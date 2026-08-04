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Финансы и юриспруденция

Руководитель группы МСФО отчетности

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организовывать и лично участвовать в подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО
  • Контролировать полный цикл подготовки отчетности: от сбора и трансформации данных от РСБУ к МСФО до формирования отчетных форм и пояснительной записки
  • Прорабатывать сложные, нестандартные вопросы учета, отрабатывать запросы руководства
  • Постоянно развивать и поддерживать методологическую базу команды на высоком уровне
  • Организовывать и проходить аудиторские проверки
  • Руководить командой из трех человек: распределять задачи, контролировать сроки и качество выполнения, наставлять и развивать сотрудников
  • Организовывать процесс по оптимизации и автоматизации цикла подготовки отчетности
  • Участвовать в проектировании и постановке оперативного управленческого учета и внутренних процессов по финансовой функции региональных проектов
Мы ожидаем
  • Опыт работы в аудиторских компаниях/финансовых отделах/отделах МСФО
  • Опыт составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО и организации процесса по прохождению внешнего аудита
  • Глубокое понимание принципов МСФО (в частности IFRS 9, IFRS 10, IFRS 15, IFRS 16, IAS 12, IAS 36)
  • Практический опыт отражения в учете сложных операций: сделки по объединению бизнесов, операции под общим контролем, капитализация затрат на внутренние разработки, налоги, и тд.
  • Уверенное владение английским языком
  • Развитые навыки тайм-менеджмента, работы в команде, аналитический склад ума, внимательность, точность и аккуратность
  • Проактивность: готовность сталкиваться с нестандартными ситуациями, оценивать риски и самостоятельно предлагать варианты их решения
Будет плюсом
  • Дополнительное образование в сфере МСФО, сданные экзамены ACCA, DipIFR
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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