VPS/VDS для Telegram-бота

Выбирайте нужное вам количество ресурсов в облаке и запускайте проект. Готовность — меньше минуты.
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  • Оплата по потреблению
  • Техподдержка 24/7
  • 152-ФЗ
VPS для Telegram-бота
О продуктеЦеныС этим заказывают

Выберите виртуальный сервер для Telegram-бота

Выбор конфигурации облачного сервера для хостинга Telegram-бота зависит от предполагаемой нагрузки, требований к производительности, бюджета, трафика и количества пользователей.
VPS/VDS для небольшого бота с простым функционалом

Пример конфигурации

CPU 1 vCPU
RAM 512 МБ — 1 ГБ
SSD 10 ГБ
Цена

от 1,35 ₽ /час

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VPS/VDS для среднего бота с базой данных (БД) и API

Пример конфигурации

CPU 2 vCPU
RAM 2-4 ГБ
SSD 20-40 ГБ
Цена

от 1,80 ₽ /час

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VPS/VDS для высоконагруженного бота с AI, БД, API и графикой

Пример конфигурации

CPU 4 vCPU
RAM 8 ГБ
SSD 100 ГБ
Цена

от 7,43 ₽ /час

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Что входит в цену VPS/VDS для Telegram-бота

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
  • автоустановка операционных систем Ubuntu, Debian, Windows и еще 8 систем,
  • размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.

Преимущества серверов для работы бота

Старт облачного сервера за секунды

Все, что нужно, — выбрать конфигурацию облачного сервера и место, где облако будет развернуто. На создание VPS для телеграм-бота уйдет меньше минуты.

Облако легко масштабировать

Подстраивайтесь под нагрузку в несколько кликов. Когда она растет — увеличивайте производительность ресурсов; когда падает — возвращайтесь к привычному потреблению.

Оплата по потреблению

Платите по тарифу только за те ресурсы, которые используете в рамках своего проекта. Экономьте на облачной инфраструктуре с помощью функции Заморозить. Она позволяет не платить за ядра, память и GPU, пока ВМ не используется.

Возможность подключить GPU

VDS-сервер для ботов с видеокартой позволит обучать ИИ-бота на собираемых данных, ускорить процесс обработки языка, внедрить разговорный ИИ и рекомендательные системы.

Как развернуть Telegram-бота в облаке Selectel
Подробная инструкция от подготовки проекта до автоматического запуска и мониторинга.
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Арендуйте облачный сервер в Selectel

Удобное управление

Работайте с инфраструктурой в панели управления или из кода приложения (Golang, Python) с помощью SDK. Управляйте через HTTP и командной строки с помощью Rest API и CLI, пользуйтесь Terraform.

Соответствие требованиям безопасности

Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказу ФСТЭК № 17. Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS.

Бесплатная техническая поддержка 24/7

Поможем подключить, настроить или создать проект. Средняя скорость ответа специалистов — менее 15 минут.

Автоустановка ОС

Вместе с сервером автоматически развернется одна из операционных систем. Выберите ту, что подходит именно вам: Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux.

Просто связать с другими продуктами

Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить объектное хранилище, сеть доставки контента и не только.

Можно изолировать хост, пул или его сегмент

Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.

Выбирайте наши или партнерские дата-центры

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

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Более 28 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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По телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.