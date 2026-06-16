Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Контролируйте безопасность ваших данных на серверах, аттестованных по требованиям ФСТЭК

Арендуйте выделенные серверы Selectel в Аттестованном сегменте ЦОД, для которого выполнены требования физической безопасности из 21 и 17 приказов ФСТЭК. Каждый клиент в такой инфраструктуре изолирован от сетей Selectel и других клиентов аппаратным межсетевым экраном. Доступ к экрану есть только у вас. Таким образом, вы обеспечиваете более высокий уровень безопасности и контроля, чем просто размещая свое оборудование в дата-центре.



Услуга Аттестованный сегмент ЦОД (А-ЦОД) подойдет, если нужно защитить чувствительные данные, создать или аттестовать государственную информационную систему, подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС.