Руководитель группы МСФО отчетности

Основные задачи

Организовывать и лично участвовать в подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО

Контролировать полный цикл подготовки отчетности: от сбора и трансформации данных от РСБУ к МСФО до формирования отчетных форм и пояснительной записки

Прорабатывать сложные, нестандартные вопросы учета, отрабатывать запросы руководства

Постоянно развивать и поддерживать методологическую базу команды на высоком уровне

Организовывать и проходить аудиторские проверки

Руководить командой из трех человек: распределять задачи, контролировать сроки и качество выполнения, наставлять и развивать сотрудников

Организовывать процесс по оптимизации и автоматизации цикла подготовки отчетности

Участвовать в проектировании и постановке оперативного управленческого учета и внутренних процессов по финансовой функции региональных проектов

Мы ожидаем

Опыт работы в аудиторских компаниях/финансовых отделах/отделах МСФО

Опыт составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО и организации процесса по прохождению внешнего аудита

Глубокое понимание принципов МСФО (в частности IFRS 9, IFRS 10, IFRS 15, IFRS 16, IAS 12, IAS 36)

Практический опыт отражения в учете сложных операций: сделки по объединению бизнесов, операции под общим контролем, капитализация затрат на внутренние разработки, налоги, и тд.

Уверенное владение английским языком

Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность

Проактивность: готовность сталкиваться с нестандартными ситуациями, оценивать риски и самостоятельно предлагать варианты их решения

Будет плюсом

Дополнительное образование в сфере МСФО, сданные экзамены ACCA, DipIFR

Про условия

Оформление в официально аккредитованную IT-компанию

Белая заработная плата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса