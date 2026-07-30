VPS/VDS на Intel® Xeon®

Арендуйте облачные серверы на мощных процессорах Intel® Xeon®. Платите только за потребленные ресурсы.
Арендовать VPS/VDS
  • Intel® Xeon® Gold
  • До 2,4 ГГц
  • NVMe-диски
  • Запуск за 2 минуты
VPS/VDS на Intel® Xeon®
ЦеныО продуктеДокументацияFAQСовместимые продукты
Больше возможностей в новом калькуляторе

Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».

Протестировать

Рассчитайте стоимость VPS/VDS на Intel® Xeon®

0,00 ₽/‍мес.

Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Чтобы узнать, на каком процессоре работает та или иная конфигурация сервера, обратитесь к документации.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

0,00 ₽/‍мес.

Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽

Хранение образов

0,00 ₽/‍мес.

Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры

Перейти в панель Рассчитать другие продукты
Остались вопросы по расчету?
Свяжитесь с нами и мы поможем

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.