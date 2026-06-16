Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Аренда места под сервер в дата-центре

Разместите свои серверы в дата-центрах Selectel уровня Tier III и поддерживайте инфраструктуру с минимальными затратами. Мы создадим все условия для комфортной работы: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное питание и круглосуточную систему контроля управления доступом.
  • 4 дата-центра уровня Tier III
  • Москва, СПб и Ленобласть
  • Удаленное обслуживание
  • Панель управления
  • Техподдержка 24/7
Аренда места
О продуктеFAQДокументацияС этим заказывают

От размещения сервера в стойке до аренды изолированной зоны в ЦОД

Размещение сервера
Аренда юнитов в дата-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО. Выделенная мощность 400 Вт на сервер, безлимитный интернет 100 Мбит/с и доступ к IP-KVM. Установим и подключим сервер бесплатно.
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Аренда серверной стойки
Размещение серверов в стойках Selectel. Выделенная мощность от 5 кВА на шкаф и 2 независимых ввода электропитания для бесперебойного электроснабжения. Можно арендовать часть стойки, если оборудования немного.
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Аренда серверного пространства
Изолированная зона для серверов с видеонаблюдением, сигнализацией и обособленной кабельной схемой. Подойдет для отраслей с повышенными требованиями к безопасности данных.
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Дата-центры Selectel для аренды места под сервер

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Остались вопросы об аренде места для сервера?

Оставьте заявку и мы поможем — свяжемся с вами в течение рабочего дня, обсудим детали вашего проекта и предложим подходящее решение.

Преимущества аренды места в дата-центре Selectel

55+ операторов для стабильной связи

Можно выбрать из представленных в ЦОД или арендовать ВОЛС — они ускорят передачу, защитят от помех и подслушивания

Безлимитный интернет

Со скоростью от 100 Мбит/с или пакет 30 ТБ в месяц со скоростью 1 Гбит/с. Подробнее о моделях потребления трафика

Безотказная работа при форс-мажоре

За счет резервирования подачи электроэнергии и системы кондиционирования. Если произойдет сбой, ваши серверы продолжат работу в штатном режиме

Миграция оборудования к нам без простоев

С помощью услуги Direct Connect можно связать оборудование в ЦОД с оборудованием on-premise или в другом дата-центре, а также гибко масштабировать ресурсы

Оборудование под защитой

На территории дата-центров работает система контроля управления доступом (СКУД). В каждом помещении установлено несколько камер видеонаблюдения, а охрана следит за серверами 24/7

Удаленное обслуживание и IP-KVM

Не нужно приезжать, чтобы заменить диск или переустановить ПО — наши инженеры сделают это за вас, если вы будете не против. Вы также можете подключиться удаленно через IP-KVM

Контролируйте безопасность ваших данных на серверах, аттестованных по требованиям ФСТЭК

Арендуйте выделенные серверы Selectel в Аттестованном сегменте ЦОД, для которого выполнены требования физической безопасности из 21 и 17 приказов ФСТЭК. Каждый клиент в такой инфраструктуре изолирован от сетей Selectel и других клиентов аппаратным межсетевым экраном. Доступ к экрану есть только у вас. Таким образом, вы обеспечиваете более высокий уровень безопасности и контроля, чем просто размещая свое оборудование в дата-центре.

Услуга Аттестованный сегмент ЦОД (А-ЦОД) подойдет, если нужно защитить чувствительные данные, создать или аттестовать государственную информационную систему, подключиться к СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС.
Подробнее об А-ЦОД

Компании, которые нам доверяют

Клиенты, которые нам доверяют

Остались вопросы об аренде места для сервера?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru