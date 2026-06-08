Финансы и юриспруденция
Специалист по международной отчетности
Быть частью Финансового отдела в Selectel - это иметь возможность участвовать в создании финансовой инфраструктуры для новых проектов: от отчётности и аналитики до построения процессов и взаимодействия с внешними сторонами.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участие в проектировании, настройке и описании финансово-операционных процессов для региональных проектов
- Участие в постановке оперативного управленческого учета
- Подготовка МСФО отчетности региональных проектов
- Подготовка управленческих отчетов по запросу
- Налоговое планирование для региональных проектов
- Прохождение аудиторских проверок (финансовых, налоговых, по специальным заданиям)
Мы ожидаем
- Опыт составления и выпуска финансовой отчетности по МСФО
- Опыт работы в аудиторских компаниях/финансовых отделах/отделах МСФО от 3 лет
- Понимание базовых принципов бюджетирования, ведения управленческой отчетности, моделирования, налогового планирования
- Уверенное владение английским языком
- Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
Будет плюсом
- Опыт работы с налоговым законодательством иностранных юрисдикций
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса