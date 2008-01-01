Дополнительные услуги

Глобальный роутер
Локальная связность между облачными и физическими серверами из разных пулов.
Direct Connect
Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками.
CDN
Ускорение загрузки статического контента и его и быстрая раздача с серверов по всему миру.
Балансировщик нагрузки
Распределение нагрузки между облачными серверами для повышения отказоустойчивости.
Отказоустойчивый балансировщик
Распределение входящего трафика для группы серверов.
ВОЛС
Подключение к основным точкам обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге.
DNS-хостинг
Бесплатное размещение доменов и обратных записей на DNS-серверах Selectel.
Для усиления безопасности и защиты данных
Все о том, как организована безопасность в Selectel — на отдельной странице.
Межсетевые экраны
Защита проектов от кибератак и утечек информации, полный контроль над трафиком и сохранностью данных.
Защита от DDoS-атак
Сеть фильтрации для нейтрализации DDoS-атак любого уровня сложности. Бесплатно на сетевом и транспортном (L3, L4) уровне для всех продуктов Selectel.
Средства WAF
Анализ трафика и фильтрация подозрительного для защиты веб-приложения от потенциальных угроз.
Менеджер секретов
Шифрование данных, хранение ключей, логинов, паролей в одном месте и их безопасное извлечение. Бесплатно на время беты.
ГОСТ VPN
Шифрование данных с использованием сертифицированного ФСБ России оборудования (СКЗИ).
Защита серверов и ОС
Защита от несанкционированного доступа и вирусов средствами, сертифицированными ФСТЭК.
Проверка доступности
Проверка доступности вашего сервиса из разных точек мира. Первые три метрики — бесплатно.
Почтовый сервис Selectel
Отправка и статистика доставки транзакционных писем из инфраструктуры Selectel.
Для резервирования и сохранения данных
Надежно храните любые данные вашего приложения, бэкапы или архивы.
Резервное копирование в облаке
Бэкапы сетевых дисков средствами облачной платформы Selectel.
Резервное копирование агентами
Резервные копии приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин с помощью Veeam-агента.
Резервное копирование VMware
Резервные копии, хранение и восстановление данных ВМ и приложений благодаря технологии Veeam® Backup & Replication™.
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Бэкапы в облаке Selectel для безопасности продвинутого уровня. Настройка прямо в консоли Veeam.