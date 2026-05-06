Специалист по внутреннему контролю
Мы - команда внутреннего контроля и управления рисками. Наша задача - делать процессы компании прозрачными, надежными и эффективными. Если ты любишь разбирать сложные процессы на простые составляющие, искать "узкие" места и работать над их улучшением, откликайся!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
Тестирование контрольных процедур, выявление и анализ причин их неэффективности или избыточности. Разработка рекомендаций по улучшению системы внутреннего контроля Подготовка и презентация результатов работы для разного уровня стейкхолдеров, обсуждение и согласование с ними. Поддержка бизнеса при внедрении контрольных процедур. Участие в администрировании расследований по обращениям, поступающим на Горячую линию. Участие в автоматизации процессов.
Мы ожидаем
Практический опыт разработки, внедрения и тестирования системы внутреннего контроля. Понимание РСБУ и МСФО стандартов. Сильные аналитические навыки, умение работать с большим объемом данных, инициативность, опытный пользователь MS Office. Умение эффективно вести переговоры, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Навыки системного мышления: видеть процесс целиком, взаимосвязи внутри и влияние на конечный результат. Структурированность, внимание к деталям.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса