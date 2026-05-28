Вход / Регистрация
BI / Аналитика

BI аналитик

Наша команда состоит из аналитиков, BI-специалистов и дата-инженеров, вместе мы занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI.

Мы находимся в партнерских отношениях с разными подразделениями компании и помогаем коллегам в исследовании данных, формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и поддерживаем существующие отчеты.


Нам нужен коллега, который будет заниматься направлением аналитики клиентского сервиса (все процессы заботы о клиенте до, во время и после покупки).

Скучать точно не придется благодаря разнообразию направлений и задач:
 

  • Используем актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Мы постоянно развиваемся и вы тоже сможете влиять на процессы и улучшать их
  • У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с интересными заказчиками и уникальными процессами
  • Все члены команды вдохновлены своим делом, в отделах царит теплая дружелюбная атмосфера развития, поддержки и юмора
  • Мы отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в срок, и ищем кандидата, который разделяет эти ценности
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Регулярная коммуникация с командами, которые занимаются поддержкой и развитием клиентского сервиса
  • Планирование и приоритезация задач по своему направлению
  • Формулирование ТЗ с заказчиками, помощь в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
  • Формирование методологий расчета метрик, контроль за консистентностью данных
  • Макетирование интерфейсов для разработки BI-приложений в Qlik Sense
  • Сопровождение процесса разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестирование результатов работы на каждом этапе
  • Самостоятельное проведение ad-hoc исследований
  • Презентация инструментов и результатов исследований заказчикам
  • Ведение документации: описание метрик, дашбордов
  • Популяризация аналитики в компании, обучение коллег, проведение мастер-классов
Мы ожидаем
  • Опыт участия в процессах разработки аналитических инструментов в любой должности (аналитик, BI-разработчик, поддержка готовых инструментов)
  • Опыт написания скриптов на SQL (PostgreSQL, ClickHouse)
  • Готовность разобраться в новых и незнакомых областях: от процессов оплат до работы разных линий поддержки клиентов
  • Опыт самостоятельного проведения ad-hoc исследований, составления аналитических записок и презентации результатов
  • Навыки эффективного управления временем в условиях многозадачности (как правило, у нас несколько проектов в работе на разной стадии + поддержка)
  • Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект. Вы "дисплей" аналитического департамента и должны быть user-friendly :)
  • Готовность много общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждении разработки внутренних систем для клиентов с командами сборки серверов)
  • Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Будет плюсом
  • Знание базовой статистики
  • Опыт работы в области клиентского сервиса
  • Опыт построения отчетности
  • Умение проведения системного анализа новых источников и составления документации
  • Проактивный подход к предложению заказчикам новых решений
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

BI / Аналитика
Системный аналитик в AI workflow solutions

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных