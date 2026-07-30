Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Чтобы узнать, на каком процессоре работает та или иная конфигурация сервера, обратитесь к документации.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.