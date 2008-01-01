С какими задачами сервис поможет справиться
Вы переходите на удаленную работу
Ваша цель — быстро наладить работу коллег из дома и сохранить продуктивность, как в офисе. Запуская рабочие места в облаке, команда продолжит пользоваться привычным ПО, работать с корпоративными данными и общаться. Нужны только компьютер и интернет.
У вас Mac, но нужен софт под Windows
Для участия в электронных торгах нужен сертификат электронной подписи и ПО, которое работает только на Windows. Пользуйтесь виртуальным рабочим столом на Mac с уже предустановленным ПО Windows и забудьте о совместимости систем.
Людей больше, чем компьютеров
Если сотрудники работают посменно, не нужно покупать компьютер каждому. Можно запустить несколько виртуальных рабочих мест на одном ПК. Закончится смена одного человека — он свернет рабочий стол. Его коллега — развернет свой на этом же компьютере.
Устаревшие ПК тормозят работу
Слабый компьютер — теперь не проблема. Запустите на нем виртуальный рабочий стол и без проблем используйте даже требовательный к ресурсам софт. Ведь все ПО размещено в облаке, и его работа не зависит от мощности вашего ПК.
Работать с Selectel Workspace проще, чем скачать приложение
Selectel Workspace — это готовые рабочие места для бухгалтера, диспетчера, аналитика, офис-менеджера и не только. Например, на стандартном рабочем месте офисного сотрудника предустановлены Office MS, Adobe Acrobat Reader, 1С.
Это значит, что вам не нужно самим искать, устанавливать и настраивать ПО. Чтобы подключить услугу, вы просто оставляете заявку и регистрируетесь в my.selectel.ru. Мы связываемся с вами и уточняем число виртуальных рабочих мест с нужным набором программ. Мы развернем их сами — вам нужны только интернет и браузер, чтобы ввести логин и пароль для доступа к своему рабочему месту.
Подключение за час, одна цена, кастомное ПО
Работа из любых точек мира и с любых устройств
Сотрудники смогут решать задачи, где бы они ни находились. Нужно только подключиться к рабочему столу, который находится в облаке. И неважно, с какого устройства это будет сделано: ноутбука, планшета или мобильного телефона.
Отключение и подключение удаленных виртуальных рабочих мест за час
Количество рабочих мест в облаке легко варьировать. Кто-то из команды ушел — отключить, пришел — подключить. Облако при этом легко подстраивается под текущую нагрузку и списывает средства за ресурсы, которые используются только здесь и сейчас.
Виртуальные серверы идеально сконфигурированы
В нашем облаке вы можете создать виртуальную машину для любого количества рабочих мест. Если сомневаетесь в ее параметрах — какой процессор или объем памяти выбрать, просто свяжитесь с нами. Мы расспросим про задачи и порекомендуем конфигурацию, которая идеально подойдет.
Дешевые лицензии при любом количестве лицензий ПО
Для нас нет разницы, 5 виртуальных рабочих мест организовать или 150, цена за пользователя одинаково низкая и фиксированная.
Удаленный рабочий стол под ваши требования
Если вам нужно дополнительное ПО, которого у нас нет, мы поможем его установить и настроим доступ к нему сотрудникам.
Сколько стоит решение
А еще преимущества аренды Selectel Workspace — это:
Совместимость с 1С — система работает без лагов.
Безопасная работа с корпоративными данными.
Лицензии Windows по цене обеда.
Управление правами доступа к данным.
Дополнительные услуги
Облачная платформа Selectel
Облачные базы данных
1С в облаке
Резервное копирование агентами
Хотите готовое рабочее место в облаке?
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня, поможем подобрать конфигурацию сервера и создадим виртуальные рабочие места для вас и вашей команды.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.