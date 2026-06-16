Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Узнать стоимость поюнитового размещения и аренды стоек в дата-центрах Selectel можно на странице с ценами.
Стоимость выделенного серверного пространства обсуждается индивидуально: чтобы уточнить детали, оставьте заявку.
Можно выбрать из представленных в ЦОД или арендовать ВОЛС — они ускорят передачу, защитят от помех и подслушивания
Со скоростью от 100 Мбит/с или пакет 30 ТБ в месяц со скоростью 1 Гбит/с. Подробнее о моделях потребления трафика
За счет резервирования подачи электроэнергии и системы кондиционирования. Если произойдет сбой, ваши серверы продолжат работу в штатном режиме
С помощью услуги Direct Connect можно связать оборудование в ЦОД с оборудованием on-premise или в другом дата-центре, а также гибко масштабировать ресурсы
На территории дата-центров работает система контроля управления доступом (СКУД). В каждом помещении установлено несколько камер видеонаблюдения, а охрана следит за серверами 24/7
Не нужно приезжать, чтобы заменить диск или переустановить ПО — наши инженеры сделают это за вас, если вы будете не против. Вы также можете подключиться удаленно через IP-KVM
Узнать стоимость поюнитового размещения и аренды стоек в дата-центрах Selectel можно на странице с ценами.
Стоимость выделенного серверного пространства обсуждается индивидуально: чтобы уточнить детали, оставьте заявку.
Для каждого клиента у нас выделены отдельные сети: VLAN, L2-домен. Список сетей размещенного сервера можно посмотреть в панели управления на странице сервера → вкладка Сеть. Рассказали подробнее о сетях оборудования в документации.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. В меню нажмите на раздел Серверы и оборудование, далее на вкладке Размещение оборудования нажмите Разместить оборудование. Выберите нужную локацию, формат размещения и дополнительные услуги. Как заказать размещение оборудования рассказали в документации.
Ваши специалисты могут самостоятельно обслуживать оборудование в нашей сервисной зоне. Также вы можете заказать услугу удаленного обслуживания — наши инженеры сделают все за вас.
При аренде выделенного сервера вы пользуетесь нашим оборудованием, а не арендуете место для своего.
Управление сервером происходит удаленно через IP-KVM — его нужно подключить в панели управления.
Если сервер поддерживает IPMI, iLO или их аналоги от других производителей, вы можете арендовать дополнительный выделенный порт на сетевом оборудовании, чтобы получить доступ к своему серверу извне.
Информация об услуге
Оплата и биллинг
Модель потребления трафика
Работа с оборудованием
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Автоматизируем создание глобального роутера для связи выделенного и облачного серверов
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Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИС3, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Позволяет построить изолированное частное облако на ваших ресурсах. Подходит, если вы хотите использовать уже имеющееся оборудование и опыт ваших сотрудников в вашем дата-центре.
Подходит, если у вас есть особые требования к информационной безопасности и отказоустойчивости, а также, если вы хотите переложить поддержку облака на провайдера.
Позволяет хранить сотни терабайт данных в изолированном защищенном кластере в облаке.
Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИС3, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Позволяет построить изолированное частное облако на ваших ресурсах. Подходит, если вы хотите использовать уже имеющееся оборудование и опыт ваших сотрудников в вашем дата-центре.
Подходит, если у вас есть особые требования к информационной безопасности и отказоустойчивости, а также, если вы хотите переложить поддержку облака на провайдера.
Позволяет хранить сотни терабайт данных в изолированном защищенном кластере в облаке.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru