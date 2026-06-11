Senior Frontend Developer (Angular)

Frontend-разработка

Команда сетевых функций облака отвечает за сервисы, которые обеспечивают сетевую основу облачной платформы Selectel. Мы развиваем управление сетями, виртуальные роутеры, балансировщики нагрузки и другие инфраструктурные продукты, на которых строятся клиентские сценарии и внутренние PaaS-сервисы.



Мы ищем Старшего разработчика (Angular) , который в составе кросс-функциональной команды займётся реализацией новых сетевых фич в публичной и внутренних панелях нашей облачной платформы.