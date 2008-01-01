Недорогие выделенные серверы

Зарегистрируйтесь в панели управления, перейдите во вкладку «Серверы», нажмите «Заказать сервер» и выберите «Серверы Chipcore». В этой вкладке можете определиться с нужной конфигурацией. Если рядом с интересующим сервером есть надпись «Узнать о поступлении», значит оборудования нет в наличии — нажмите на нее, мы сообщим, когда конфигурация будет доступна для заказа.
Недорогие серверы Chipcore
Размещайте проекты на экономичных и производительных серверах Selectel
Условия размещения
Серверы в наличии
Серверы расположены в собственном дата-центре Selectel в России, они уже собраны и готовы к работе через 5-60 минут после заказа.
Возможность выбрать посуточный тариф
В зависимости от особенностей проекта вы можете выбрать удобный тариф — посуточный от 99 ₽/день или помесячный от 499 ₽/месяц.
Надежное оборудование
Процессоры Intel®Core™ i7-8700, оперативная память от 8 ГБ до 64 ГБ и быстрые SSD-диски.
Отсутствие «соседей»
Все ресурсы сервера принадлежат только вам.
Простая установка ПО и ОС
Root-доступ позволяет устанавливать на сервер любое программное обеспечение. Операционные системы устанавливаются автоматически.
Трафик
Гарантированная скорость подключения к сети 1 Гбит/с и 5 ТБ бесплатного трафика в месяц.
Преимущества аренды недорогого сервера в Selectel
Качественный хостинг по доступным ценам
- Всегда в наличии производительные серверы на базе Intel® Core™ i7 и AMD Ryzen™.
- Оптимальный вариант для реализации проектов начального уровня, которым достаточно одного сервера.
Принцип «одного окна» в панели управления Selectel
- Широкий пакет дополнительных услуг в одном месте — панели my.selectel.ru.
- Большой выбор доступных сервисов: «Защита от DDoS‑атак»,
CDN, «Аренда программного обеспечения», фильтрация трафика Qrator и другие.
Круглосуточная техническая поддержка
- Специалисты Selectel ответят вам в режиме 24/7/365.
- Помощь с настройками и обслуживанием оборудования.
Отсутствие установочного платежа
- Нет скрытых комиссий — вы оплачиваете только аренду сервера.
Облачное хранилище
Облачное хранилище
S3-совместимое, надежное и безопасное хранилище ваших данных.
Мониторинг
Анализ работы сервисов и доступности портов.
DNS-хостинг
Настройка DNS и управление доменами.
Аренда ПО
Позволяет перейти от капитальных затрат к операционным.
Базовая защита от DDoS-атак на уровне приложений
Обезопасьте бизнес от атак злоумышленников.
Резервное копирование агентами
Защита данных для ОС Windows.