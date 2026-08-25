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Backend-разработка

Backend разработчик в команду Сетевых функций облака

Облако Selectel - это огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и связывать их сетями.

Ядро облака - виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которыми наши клиенты пользуются напрямую и из которых мы строим собственные PaaS-сервисы.

Команда Сетевых функций облака - кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой сервисов для управления сетями, виртуальными роутерами и балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций - от Open vSwitch до панели управления - мы развиваем сами.

Сейчас мы ищем Backend-разработчика, который вместе с нами будет делать новые сетевые возможности для облачной платформы. Быть частью нашей команды - значит работать осознанно, не бояться обращаться за помощью к коллегам и самому быть готовым помочь.

А ещё - развивать облако Selectel на базе OpenStack, одно из крупнейших в России.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать сетевые сервисы на Python и Golang, такие как DNS-as-a-service, высокопроизводительные балансировщики и др.
  • Обновлять сетевые компоненты Openstack (octavia, neutron), писать патчи, фиксить баги в upstream
  • Ревьювить код, писать unit и функциональные тесты
  • Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов
Мы ожидаем
  • Хорошее знание Python (Flask, SqlAlchemy, Сelery, Oslo, Taskflow) и другими, специфичными для OpenStack
  • Опыт работы как с небольшими микросервисами, так и с масштабными монолитными проектами
  • Знание сетевых технологий, их возможностей и ограничений: понимать отличие VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
  • Опыт работы с MySQL/PostgreSQL/ClickHouse, RabbitMQ, Redis
  • Опыт проектирования API и архитектуры приложения, в том числе микросервисной архитектуры
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, "погрепать" логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD и IaC: у нас используется GitlabCI, Puppet, Jenkins
  • Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
Будет плюсом
  • Опыт разработки на Golang
  • Опыт работы с OpenStack (другие облака) минимум на уровне пользователя, а лучше как разработчик/администратор
  • Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, OVSDB, балансировка трафика
  • Практический опыт работы с сетевым оборудованием

  • Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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