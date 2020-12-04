Аренда серверов для Битрикс24 и 1С-Битрикс

- бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
- 1 общий публичный IPv4-адрес,
- автоустановка ОС,
- сетевая статистика,
- бесплатная техническая поддержка 24/7,
- бесплатная замена комплектующих в течение 3-х часов,
- для готовых конфигураций нет установочного платежа — это значит, вам не нужно платить за сборку и установку оборудования в стойку, так как оно уже подключено и готово к запуску.
У нас по-настоящему надежно
Можно разнести серверы по разным стойкам и даже по дата-центрам для создания повышенной отказоустойчивости.
Компания «1С-Битрикс» — наш клиент
Компания регулярно арендует наши серверы для проведения нагрузочных тестов своих продуктов.
Сервис и поддержка — в любой момент
Не допустим простоя ваших систем. Если какая-то комплектующая выйдет из строя, быстро заменим ее на работающую или предоставим подменный сервер.
Наша техподдержка бесплатна и работает круглосуточно.
Выберите конфигурацию для CRM-системы, портала или интернет-магазина
Базовый сайт
до 10 пользователей
CRM
до 12 пользователей
Интернет-магазин и CRM
до 12 пользователей
Корпоративный портал
до 50 пользователей
Корпоративный портал
до 250 пользователей
* Конфигурации приведены в качестве примера. За основу взяты типовые нагрузочные сценарии.
Все цены указаны с учетом НДС.
При единовременной оплате — тариф выгоднее
от 3 месяцев
от 6 месяцев
от 1 года
Что входит в стоимость
Преимущества аренды серверов в Selectel
Серверы проходят проверку перед сдачей
Перед тем, как сдать сервер в аренду, мы его обязательно тестируем. И только убедившись, что все исправно и отлично работает, предоставляем клиенту.
Следим за оборудованием 24/7
Наша система мониторинга следит за системами дата-центра и серверами. Если возникают какие-то неполадки, инженеры узнают об этом сразу же и устраняют их. Даже если все в порядке, каждые 3 часа они делают обходы, чтобы в этом убедиться.
Интернет на высоких скоростях
С помощью собственных оптических каналов подключили больше 55 операторов связи. Если какой-то будет недоступен, это не нарушит работу ваших систем. Мы незаметно переведем вас на другого оператора.
Платим вам, если сервер недоступен
Несем финансовую ответственность в 100% случаях за работу своего оборудования в соответствии со специальным документом — SLA.
Без бумажной волокиты
Заключаем один договор на все услуги. Поможем с настройкой электронного документооборота для быстрого обмена документами.
Всегда идем навстречу
Работаем с физическими и юридическими лицами по предоплате, напоминаем о пополнении баланса. Если по каким-то причинам вы не оплатили вовремя — принимаем платежные поручения.
Хотите проверить — возьмите сервер на бесплатный тест
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс любым удобным способом и арендуйте сервер для своих проектовСоздать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.