неполадки, инженеры узнают об этом сразу же и устраняют их. Даже если все в порядке, каждые 3 часа они делают обходы, чтобы в этом убедиться.

Интернет на высоких скоростях

С помощью собственных оптических каналов подключили больше 55 операторов связи. Если какой-то будет недоступен, это не нарушит работу ваших систем. Мы незаметно переведем вас на другого оператора.

Платим вам, если сервер недоступен

Несем финансовую ответственность в 100% случаях за работу своего оборудования в соответствии со специальным документом — SLA.

Без бумажной волокиты

Заключаем один договор на все услуги. Поможем с настройкой электронного документооборота для быстрого обмена документами.

Всегда идем навстречу

Работаем с физическими и юридическими лицами по предоплате, напоминаем о пополнении баланса. Если по каким-то причинам вы не оплатили вовремя — принимаем платежные поручения.

Хотите проверить — возьмите сервер на бесплатный тест

За 5 дней вы сможете оценить нас, как провайдера, и понять, подходит ли выбранная конфигурация. Свяжитесь с нами, чтобы протестировать сервер.
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Компании, которые нам доверяют

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

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Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс любым удобным способом и арендуйте сервер для своих проектов

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.

FAQ

Где размещаются серверы?

Можно ли у вас купить систему управления сайтом (CMS) «Битрикс»?

Как можно оплатить за сервер?

Можно ли собрать сервер под индивидуальные требования?

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