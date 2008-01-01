Размещение оборудования в дата-центрах Selectel

Стоимость размещения 1U (поюнитово) ― от 2 244 рублей в месяц, аренда серверной стойки ― от 66 000 рублей в месяц. Стоимость выделенного пространства обсуждается индивидуально: мы учтем пожелания по типу ограждений и видеонаблюдения.
3 место
в сегменте colocation (рейтинга iKS-Consulting)
4 из 6 дата-центров
доступны для размещения оборудования
Более 1000 клиентов
пользуются colocation в Selectel
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Цветочная 1Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21
Цветочная 2Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 19
Дубровка 1Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
Дубровка 2Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
Дубровка 3Ленинградская область,
пгт Дубровка, ул. Советская, д. 1
У вас другая задача?
Почему colocation в дата-центрах Selectel
Стабильный интернет-трафик
Выбор подходящей модели потребления трафика: безлимитно со скоростью 100 Мбит/с или пакет 30 ТБ в месяц со скоростью 1 Гбит/с.
Доступ к любому оператору связи
55 операторов уже представлены в ЦОД, или вы можете подключиться к стороннему в рамках услуги ВОЛС.
Бесплатное обслуживание
За оборудованием, размещенным в ЦОД, мы внимательно следим: устанавливаем, проводим осмотр и диагностику, настраиваем, меняем комплектующие.
Сервисная зона для ваших специалистов
На территории дата-центра мы оборудовали специальные зоны для технических специалистов. Там можно спокойно поработать с оборудованием или просто отдохнуть.
Такси для доставки оборудования
При размещении сервера заберем вас и оборудование на такси, отвезем в дата-центр, а после привезем обратно в любую точку в пределах города.
Удобная панель управления
Простое управление сервером, оплата и подключение дополнительных услуг в одном окне.
Оборудование под наблюдением
На территории дата-центра работает система контроля управления доступом (СКУД). В каждом помещении установлено несколько камер видеонаблюдения, которые круглосуточно следят за серверами.
Резервирование систем
Резервируем подачу электроэнергии и системы кондиционирования. Если происходит сбой, запускаются резервные системы, благодаря которым ваша компания работает в штатном режиме.
Дополнительные услуги
Локальная сеть
Защита от DDoS-атак
Аренда ПО
Выделенный сервер
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение дня
Заполните форму: расскажите, какое у вас оборудование и какая задача.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.