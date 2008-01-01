Дополнительные услуги

Сеть доставки контента
Мгновенное распространение контента по всему миру.
Защита от DDoS-атак
Профессиональная защита серверов и приложений от DDoS-атак любой мощности.
Резервирование маршрутизатора
Непрерывная работа интернет-ресурса.
Локальная сеть
Объединяет серверы и сетевые устройства в приватную сеть.
Аренда сетевого оборудования
Организация защищенных VPN-соединений.
DNS-хостинг
Настройка DNS и управление доменами.
Мониторинг
Анализирует работу сервисов, доступность портов.
Волоконно-оптические линии связи
Высокая скорость передачи данных.
Аренда программного обеспечения
Позволяет перейти от капитальных затрат к операционным.
Аренда 1С
Продукты 1С на базе услуг Selectel по подписке.
Резервное копирование как услуга
Позаботьтесь о сохранности ваших данных заранее.