Стажировки и практики
Стажер ИТО
Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит тебе погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Работать с серверным и сетевым оборудованием
- Собирать и тестировать серверное оборудование
- Диагностировать и устранять неполадки
- Выстраивать структурированные кабельные системы и работать с оптическим волокном
- Грамотно и дружелюбно общаться с клиентами
Мы ожидаем
- Умение работать в команде
- Иметь общее представление, что такое сервер и его комплектующие, витая пара и коммутатор
- Внимательность и аккуратность
- Умение оперативно усваивать новую информацию
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса