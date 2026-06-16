Распродажа выделенных серверов

- безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
- общий публичный IPv4-адрес;
- бесплатный DNS-хостинг;
- подключение к приватной сети — она помогает соединить серверы в одном или нескольких дата-центрах Selectel без выхода в интернет (исключение — нет у Chipcore Line),
- операторы связи для подключения к интернету;
- резервирование линков к интернету.
Мощное железо, много в наличии
Мы обновляем линейки серверов и предлагаем скидки на конфигурации прошлых поколений. Это надежное оборудование по сниженной стоимости.
Сервис и поддержка — в любой момент
Если какая-то деталь сервера выйдет из строя, мы быстро заменим ее на работающую. А если появятся вопросы, наша техподдержка всегда на связи.
Для всех серверов равные условия
Нет разницы, какой сервер вы арендуете. Каждый мы внимательно подключим к сети и интернету, обеспечим бесперебойное электропитание и физическую безопасность.
Выберите конфигурацию сервера по выгодной цене
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Что входит в стоимость
Трафик и сетевые подключения
Инструменты для администрирования
Клиентский сервис
Техническое окружение
Арендуйте сервер в удобной панели управления
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Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Документация
Информация об услуге
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Начало работы с сервером произвольной конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Что дальше?
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Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.