Возможность делегировать текущее обслуживание, настройку, тестирование и восстановление работоспособности размещенного оборудования специалистам инженерно-технического отдела дата-центра. Услуга позволяет сэкономить время и человеческие ресурсы на обслуживание серверного оборудования. Предоставляется на условиях постоплаты.