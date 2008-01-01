Панель управления

Дополнительные услуги

Additional Services
Расширьте потенциал вашей инфраструктуры

Дополнительные услуги для формирования устойчивой надежной инфраструктуры любого масштаба.

Сеть доставки контента

Мгновенное распространение контента по всему миру.

Защита от DDoS-атак

Профессиональная защита серверов и приложений от DDoS-атак любой мощности.

Резервирование маршрутизатора

Непрерывная работа интернет-ресурса.

Локальная сеть

Объединяет серверы и сетевые устройства в приватную сеть.

Аренда сетевого оборудования

Организация защищенных VPN-соединений.

DNS-хостинг

Настройка DNS и управление доменами.

Мониторинг

Анализирует работу сервисов, доступность портов.

Волоконно-оптические линии связи

Высокая скорость передачи данных.

Аренда программного обеспечения

Позволяет перейти от капитальных затрат к операционным.

Аренда 1С

Продукты 1С на базе услуг Selectel по подписке.

Резервное копирование как услуга

Позаботьтесь о сохранности ваших данных заранее.