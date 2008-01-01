Недорогие выделенные серверы

Зарегистрируйтесь в панели управления, перейдите во вкладку «Серверы», нажмите «Заказать сервер» и выберите «Серверы Chipcore». В этой вкладке можете определиться с нужной конфигурацией. Если рядом с интересующим сервером есть надпись «Узнать о поступлении», значит оборудования нет в наличии — нажмите на нее, мы сообщим, когда конфигурация будет доступна для заказа.