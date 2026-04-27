Специалист по корпоративным финансам
Мы - команда корпоративных финансов в составе Финансового отдела. Мы обеспечиваем эффективное взаимодействие с банками, управление ликвидностью и сопровождение как платежных процессов, так и заемного финансирования в российском и международном периметре. Наша задача - выстраивать и развивать финансовую инфраструктуру, снижать риски и обеспечивать устойчивую поддержку бизнеса в операционной и инвестиционной деятельности.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проходить Кредитные комитеты в банках, подготавливать кредитную документацию
- Подготавливать документы для Банковского мониторинга
- Организовывать и вести процесс по заемному финансированию в компаниях Группы: выборки, контроль погашения кредитов/займов, выплата купонов по облигациям, а также ВГО займы
- Осуществлять мониторинг финансовых и нефинансовых ковенантов: обновление факта и составление прогноза по ковенантам на основании РСБУ и МСФО отчетностей
- Контролировать корректность отражения операций на 66/67 счетах в 1С, в том числе начисления % по кредитам и займам
Мы ожидаем
- Опыт работы с банками, прохождение процедур KYC в российских банках
- Опыт прохождения Кредитных комитетов, подготовки документации для Банковского мониторинга
- Опыт мониторинга финансовых и нефинансовых ковенантов по кредитным соглашениям
- Навык управления ликвидностью
- Понимание принципов составления РСБУ и МСФО отчетностей
Будет плюсом
- Опыт работы с несколькими юрисдикциями/иностранными банками
- Опыт сопровождения сложных платежей (маршруты переводов средств между несколькими юрисдикциями, нестандартные требования банков, детальные реквизиты в SWIFT)
- Навыки работы с ДБО, проведение платежей, валютный контроль
- Уверенное владение английским языком
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса