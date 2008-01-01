500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры в «Облаке на базе VMware»

Размещать инфраструктуру в одном месте без резервирования — чревато для бизнеса. Ведь в случае ее отказа компания потеряет деньги, а, возможно, и данные.

Чтобы этого не произошло, нужно повысить отказоустойчивость, т.е. создать копию инфраструктуры. В рамках программы Selectel Start вы можете воспользоваться решением Cloud Director Availability™. В этом случае ваша инфраструктура будет надежна защищена, и при возникновении непредвиденных ситуаций вы сможете ее быстро восстановить на второй площадке. А после бесплатного периода такое можно организовать и между несколькими площадками в Selectel на базе технологии VMware Stretched vSAN™.