Фронтенд-разработчик Angular
Ищем фронтенд-разработчика в команду корпоративного портала, который усилит нашу команду и будет расти вместе с продуктом. Наш продукт - это "лицо компании" для каждого сотрудника. Мы строим быструю, надежную и масштабируемую платформу, которую коллеги ежедневно используют для работы, коллаборации и развития.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать новые и развивать существующие сервисы для корпоративного портала
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов корпоративного портала
- Проектировать и реализовывать инструменты, которыми будут пользоваться другие FE-разработчики
- Принимать участие в Code Review
- Писать Unit-тесты
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Делиться своими решениями с другими FE-разработчиками на внутренних встречах - Рефакторить. Переводить старую часть кодовой базы на новые рельсы
- Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками
- Участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач
Мы ожидаем
- Уверенно владеете HTML, CSS, Javascript(ES6+), TypeScript
- Умеете пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Имеете опыт разработки на Angular 17 и выше - Понимание как устроена современная архитектура веб приложений и принципы работы его отдельных составляющих
- Знаете, как устроено клиент-серверное взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, SSE/Websocket)
- Умеете настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, Gulp, NPM Scripts) и CI/CD пайплайны
- Имеете опыт написания unit и e2e тестов (karma/mocha/chai/jest)
- Знаете, как устроен мониторинг frontend приложений и организация работы с ошибками (sentry итд)
- Умеете разбираться в чужом коде, имеете опыт командной разработки и навыки code review
- Имеете опыт работы с Git, Jira
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса