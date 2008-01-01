Цены на услуги
Наименование услуги
Количество бесплатных услуг
Цена
Наименование услуги
Монтаж или демонтаж оборудования в арендованную стойку
Количество бесплатных услуг
1
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Отчетность о физических условиях внутри дата-центра
Количество бесплатных услуг
не ограничено
Цена
0 ₽
Наименование услуги
Технические консультации по услугам
Количество бесплатных услуг
не ограничено
Цена
0 ₽
Наименование услуги
Консоль в серверном помещении
Количество бесплатных услуг
не ограничено
Цена
0 ₽
Наименование услуги
Временное хранение оборудования
Количество бесплатных услуг
24 часа в месяц
Цена
2 000 ₽
Наименование услуги
Аренда ячейки для хранения комплектующих
Количество бесплатных услуг
24 часа в месяц
Цена
1 500 ₽
Наименование услуги
Удаленный доступ к серверу через IP-KVM
Количество бесплатных услуг
10 часов в месяц
Цена
100 ₽ / 4 часа
Наименование услуги
Чистка оптических портов на оборудовании, коннекторов оптических волокон
Количество бесплатных услуг
2
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Визуальный осмотр оборудования
Количество бесплатных услуг
10
Цена
100 ₽
Наименование услуги
Перезагрузка оборудования
Количество бесплатных услуг
30
Цена
100 ₽
Наименование услуги
Включение и выключение по требованию
Количество бесплатных услуг
5
Цена
100 ₽
Наименование услуги
Маркировка оборудования и сетевых кабелей
Количество бесплатных услуг
5
Цена
100 ₽
Наименование услуги
Замена кабеля питания
Количество бесплатных услуг
1
Цена
200 ₽
Наименование услуги
Установка и замена трансиверов
Количество бесплатных услуг
2
Цена
100 ₽
Наименование услуги
Монтаж и демонтаж оптической кроссировки
Количество бесплатных услуг
2
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Монтаж и демонтаж медной кроссировки
Количество бесплатных услуг
2
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Перекоммутация оптической, медной кроссировки
Количество бесплатных услуг
5
Цена
200 ₽
Наименование услуги
Замена комплектующих в оборудовании без вскрытия
Количество бесплатных услуг
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Отправка оборудования, передача в ремонт
Количество бесплатных услуг
Цена
1 600 ₽
Наименование услуги
Инвентаризация установленного оборудования
Количество бесплатных услуг
Цена
400 ₽
Наименование услуги
Подготовка стойки
Количество бесплатных услуг
Цена
6 400 ₽
Наименование услуги
Замена ручек и замков шкафа под индивидуальные ключи
Количество бесплатных услуг
Цена
по запросу
Наименование услуги
Предоставление в аренду носителей с предустановленным ПО
Количество бесплатных услуг
Цена
200 ₽
Наименование услуги
Замена комплектующих в оборудовании со вскрытием
Количество бесплатных услуг
Цена
1 600 ₽
Наименование услуги
Установка и переустановка операционной системы
Количество бесплатных услуг
Цена
1 600 ₽
Наименование услуги
Тестирование комплектующих
Количество бесплатных услуг
Цена
по запросу
Наименование услуги
Работа с консолью по инструкции
Количество бесплатных услуг
Цена
Наименование услуги
Перепрошивка комплектующих
Количество бесплатных услуг
Цена
Наименование услуги
Сборка 1 единицы серверного оборудования и его тестирование
Количество бесплатных услуг
Цена
по запросу
Наименование услуги
Подготовка пакета документов для сдачи узла связи
Количество бесплатных услуг
Цена
по запросу
Наименование услуги
Техническая поддержка клиентов Заказчика (аутсорсинг технической поддержки)
Количество бесплатных услуг
Цена
по запросу
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Цены на расходные материалы
Наименование
Цена
Наименование
Предоставление и монтаж в каждый шкаф крепежных комплектов М6-16мм «винт-гайка-шайба», 1 комплект
Цена
30 ₽
Наименование
Патч-корд UTP, Cat.5, до 1,5 м.
Цена
100 ₽
Наименование
Патч-корд UTP, Cat.5, до 3 м.
Цена
150 ₽
Наименование
Патч-корд UTP, Cat.5, длиной свыше 3 м., за 1 м.
Цена
150 ₽
Наименование
Шнур оптический дуплексный одномодовый, до 3 м.
Цена
1 500 ₽
Наименование
Шнур питания C13-Schuko до 1,8 м.
Цена
300 ₽
Наименование
Шнур питания С13-С14 до 1,8 м.
Цена
300 ₽
Наименование
Шнур питания С19-С20 до 1,8 м.
Цена
500 ₽
Наименование
Адаптер оптический
Цена
1 300 ₽
Наименование
Иные расходные материалы
Цена
по запросу
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%