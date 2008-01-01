Selectel Workspace — это готовые рабочие места для бухгалтера, диспетчера, аналитика, офис-менеджера и не только. Например, на стандартном рабочем месте офисного сотрудника предустановлены Office MS, Adobe Acrobat Reader, 1С.

Это значит, что вам не нужно самим искать, устанавливать и настраивать ПО. Чтобы подключить услугу, вы просто оставляете заявку и регистрируетесь в my.selectel.ru. Мы связываемся с вами и уточняем число виртуальных рабочих мест с нужным набором программ. Мы развернем их сами — вам нужны только интернет и браузер, чтобы ввести логин и пароль для доступа к своему рабочему месту.