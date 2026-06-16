Распродажа выделенных серверов

Выделенные серверы со скидкой до −35%

Экономьте с Selectel: арендуйте выделенный сервер по выгодной цене, а мы подготовим его к работе за несколько минут.
  • Дата-центры в России
  • API и KVM
  • Понятная документация
  • Бесплатная техподдержка

Мощное железо, много в наличии

Мы обновляем линейки серверов и предлагаем скидки на конфигурации прошлых поколений. Это надежное оборудование по сниженной стоимости.

Сервис и поддержка — в любой момент

Если какая-то деталь сервера выйдет из строя, мы быстро заменим ее на работающую. А если появятся вопросы, наша техподдержка всегда на связи.

Для всех серверов равные условия

Нет разницы, какой сервер вы арендуете. Каждый мы внимательно подключим к сети и интернету, обеспечим бесперебойное электропитание и физическую безопасность.

Выберите конфигурацию сервера по выгодной цене

Если не нашли нужный сервер

Выберите готовую конфигурацию
Предлагаем в аренду оборудование с десктопными и серверными процессорами. Все готово к работе сразу после заказа.
Соберите сервер своей конфигурации
Неважно, какой у вас проект — у нас достаточно комплектующих, чтобы собрать сервер под требования любой системы и решить ваши задачи.
Свяжитесь с нами для подбора сервера
Если не нашли нужное решение — напишите или позвоните нам. Поможем выбрать для вашего проекта оборудование, подходящее по цене и производительности.

Что входит в стоимость

Трафик и сетевые подключения

Инструменты для администрирования

Клиентский сервис

Техническое окружение

Арендуйте сервер в удобной панели управления

Выбирайте наши или партнерские дата-центры

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с выделенными серверами.

Информация об услуге

Уже не так коротко об особенностях предоставления услуги

Оплата и биллинг

Все о тарифах и оплате серверов

Начало работы с сервером готовой конфигурации

В чем разница между линейками серверов и как оформить заказ

Начало работы с сервером произвольной конфигурации

Как собрать сервер из разных комплектующих, оплатить и начать работу

Работа сети

Подробно о схеме работе сети и основных понятиях

Работа в KVM-консоли

Или как управлять состоянием сервера, не вставая с рабочего кресла

Подключение к серверу по SSH/RDP

Инструкция для удаленного подключения к серверу

Загрузка сервера в Rescue-режим

Что делать, если подключиться к серверу штатными методами невозможно

Установка операционной системы

Выбрать готовый шаблон ОС, разметить диск — готово!

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.

FAQ

Как заказать серверы?

Как быстро будет готов сервер?

Какие типы ОС можно установить на сервер?

Могу ли я изменить конфигурацию?

Как оплатить сервер?

Где будут расположены серверы?