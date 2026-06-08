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Финансы и юриспруденция

Специалист по международной отчетности

Быть частью Финансового отдела в Selectel - это иметь возможность участвовать в создании финансовой инфраструктуры для новых проектов: от отчётности и аналитики до построения процессов и взаимодействия с внешними сторонами.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участие в проектировании, настройке и описании финансово-операционных процессов для региональных проектов
  • Участие в постановке оперативного управленческого учета
  • Подготовка МСФО отчетности региональных проектов
  • Подготовка управленческих отчетов по запросу
  • Налоговое планирование для региональных проектов
  • Прохождение аудиторских проверок (финансовых, налоговых, по специальным заданиям)
Мы ожидаем
  • Опыт составления и выпуска финансовой отчетности по МСФО
  • Опыт работы в аудиторских компаниях/финансовых отделах/отделах МСФО от 3 лет
  • Понимание базовых принципов бюджетирования, ведения управленческой отчетности, моделирования, налогового планирования
  • Уверенное владение английским языком
  • Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
Будет плюсом
  • Опыт работы с налоговым законодательством иностранных юрисдикций
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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