Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. В меню нажмите на раздел «Серверы и оборудование», далее на вкладке «Размещение оборудования» нажмите «Разместить сервер». Выберите нужную локацию, формат размещения и дополнительные услуги. Подробнее о том, что нужно сделать дальше, мы рассказали в базе знаний.