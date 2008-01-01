500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры в «Облаке на базе VMware»

С 1 января 2021 года иностранное ПО облагается налогом 20%. Для всех пользователей VMware это значит, что расходы на инфраструктуру ощутимо увеличатся. Чтобы этого не произошло, оцените возможности «Облака на базе VMware» в рамках нашей программы Selectel Start. Даже если вы никогда не сталкивались с облачными технологиями, месяц бесплатной работы даст понять, подходит ли этот тип инфраструктуры в решении ваших задач. Если да, то переходя в облако, вы сэкономите как минимум на выплате налога на ПО.
Как компаниям поможет месяц бесплатной облачной инфраструктуры
Оценить VMware в облаке
Поэкспериментировать с новыми технологиями и продуктами
Построить отказоустойчивую инфраструктуру
Посмотреть на провайдера в деле без спешки
Убедиться, что в Selectel все хорошо не только с инфраструктурой
Подготовиться к переезду
Что вы получаете с Selectel Start
До 500 000 рублей на «Облако на базе VMware»
Юридическим лицам даем пользоваться «Облаком на базе VMware» целый месяц бесплатно.
Бесплатный переезд в Selectel
Поможем с переносом информационных систем, сервисов и проектов в Selectel, если захотите остаться у нас.
Специальные условия для других продуктов и услуг
Предложим выгодные условия на дополнительные услуги и другие сервисы Selectel.
Кто уже построил свою инфраструктуру в Selectel
Работайте в «Облаке на базе VMware» бесплатно 30 дней
Почему Selectel
Selectel — Principal Partner VMware
Это значит, что мы найдем для вашего бизнеса идеальное решение от VMware и поделимся лучшими в своем классе возможностями для развертывания инфраструктуры.
У нас остаются надолго
Поддерживаем компании и стартапы не только на старте, но и в дальнейшем развитии, поэтому многие клиенты работают с нами с самого их основания и рекомендуют Selectel другим бизнес-проектам
В любое время — на связи
Наша техподдержка всегда поможет решить вопросы и разберется с проблемой, если она возникнет. Крупных клиентов сопровождают персональные менеджеры.
Дата-центры уровня Tier III
У нас 6 собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с круглосуточной охраной, опытными инженерами, оптимальным микроклиматом и бесперебойным питанием.
Продукты VMware в Selectel
Публичное облако
Частное облако
152-ФЗ
Резервное копирование
Отказоустойчивое решение
Kubernetes
Хотите получить 30 дней бесплатной инфраструктуры на базе VMware?
Будем рады поддержать ваш проект на старте. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами: изучим особенности вашего бизнеса и подберем подходящие облачные решения.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.