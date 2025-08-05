Облачные сервисы и решения для бизнеса

Обеспечьте надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру для вашего бизнеса с облачными решениями Selectel. Быстро запускайте нужные сервисы и удобно контролируйте их через единую панель управления.
  • Надежная инфраструктура
  • Быстрый запуск
  • Единая панель управления
  • Решения для любого бизнеса
  • Соответствие 152-ФЗ
Облако для бизнеса
О продуктеДокументацияС этим заказывают

Кому подойдет облако для бизнеса

E-commerce

Обеспечьте стабильную работу магазинов при пиковых нагрузках и ускорьте обработку заказов.

Финансовые технологии

Разворачивайте инфраструктуру с учетом требований 152-ФЗ и PCI DSS, обеспечивайте защиту данных и гибко адаптируйте решения под задачи банков, страховых и инвесткомпаний.

Телеком

Запускайте новые цифровые сервисы быстрее, поддерживайте высокую доступность и снижайте издержки на обслуживание сетей.

Малый и средний бизнес

Используйте облако для малого бизнеса. Сократите расходы на IT, быстро запускайте проекты и делегируйте администрирование — сосредоточьтесь на росте бизнеса, а не на инфраструктуре.

IT-компании

Разворачивайте среды для разработки и тестирования, автоматизируйте CI/CD и создавайте AI-решения — в облаке, готовом к любым нагрузкам.

Игровая индустрия

Масштабируйте игровые проекты, рендерите графику без задержек и обеспечивайте стабильную работу серверов даже при высокой нагрузке.

Облачные серверы для бизнеса

Быстро запускайте виртуальные машины, выполняйте сложные вычисления с GPU и стройте защищенные облачные среды при помощи IaaS-продуктов.
Облачные серверы
Аренда серверов с оплатой по потреблению и запуском в течение минуты.
Подробнее
Облачные серверы с GPU
Облачные серверы с GPU для 3D-моделирования, рендеринга, машинного обучения и ресурсоемкой аналитики.
Подробнее
Приватные решения
Приватный хост, отдельный сегмент или весь пул в рамках публичного облака.
Подробнее
Публичное облако
Отказоустойчивое облако на базе VMware.
Подробнее
Облако 152-ФЗ
Облачная платформа для хранения и обработки данных с соблюдением требований законодательства РФ.
Подробнее
Аттестованное облако
Облако для ГИС до К1 и 1Г, а также для информационных систем персональных данных до 1-го уровня защищенности.
Подробнее
Частное облако Selectel
Полностью изолированное облако на инфраструктуре Selectel.
Подробнее
Частное облако on-premise
Полностью изолированное облако на вашей инфраструктуре.
Подробнее

Облачные хранилища для бизнеса

Облачные хранилища подходят для файлов и мультимедийных приложений. Системы хранения обеспечивают высокую производительность для больших объемов, а базы данных — быстрый доступ к структурированным данным.
Хранилища
Подходят для хранения файлов, документов и архивов в облаке. Идеальны для масштабируемых приложений и мультимедийных сервисов.
Подробнее
СХД
Масштабируемые решения для хранения больших объемов данных с высокой производительностью — до 20 миллионов IOPS.
Подробнее
Базы данных
Оптимальны для хранения и обработки структурированных данных в приложениях с частым доступом и изменениями — таких как финансовые системы, CRM и ERP. Обеспечивают минимальные задержки и высокую производительность до 1,5 миллионов IOPS.
Подробнее
Бесплатная миграция в Selectel
Проведем аудит ваших сервисов и информационных систем, подберем облачную инфраструктуру нужной конфигурации, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Все это — бесплатно.
Узнать подробнее

Облачные платформы для бизнеса

Храните данные, создавайте резервные копии, управляйте контейнерами, запускайте 1С, работайте удаленно и обучайте ML-модели в облаке.
Облачные базы данных
Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel. Запускаются в несколько кликов и оплачиваются только за используемые ресурсы.
Подробнее
Резервное копирование в облаке
Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные. Оплачивается только за использованное место.
Подробнее
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Облачный репозиторий с тройной репликацией и управлением из консоли Veeam. WAN-акселерация позволяет снизить нагрузку на сеть — в облачный репозиторий передаются только измененные данные.
Подробнее
Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
Сервис для хранения копий дисков, томов, файлов, папок и моментальных снимков ОС. Все резервные копии хранятся в S3-хранилище Selectel.
Подробнее
Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров. Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Подробнее
Managed Kubernetes
Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры. Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Подробнее
Готовое облако 1С
Готовая к работе платформа 1С. Развернута на облачной платформе Selectel.
Подробнее
Аренда удаленных рабочих столов
Работают на базе технологии VMware Horizon®. Вся обработка данных происходит в отказоустойчивых кластерах, которые развернуты на инфраструктуре Selectel. Аренда от одного рабочего стола.
Подробнее
ML-платформа
Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
Подробнее

Преимущества перехода к облачным решениям для бизнеса

Доступность облачных сервисов

Обеспечьте быстрый доступ к приложениям и данным — независимо от нагрузки и местоположения пользователей. Инфраструктура Selectel спроектирована с учетом высокой отказоустойчивости, а стабильность работы можно проверить через статус-панель.

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Предоставляем готовые Managed Services. Не нужно разбираться со сложными настройками. Запустить сервисы можно из панели управления или с помощью Terraform.

Часть целой экосистемы продуктов

У нас больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.

Бесплатная техподдержка 24/7

Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как Гардиум сократил расходы на инфраструктуру в 3 раза

Кейс о том, как компания отказалась от распределения инфраструктуры между разными провайдерами и перенесла все ресурсы в Selectel. Совмещение возможностей выделенных серверов и облачной платформы позволило команде ощутимо оптимизировать затраты.

Облачные серверы Выделенные серверы
Читать кейс

На 350 часов

уменьшился цикл разработки благодаря отсутствию даунтаймов

В 3 раза

сократилась стоимость владения инфраструктурой

Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке

В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.

Облачные серверы Серверы с GPU Объектное хранилище
Читать кейс

1–2 секунды

среднее время ответа голосового робота

4

региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента

Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

Наши клиенты

Разворачивайте cloud-сервисы на базе дата-центров уровня Tier III

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Создайте облачную инфраструктуру вместе с Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Мы найдем подходящие решения, сохраним надежность сервисов и обеспечим необходимый уровень информационной безопасности.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru