Специалист по логистике и ВЭД

Основные задачи

Организация и сопровождение экспортно-импортных операций

Полное оформление товарно-сопроводительных и транспортных документов при импорте и экспорте товаров

Взаимодействие с логистическими компаниями, таможенными брокерами, производителями и поставщиками

Контроль сроков поставок, отслеживание грузов, решение возникающих вопросов по логистике и таможенному оформлению

Ведение деловой переписки на русском и английском языках

Взаимодействие с коллегами из отдела закупок, склада

Консультирование коллег в рамках своей компетенции.

Мы ожидаем

Высшее образование (желательно в сфере логистики)

Знание английского языка для ведения переписки с грузоотправителями, транспортными компаниями, поставщиками и чтения документов

Кандидат имеет опыт работы в сфере логистики и таможенного оформления

Понимает процедуру и специфику оформления товаров в РФ, меры тарифного и нетарифного регулирования, принципы расчёта и уплаты таможенных платежей

Знает правила ИНКОТЕРМС

Знает что такое код ТН-ВЭД и как его подобрать

Знает и умеет готовить пакет товарно-сопроводительных документов, спецификаций и контрактов

Имеет опыт организации логистики через авиа/авто. Море и Ж/Д (опционально) или работал в логистической компании

Будет плюсом

Опыт сертифицирования сложного IT-оборудования

Опыт получения нотификации ФСБ Умеет составлять техническую документацию товаров для целей таможенного оформления

Опыт работы с кабинетом ФТС для участников ВЭД, подача статистических форм

Опыт работы в системе Честный знак Имеет опыт оформления айти-оборудования

Обучаемость, умение быстро воспринимать информацию и подстраиваться, умение критически мыслить

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса