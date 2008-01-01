Панель управления

Недорогие выделенные серверы

Chipcore Servers
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Надежные серверы для проектов любой сложности

Арендуйте физический сервер для проектов любой сложности в дата-центрах уровня Tier III: мы подключим его к интернету, обеспечим бесперебойное электропитание, микроклимат и сервисное обслуживание. Вы сможете распоряжаться ресурсами выделенного сервера и устанавливать любое программное обеспечение.

Недорогие серверы Chipcore

Размещайте проекты на экономичных и производительных серверах Selectel

Условия размещения

Серверы в наличии

Серверы расположены в собственном дата-центре Selectel в России, они уже собраны и готовы к работе через 5-60 минут после заказа.

Возможность выбрать посуточный тариф

В зависимости от особенностей проекта вы можете выбрать удобный тариф — посуточный от 99 ₽/день или помесячный от 499 ₽/месяц.

Надежное оборудование

Процессоры Intel®Core™ i7-8700, оперативная память от 8 ГБ до 64 ГБ и быстрые SSD-диски.

Отсутствие «соседей»

Все ресурсы сервера принадлежат только вам.

Простая установка ПО и ОС

Root-доступ позволяет устанавливать на сервер любое программное обеспечение. Операционные системы устанавливаются автоматически.

Трафик

Гарантированная скорость подключения к сети 1 Гбит/с и 5 ТБ бесплатного трафика в месяц.

Преимущества аренды недорогого сервера в Selectel

Качественный хостинг по доступным ценам

  • Всегда в наличии производительные серверы на базе Intel® Core™ i7 и AMD Ryzen™.
  • Оптимальный вариант для реализации проектов начального уровня, которым достаточно одного сервера.

Принцип «одного окна» в панели управления Selectel

Круглосуточная техническая поддержка

  • Специалисты Selectel ответят вам в режиме 24/7/365.
  • Помощь с настройками и обслуживанием оборудования.

Отсутствие установочного платежа

  • Нет скрытых комиссий — вы оплачиваете только аренду сервера.

Облачное хранилище

Облачное хранилище

S3-совместимое, надежное и безопасное хранилище ваших данных.

Мониторинг

Анализ работы сервисов и доступности портов.

DNS-хостинг

Настройка DNS и управление доменами.

Аренда ПО

Позволяет перейти от капитальных затрат к операционным.

Базовая защита от DDoS-атак на уровне приложений

Обезопасьте бизнес от атак злоумышленников.

Резервное копирование агентами

Защита данных для ОС Windows.

FAQ

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