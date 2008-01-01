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500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры в «Облаке на базе VMware»

Мы понимаем, как сложно решиться на переход к другому провайдеру, когда бизнес растет и трансформируется. Поможем на старте — подарим 30 дней инфраструктуры в Selectel на сумму до 500 000 рублей. За это время вы сможете протестировать наши облачные продукты и настроить рабочее окружение, как нужно вам. Будем рядом на каждом этапе, перенесем проекты откуда угодно, а после пробного периода предложим специальные условия на продукты и услуги.
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Как компаниям поможет месяц бесплатной облачной инфраструктуры

Оценить VMware в облаке

Поэкспериментировать с новыми технологиями и продуктами

Построить отказоустойчивую инфраструктуру

Посмотреть на провайдера в деле без спешки

Убедиться, что в Selectel все хорошо не только с инфраструктурой

Подготовиться к переезду

Что вы получаете с Selectel Start

До 500 000 рублей на «Облако на базе VMware»

Юридическим лицам даем пользоваться «Облаком на базе VMware» целый месяц бесплатно.

Бесплатный переезд в Selectel

Поможем с переносом информационных систем, сервисов и проектов в Selectel, если захотите остаться у нас.

Специальные условия для других продуктов и услуг

Предложим выгодные условия на дополнительные услуги и другие сервисы Selectel.

Кто уже построил свою инфраструктуру в Selectel

Работайте в «Облаке на базе VMware» бесплатно 30 дней

Если вы юридическое лицо, присоединяйтесь к нашей программе. Вы получите до 500 000 рублей на 30 дней для развертывания инфраструктуры в «Облаке на базе VMware» в Selectel. Чтобы принять участие в программе, оставьте заявку — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.
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Почему Selectel

Selectel — Principal Partner VMware

Это значит, что мы найдем для вашего бизнеса идеальное решение от VMware и поделимся лучшими в своем классе возможностями для развертывания инфраструктуры.

У нас остаются надолго

Поддерживаем компании и стартапы не только на старте, но и в дальнейшем развитии, поэтому многие клиенты работают с нами с самого их основания и рекомендуют Selectel другим бизнес-проектам

В любое время — на связи

Наша техподдержка всегда поможет решить вопросы и разберется с проблемой, если она возникнет. Крупных клиентов сопровождают персональные менеджеры.

Дата-центры уровня Tier III

У нас 6 собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с круглосуточной охраной, опытными инженерами, оптимальным микроклиматом и бесперебойным питанием.

Продукты VMware в Selectel

Публичное облако

Защитите себя от DDoS-атак, мгновенно масштабируйте мощности, меняйте конфигурации вычислительных ресурсов без ограничений по объему.

Частное облако

Создайте гибкую облачную инфраструктуру с помощью виртуализации VMware и выделенных серверов.

152-ФЗ

Защитите свою инфраструктуру в соответствии с законом «О персональных данных».

Резервное копирование

Организуйте копирование, хранение и  восстановление данных виртуальных машин или приложений благодаря Veeam®Backup & Replication™.

Отказоустойчивое решение

Сохраните работоспособность инфраструктуры в случае аварий (Disaster Recovery).

Kubernetes

Создавайте приложения на базе микросервисов с помощью управляемых кластеров.

Хотите получить 30 дней бесплатной инфраструктуры на базе VMware?

Будем рады поддержать ваш проект на старте. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами: изучим особенности вашего бизнеса и подберем подходящие облачные решения.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.