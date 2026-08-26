Управление продуктами и проектами
Менеджер проектов
Отдел услуг администрирования - команда инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем на позицию Менеджера проектов в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и вместе затащим не один классный проект!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Осуществление пресейловой деятельности совместно с коммерческим менеджером
- Управление проектами по миграции и построению клиентской инфраструктуры (формирование задач, контроль сроков, управление рисками)
- Управление беклогом команды (4 человека)
- Осуществление контроля качества на проектах, которые находятся в введение команды
- Взаимодействие с партнерами по совместным проектам
Мы ожидаем
- Опыт управление проектами от 3 лет
- Опыт участия в пресейловой деятельности
- Опыт управления распределенной командой
- Знания в области построения облачной инфраструктуры, понимание основ Linux и Windows
- Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами
- Опыт ведения проектов с разработкой IT-решений
- Опыт ведения интеграционных IT-проектов
Будет плюсом
- Знания основ проектного управления (PMBoK)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса