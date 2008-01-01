Панель управления

Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Разместить оборудование
Ваши серверы в оптимальных условиях

Арендуйте места для своих серверов в ЦОД уровня надежности Tier III ― мы позаботимся об условиях: стабильном канале связи, электропитании, микроклимате, охлаждении и своевременной технической поддержке.

3 место

в сегменте colocation (рейтинга iKS-Consulting)

4 из 6 дата-центров

доступны для размещения оборудования

Более 1000 клиентов

пользуются colocation в Selectel

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Дата-центры уровня надежности Tier III

Цветочная 1

Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21

Цветочная 2

Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19

Дубровка 1

Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

Дубровка 2

Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

Дубровка 3

Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1

Готовые решения

1С-colocation

Освободите ресурсы для других проектов ― арендуйте лицензии 1С для своего оборудования по количеству рабочих мест.

Дата-центр под ключ

Разверните свой дата-центр или резервную площадку в России на готовой инфраструктуре силами Selectel.

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Почему colocation в дата-центрах Selectel

Стабильный интернет-трафик

Выбор подходящей модели потребления трафика: безлимитно со скоростью 100 Мбит/с или пакет 30 ТБ в месяц со скоростью 1 Гбит/с.

Доступ к любому оператору связи

55 операторов уже представлены в ЦОД, или вы можете подключиться к стороннему в рамках услуги ВОЛС.

Бесплатное обслуживание

За оборудованием, размещенным в ЦОД, мы внимательно следим: устанавливаем, проводим осмотр и диагностику, настраиваем, меняем комплектующие.

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Сервисная зона для ваших специалистов

На территории дата-центра мы оборудовали специальные зоны для технических специалистов. Там можно спокойно поработать с оборудованием или просто отдохнуть.

Такси для доставки оборудования

При размещении сервера заберем вас и оборудование на такси, отвезем в дата-центр, а после привезем обратно в любую точку в пределах города.

Удобная панель управления

Простое управление сервером, оплата и подключение дополнительных услуг в одном окне.

Оборудование под наблюдением

На территории дата-центра работает система контроля управления доступом (СКУД). В каждом помещении установлено несколько камер видеонаблюдения, которые круглосуточно следят за серверами.

Резервирование систем

Резервируем подачу электроэнергии и системы кондиционирования. Если происходит сбой, запускаются резервные системы, благодаря которым ваша компания работает в штатном режиме.

Дополнительные услуги

Локальная сеть

Создайте комплексную инфраструктуру из физических или виртуальных серверов.

Защита от DDoS-атак

Снизьте риск недоступности информационных систем и сайта.

Аренда ПО

Воспользуйтесь популярным ПО с регулярным обновлением до актуальных версий.

Выделенный сервер

Арендуйте сервер готовой конфигурации или соберите свой в дата-центрах уровня Tier III.

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Статья

Комфортная работа в дата-центре

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Какова стоимость размещения серверов?

К каким сетям будет подключено мое оборудование?

Что мне сделать, чтобы разместить оборудование?

Как обслуживать размещенное оборудования?

В чем разница между арендой выделенного сервера и colocation?

Как управлять своим физическим сервером?