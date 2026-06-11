Senior Frontend Developer (Angular)
Команда сетевых функций облака отвечает за сервисы, которые обеспечивают сетевую основу облачной платформы Selectel. Мы развиваем управление сетями, виртуальные роутеры, балансировщики нагрузки и другие инфраструктурные продукты, на которых строятся клиентские сценарии и внутренние PaaS-сервисы.
Мы ищем Старшего разработчика (Angular) , который в составе кросс-функциональной команды займётся реализацией новых сетевых фич в публичной и внутренних панелях нашей облачной платформы.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продуктов Сетевых функций облака
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов Сетевых функций облака, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
- Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
- Проводить ручное тестирование своих задач совместно с остальными участниками команды
- Работать в команде с разработчиками бэкенда, вместе проектировать контракты взаимодействия
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлении тех долгом
- Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
- Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
Мы ожидаем
- Отличное знание frontend стэка: HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Опыт разработки на Angular 18 и выше, AngularJS приветствуется
- Чёткое понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS, REST, Websocket)
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts)
- Опыт написания unit и e2e тестов (karma/jasmine/playwright)
- Опыт мониторинга frontend приложений и организации работы с ошибками (sentry и тп)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом
- Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз данных и тп
- Опыт оптимизации производительности на FE
- T-shape в смежные платформы - QA, BE
- Умение настраивать CI/CD пайплайны
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса