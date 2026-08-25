Backend разработчик в команду Сетевых функций облака

Backend-разработка

Облако Selectel - это огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет управлять виртуальными машинами, кластерами Kubernetes, базами данных и связывать их сетями.

Ядро облака - виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которыми наши клиенты пользуются напрямую и из которых мы строим собственные PaaS-сервисы.

Команда Сетевых функций облака - кросс-функциональная команда, которая занимается развитием и поддержкой сервисов для управления сетями, виртуальными роутерами и балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций - от Open vSwitch до панели управления - мы развиваем сами.

Сейчас мы ищем Backend-разработчика, который вместе с нами будет делать новые сетевые возможности для облачной платформы. Быть частью нашей команды - значит работать осознанно, не бояться обращаться за помощью к коллегам и самому быть готовым помочь.

А ещё - развивать облако Selectel на базе OpenStack, одно из крупнейших в России.