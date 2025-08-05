Облачные сервисы и решения для бизнеса

Кому подойдет облако для бизнеса
E-commerce
Финансовые технологии
Телеком
Малый и средний бизнес
IT-компании
Игровая индустрия
Облачные серверы для бизнеса
Облачные хранилища для бизнеса
Облачные платформы для бизнеса
Преимущества перехода к облачным решениям для бизнеса
Доступность облачных сервисов
Обеспечьте быстрый доступ к приложениям и данным — независимо от нагрузки и местоположения пользователей. Инфраструктура Selectel спроектирована с учетом высокой отказоустойчивости, а стабильность работы можно проверить через статус-панель.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Предоставляем готовые Managed Services. Не нужно разбираться со сложными настройками. Запустить сервисы можно из панели управления или с помощью Terraform.
Часть целой экосистемы продуктов
У нас больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как Гардиум сократил расходы на инфраструктуру в 3 раза
Кейс о том, как компания отказалась от распределения инфраструктуры между разными провайдерами и перенесла все ресурсы в Selectel. Совмещение возможностей выделенных серверов и облачной платформы позволило команде ощутимо оптимизировать затраты.
На 350 часов
уменьшился цикл разработки благодаря отсутствию даунтаймов
В 3 раза
сократилась стоимость владения инфраструктурой
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
1–2 секунды
среднее время ответа голосового робота
4
региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Разворачивайте cloud-сервисы на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
