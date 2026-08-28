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Back office

Специалист по логистике и ВЭД

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Организация и сопровождение экспортно-импортных операций
  • Полное оформление товарно-сопроводительных и транспортных документов при импорте и экспорте товаров
  • Взаимодействие с логистическими компаниями, таможенными брокерами, производителями и поставщиками
  • Контроль сроков поставок, отслеживание грузов, решение возникающих вопросов по логистике и таможенному оформлению
  • Ведение деловой переписки на русском и английском языках
  • Взаимодействие с коллегами из отдела закупок, склада
  • Консультирование коллег в рамках своей компетенции.
Мы ожидаем
  • Высшее образование (желательно в сфере логистики)
  • Знание английского языка для ведения переписки с грузоотправителями, транспортными компаниями, поставщиками и чтения документов
  • Кандидат имеет опыт работы в сфере логистики и таможенного оформления
  • Понимает процедуру и специфику оформления товаров в РФ, меры тарифного и нетарифного регулирования, принципы расчёта и уплаты таможенных платежей
  • Знает правила ИНКОТЕРМС
  • Знает что такое код ТН-ВЭД и как его подобрать
  • Знает и умеет готовить пакет товарно-сопроводительных документов, спецификаций и контрактов
  • Имеет опыт организации логистики через авиа/авто. Море и Ж/Д (опционально) или работал в логистической компании
Будет плюсом
  • Опыт сертифицирования сложного IT-оборудования
  • Опыт получения нотификации ФСБ Умеет составлять техническую документацию товаров для целей таможенного оформления
  • Опыт работы с кабинетом ФТС для участников ВЭД, подача статистических форм
  • Опыт работы в системе Честный знак Имеет опыт оформления айти-оборудования
  • Обучаемость, умение быстро воспринимать информацию и подстраиваться, умение критически мыслить
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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