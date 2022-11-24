VPS/VDS на Intel® Xeon®

Арендуйте облачные серверы на мощных процессорах Intel® Xeon®. Платите только за потребленные ресурсы.
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  • Intel® Xeon® Gold
  • До 2,4 ГГц
  • NVMe-диски
  • Запуск за 2 минуты
VPS/VDS на Intel® Xeon®
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Рассчитайте стоимость VPS/VDS на Intel® Xeon®

Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Чтобы узнать, на каком процессоре работает та или иная конфигурация сервера, обратитесь к документации.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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