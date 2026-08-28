Back office
Специалист по логистике и ВЭД
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Организация и сопровождение экспортно-импортных операций
- Полное оформление товарно-сопроводительных и транспортных документов при импорте и экспорте товаров
- Взаимодействие с логистическими компаниями, таможенными брокерами, производителями и поставщиками
- Контроль сроков поставок, отслеживание грузов, решение возникающих вопросов по логистике и таможенному оформлению
- Ведение деловой переписки на русском и английском языках
- Взаимодействие с коллегами из отдела закупок, склада
- Консультирование коллег в рамках своей компетенции.
Мы ожидаем
- Высшее образование (желательно в сфере логистики)
- Знание английского языка для ведения переписки с грузоотправителями, транспортными компаниями, поставщиками и чтения документов
- Кандидат имеет опыт работы в сфере логистики и таможенного оформления
- Понимает процедуру и специфику оформления товаров в РФ, меры тарифного и нетарифного регулирования, принципы расчёта и уплаты таможенных платежей
- Знает правила ИНКОТЕРМС
- Знает что такое код ТН-ВЭД и как его подобрать
- Знает и умеет готовить пакет товарно-сопроводительных документов, спецификаций и контрактов
- Имеет опыт организации логистики через авиа/авто. Море и Ж/Д (опционально) или работал в логистической компании
Будет плюсом
- Опыт сертифицирования сложного IT-оборудования
- Опыт получения нотификации ФСБ Умеет составлять техническую документацию товаров для целей таможенного оформления
- Опыт работы с кабинетом ФТС для участников ВЭД, подача статистических форм
- Опыт работы в системе Честный знак Имеет опыт оформления айти-оборудования
- Обучаемость, умение быстро воспринимать информацию и подстраиваться, умение критически мыслить
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса