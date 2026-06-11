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Frontend-разработка

Senior Frontend Developer (Angular)

Команда сетевых функций облака отвечает за сервисы, которые обеспечивают сетевую основу облачной платформы Selectel. Мы развиваем управление сетями, виртуальные роутеры, балансировщики нагрузки и другие инфраструктурные продукты, на которых строятся клиентские сценарии и внутренние PaaS-сервисы.

Мы ищем Старшего разработчика (Angular) , который в составе кросс-функциональной команды займётся реализацией новых сетевых фич в публичной и внутренних панелях нашей облачной платформы.

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продуктов Сетевых функций облака
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов Сетевых функций облака, настраивать мониторинг ошибок и сбор продуктовых метрик
  • Писать unit и e2e тесты на все новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионого тестирования существующих фич
  • Проводить ручное тестирование своих задач совместно с остальными участниками команды
  • Работать в команде с разработчиками бэкенда, вместе проектировать контракты взаимодействия
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании и декомпозиции задач, а так же в управлении тех долгом
  • Принимать активное участие в доработках общего core-функционала панели управления Selectel
  • Помогать с развитием внутренних административных панелей управления
Мы ожидаем
  • Отличное знание frontend стэка: HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Опыт разработки на Angular 18 и выше, AngularJS приветствуется
  • Чёткое понимание как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS, REST, Websocket)
  • Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts)
  • Опыт написания unit и e2e тестов (karma/jasmine/playwright)
  • Опыт мониторинга frontend приложений и организации работы с ошибками (sentry и тп)
  • Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
  • Опыт работы с Git, Jira и тп
Будет плюсом
  • Опыт работы в технических продуктах: облачных провайдерах, UI для баз данных и тп
  • Опыт оптимизации производительности на FE
  • T-shape в смежные платформы - QA, BE
  • Умение настраивать CI/CD пайплайны
  • Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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