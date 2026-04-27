Вход / Регистрация
Финансы и юриспруденция

Специалист по корпоративным финансам

Мы - команда корпоративных финансов в составе Финансового отдела. Мы обеспечиваем эффективное взаимодействие с банками, управление ликвидностью и сопровождение как платежных процессов, так и заемного финансирования в российском и международном периметре. Наша задача - выстраивать и развивать финансовую инфраструктуру, снижать риски и обеспечивать устойчивую поддержку бизнеса в операционной и инвестиционной деятельности.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проходить Кредитные комитеты в банках, подготавливать кредитную документацию
  • Подготавливать документы для Банковского мониторинга
  • Организовывать и вести процесс по заемному финансированию в компаниях Группы: выборки, контроль погашения кредитов/займов, выплата купонов по облигациям, а также ВГО займы
  • Осуществлять мониторинг финансовых и нефинансовых ковенантов: обновление факта и составление прогноза по ковенантам на основании РСБУ и МСФО отчетностей
  • Контролировать корректность отражения операций на 66/67 счетах в 1С, в том числе начисления % по кредитам и займам
Мы ожидаем
  • Опыт работы с банками, прохождение процедур KYC в российских банках
  • Опыт прохождения Кредитных комитетов, подготовки документации для Банковского мониторинга
  • Опыт мониторинга финансовых и нефинансовых ковенантов по кредитным соглашениям
  • Навык управления ликвидностью
  • Понимание принципов составления РСБУ и МСФО отчетностей
Будет плюсом
  • Опыт работы с несколькими юрисдикциями/иностранными банками
  • Опыт сопровождения сложных платежей (маршруты переводов средств между несколькими юрисдикциями, нестандартные требования банков, детальные реквизиты в SWIFT)
  • Навыки работы с ДБО, проведение платежей, валютный контроль
  • Уверенное владение английским языком
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных