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Selectel Workspace

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Готовое рабочее место в облаке за пару кликов

Организуйте работу с привычными программами в облаке — выбирайте Selectel Workspace и арендуйте удаленные рабочие столы для своей команды. Мы подготовим все для работы — создадим места, подключим нужный набор программ. Все, что останется, — ввести данные для доступа на свое рабочее место, и сделать это можно откуда угодно.

С какими задачами сервис поможет справиться

Вы переходите на удаленную работу

Ваша цель — быстро наладить работу коллег из дома и сохранить продуктивность, как в офисе. Запуская рабочие места в облаке, команда продолжит пользоваться привычным ПО, работать с корпоративными данными и общаться. Нужны только компьютер и интернет.

У вас Mac, но нужен софт под Windows

Для участия в электронных торгах нужен сертификат электронной подписи и ПО, которое работает только на Windows. Пользуйтесь виртуальным рабочим столом на Mac с уже предустановленным ПО Windows и забудьте о совместимости систем.

Людей больше, чем компьютеров

Если сотрудники работают посменно, не нужно покупать компьютер каждому. Можно запустить несколько виртуальных рабочих мест на одном ПК. Закончится смена одного человека — он свернет рабочий стол. Его коллега — развернет свой на этом же компьютере.

Устаревшие ПК тормозят работу

Слабый компьютер — теперь не проблема. Запустите на нем виртуальный рабочий стол и без проблем используйте даже требовательный к ресурсам софт. Ведь все ПО размещено в облаке, и его работа не зависит от мощности вашего ПК.

Работать с Selectel Workspace проще, чем скачать приложение

Selectel Workspace — это готовые рабочие места для бухгалтера, диспетчера, аналитика, офис-менеджера и не только. Например, на стандартном рабочем месте офисного сотрудника предустановлены Office MS, Adobe Acrobat Reader, 1С.

Это значит, что вам не нужно самим искать, устанавливать и настраивать ПО. Чтобы подключить услугу, вы просто оставляете заявку и регистрируетесь в my.selectel.ru. Мы связываемся с вами и уточняем число виртуальных рабочих мест с нужным набором программ. Мы развернем их сами — вам нужны только интернет и браузер, чтобы ввести логин и пароль для доступа к своему рабочему месту.

Проверить в деле

Подключение за час, одна цена, кастомное ПО

Работа из любых точек мира и с любых устройств

Сотрудники смогут решать задачи, где бы они ни находились. Нужно только подключиться к рабочему столу, который находится в облаке. И неважно, с какого устройства это будет сделано: ноутбука, планшета или мобильного телефона.

Отключение и подключение удаленных виртуальных рабочих мест за час

Количество рабочих мест в облаке легко варьировать. Кто-то из команды ушел — отключить, пришел — подключить. Облако при этом легко подстраивается под текущую нагрузку и списывает средства за ресурсы, которые используются только здесь и сейчас.

Виртуальные серверы идеально сконфигурированы

В нашем облаке вы можете создать виртуальную машину для любого количества рабочих мест. Если сомневаетесь в ее параметрах — какой процессор или объем памяти выбрать, просто свяжитесь с нами. Мы расспросим про задачи и порекомендуем конфигурацию, которая идеально подойдет.

Дешевые лицензии при любом количестве лицензий ПО

Для нас нет разницы, 5 виртуальных рабочих мест организовать или 150, цена за пользователя одинаково низкая и фиксированная.

Удаленный рабочий стол под ваши требования

Если вам нужно дополнительное ПО, которого у нас нет, мы поможем его установить и настроим доступ к нему сотрудникам.

Сколько стоит решение

Цена за одного пользователя — от 750 рублей в месяц с НДС. Она складывается из стоимости лицензий ПО и стоимости инфраструктуры, на которой хранятся и обрабатываются данные.
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А еще преимущества аренды Selectel Workspace — это:

Совместимость с 1С — система работает без лагов.

Безопасная работа с корпоративными данными.

Лицензии Windows по цене обеда.

Управление правами доступа к данным.

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Вебинар

Selectel VDI — доступное и удобное решение для организации виртуальных рабочих столов

Дополнительные услуги

Облачная платформа Selectel

Запускайте виртуальные машины за минуты, удобно управляйте ими, мгновенно масштабируйте и надежно храните данные.

Облачные базы данных

Создавайте кластеры баз данных в несколько кликов, не тратя время на их конфигурацию и обслуживание.

1С в облаке

Разворачивайте 1С-инфраструктуру, которую не нужно администрировать, в облаке Selectel.

Резервное копирование агентами

Минимизируйте риски, связанные с ошибками сотрудников или программными сбоями.

Хотите готовое рабочее место в облаке?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня, поможем подобрать конфигурацию сервера и создадим виртуальные рабочие места для вас и вашей команды.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.