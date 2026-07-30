Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость VPS/VDS на Intel® Xeon®0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Чтобы узнать, на каком процессоре работает та или иная конфигурация сервера, обратитесь к документации.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Преимущества виртуального сервера на Intel® Xeon®
Мощные процессоры Intel® Xeon®
Быстрые NVMe-диски
Готовые и произвольные конфигурации
Размещать проекты в Selectel — безопасно
152-ФЗ до УЗ-1
Сертификаты PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR
IAM-система
Почему выбирают Selectel для аренды VPS/VDS на Intel® Xeon®
Оплата по потреблению
Не нужно платить за ресурсы, если вы ими не пользуетесь. Оплата серверов происходит по модели pay-as-you-go.
Масштабирование в пару кликов
Если вы хотите добавить ресурсов: CPU, RAM и дисков, то это можно сделать в нашей панели управления. Отключить ресурсы будет также легко.
Дата-центры уровня Tier III
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы можете арендовать серверы в партнерском ДЦ в Новосибирске.
Техническая поддержка 24/7
Если у вас возникнут вопросы, мы сможем на них быстро ответить — сотрудники нашей техподдержки на связи каждый день, включая праздники и выходные дни.
Компании, которые уже доверили нам свои задачи
Наши клиенты
Выбирайте подходящий дата-центр для хостинга на Intel® Xeon®
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Как начать работу с VPS/VDS-сервером на Intel® Xeon®
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Выберите нужную вам конфигурацию сервера
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Сети
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Балансировщик нагрузки
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Можно ли изменить конфигурацию облачного сервера, добавив необходимых ресурсов?
Да, добавить ресурсов для работы VPS/VDS-хостинга на Intel® Xeon® можно в любой момент. Сделать это можно в панели управления. Ищите план действий в документации.
Какие операционные системы доступны для работы с виртуальным хостингом?
При аренде VPS/VDS на Intel® Xeon® в одном из наших или партнерских дата-центров вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft (Windows), приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
Как формируется цена на VPS/VDS на Intel® Xeon®?
Цена складывается из стоимости ресурсов, которые потребляет виртуальный сервер на Intel® Xeon®: на нее влияет количество ядер, память и локальный диск. Вы платите только за потребляемые ресурсы
Рассчитать стоимость можно в калькуляторе.
Можно ли подключить у вас защиту от DDoS-атак?
Для всех сервисов облачной платформы Selectel, в том числе хостинга VPS/VDS, подключена бесплатная защита от DDoS. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Вы можете повысить уровень защиты, воспользовавшись предложениями наших партнеров: DDoS-GUARD и Curator.
В чем разница между локальным и сетевым диском?
Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного диска. У сервера может быть только один локальный диск.
Преимущество локального диска в том, что у него отсутствуют сетевые задержки. Он подходит для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи.
Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.
Преимущество сетевого диска в том, что он помогает масштабировать мощности сервера без высоких временных и финансовых затрат.
Есть ли у вас бэкапы?
Да, вы можете воспользоваться услугой Резервное копирование в облаке. Вам нужно настроить бэкапы дисков по расписанию, создав план бэкапов и задав параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Какой уровень SLA гарантирует Selectel?
SLA облачных серверов Selectel — 99,98%. Если они будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентируют Условия использования отдельных сервисов.
Решайте бизнес-задачи с помощью продуктов Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Развернуть проект с особенными требованиями
Распределить нагрузку на серверы и ускорить загрузку контента
Защититься от угроз
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Базовое администрирование
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
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По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.