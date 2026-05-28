BI аналитик
Наша команда состоит из аналитиков, BI-специалистов и дата-инженеров, вместе мы занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI.
Мы находимся в партнерских отношениях с разными подразделениями компании и помогаем коллегам в исследовании данных, формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и поддерживаем существующие отчеты.
Нам нужен коллега, который будет заниматься направлением аналитики клиентского сервиса (все процессы заботы о клиенте до, во время и после покупки).
Скучать точно не придется благодаря разнообразию направлений и задач:
- Используем актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Мы постоянно развиваемся и вы тоже сможете влиять на процессы и улучшать их
- У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с интересными заказчиками и уникальными процессами
- Все члены команды вдохновлены своим делом, в отделах царит теплая дружелюбная атмосфера развития, поддержки и юмора
- Мы отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в срок, и ищем кандидата, который разделяет эти ценности
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Регулярная коммуникация с командами, которые занимаются поддержкой и развитием клиентского сервиса
- Планирование и приоритезация задач по своему направлению
- Формулирование ТЗ с заказчиками, помощь в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
- Формирование методологий расчета метрик, контроль за консистентностью данных
- Макетирование интерфейсов для разработки BI-приложений в Qlik Sense
- Сопровождение процесса разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестирование результатов работы на каждом этапе
- Самостоятельное проведение ad-hoc исследований
- Презентация инструментов и результатов исследований заказчикам
- Ведение документации: описание метрик, дашбордов
- Популяризация аналитики в компании, обучение коллег, проведение мастер-классов
Мы ожидаем
- Опыт участия в процессах разработки аналитических инструментов в любой должности (аналитик, BI-разработчик, поддержка готовых инструментов)
- Опыт написания скриптов на SQL (PostgreSQL, ClickHouse)
- Готовность разобраться в новых и незнакомых областях: от процессов оплат до работы разных линий поддержки клиентов
- Опыт самостоятельного проведения ad-hoc исследований, составления аналитических записок и презентации результатов
- Навыки эффективного управления временем в условиях многозадачности (как правило, у нас несколько проектов в работе на разной стадии + поддержка)
- Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект. Вы "дисплей" аналитического департамента и должны быть user-friendly :)
- Готовность много общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждении разработки внутренних систем для клиентов с командами сборки серверов)
- Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Будет плюсом
- Знание базовой статистики
- Опыт работы в области клиентского сервиса
- Опыт построения отчетности
- Умение проведения системного анализа новых источников и составления документации
- Проактивный подход к предложению заказчикам новых решений
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса