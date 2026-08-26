Вход / Регистрация
Управление продуктами и проектами

Менеджер проектов

Отдел услуг администрирования - команда инженеров, архитекторов и менеджеров проектов, мы занимаемся построением и сопровождением информационных систем для клиентов компании, а также придерживаемся современных практик (DevOps - наше все!), не боимся сложностей и обожаем все автоматизировать. Мы любим потестить что-нибудь новенькое, но в прод пускаем только то, в чем железобетонно уверены! Приглашаем на позицию Менеджера проектов в нашу команду, с которым вместе пройдем огонь, воду и вместе затащим не один классный проект!
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Осуществление пресейловой деятельности совместно с коммерческим менеджером
  • Управление проектами по миграции и построению клиентской инфраструктуры (формирование задач, контроль сроков, управление рисками)
  • Управление беклогом команды (4 человека)
  • Осуществление контроля качества на проектах, которые находятся в введение команды
  • Взаимодействие с партнерами по совместным проектам
Мы ожидаем
  • Опыт управление проектами от 3 лет
  • Опыт участия в пресейловой деятельности
  • Опыт управления распределенной командой
  • Знания в области построения облачной инфраструктуры, понимание основ Linux и Windows
  • Опыт ведения переговоров с партнерами и конечными клиентами
  • Опыт ведения проектов с разработкой IT-решений
  • Опыт ведения интеграционных IT-проектов
Будет плюсом
  • Знания основ проектного управления (PMBoK)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных