Финансы и юриспруденция
Руководитель группы МСФО отчетности
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организовывать и лично участвовать в подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО
- Контролировать полный цикл подготовки отчетности: от сбора и трансформации данных от РСБУ к МСФО до формирования отчетных форм и пояснительной записки
- Прорабатывать сложные, нестандартные вопросы учета, отрабатывать запросы руководства
- Постоянно развивать и поддерживать методологическую базу команды на высоком уровне
- Организовывать и проходить аудиторские проверки
- Руководить командой из трех человек: распределять задачи, контролировать сроки и качество выполнения, наставлять и развивать сотрудников
- Организовывать процесс по оптимизации и автоматизации цикла подготовки отчетности
- Участвовать в проектировании и постановке оперативного управленческого учета и внутренних процессов по финансовой функции региональных проектов
Мы ожидаем
- Опыт работы в аудиторских компаниях/финансовых отделах/отделах МСФО
- Опыт составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО и организации процесса по прохождению внешнего аудита
- Глубокое понимание принципов МСФО (в частности IFRS 9, IFRS 10, IFRS 15, IFRS 16, IAS 12, IAS 36)
- Практический опыт отражения в учете сложных операций: сделки по объединению бизнесов, операции под общим контролем, капитализация затрат на внутренние разработки, налоги, и тд.
- Уверенное владение английским языком
- Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
- Проактивность: готовность сталкиваться с нестандартными ситуациями, оценивать риски и самостоятельно предлагать варианты их решения
Будет плюсом
- Дополнительное образование в сфере МСФО, сданные экзамены ACCA, DipIFR
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса