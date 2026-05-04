Фронтенд-разработчик Angular

Ищем фронтенд-разработчика в команду корпоративного портала, который усилит нашу команду и будет расти вместе с продуктом. Наш продукт - это "лицо компании" для каждого сотрудника. Мы строим быструю, надежную и масштабируемую платформу, которую коллеги ежедневно используют для работы, коллаборации и развития.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать новые и развивать существующие сервисы для корпоративного портала
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов корпоративного портала
  • Проектировать и реализовывать инструменты, которыми будут пользоваться другие FE-разработчики
  • Принимать участие в Code Review
  • Писать Unit-тесты
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах - Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы
  • Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
  • Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
Мы ожидаем
  • Уверенно владеете HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
  • Умеете пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Имеете опыт разработки на Angular 17 и выше - Понимание как устроена современная архитектура веб приложений и принципы работы его отдельных составляющих
  • Знаете, как устроено клиент-серверное взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
  • Умеете настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
  • Имеете опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
  • Знаете, как устроен мониторинг frontend приложений и организация работы с ошибками (sentry итд)
  • Умеете разбираться в чужом коде, имеете опыт командной разработки и навыки code review
  • Имеете опыт работы с Git, Jira
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

