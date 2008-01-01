Панель управления

Распродажа выделенных серверов

Dedicated servers sale
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Экономьте с Selectel

Арендуйте выделенный сервер по выгодной цене, а мы подготовим его к работе за несколько минут.

«Железо» прошлого поколения — дешевле

Мы обновляем линейки серверов и поэтому снижаем стоимость на оборудование прошлых поколений, которое остается на складе в ограниченном количестве.

Сервис и поддержка — в любой момент

Если какая-то деталь сервера выйдет из строя, мы быстро заменим ее на работающую. А если появятся вопросы, наша техподдержка всегда на связи.

Для всех серверов равные условия

Нет разницы, какой сервер вы арендуете. Каждый мы внимательно подключим к сети и интернету, обеспечим бесперебойное электропитание и физическую безопасность.

Выберите конфигурацию сервера по выгодной цене

Пока она есть в наличии

Не нашли нужный сервер?

У нас более 50 готовых конфигураций, а на нашем складе 1000 комплектующих, из которых можно собрать что-то свое. Напишите нам — подберем оборудование под ваши задачи.
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Что входит в стоимость

Трафик и сетевые подключения

Инструменты для администрирования

Клиентский сервис

Техническое окружение

Скидка при оплате вперед

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

Снизим цену, если сервер другого провайдера дешевле

Дадим дополнительную скидку 10% от цены конкурента, если вы найдете оборудование по стоимости ниже, чем в Selectel. Например, если сервер конкурента стоит 1 500 ₽/мес., аренда нашего сервера будет стоить 1 350 ₽/мес., т.е. -10% от цены другого провайдера. Чтобы получить скидку, проверьте, соответствует ли сервер конкурента условиям акции и напишите на sales@selectel.ru.

Арендовать сервер — это просто

Полезное по теме

Тест

Замерить пинг

База знаний

Начало работы: заказ первого сервера

Документы

Договор на предоставление выделенного сервера

Дополнительные услуги

Усильте инфраструктуру из выделенных серверов

Локальная сеть

Объединяйте физические и виртуальные серверы в единую инфраструктуру.

Защита от DDoS‑атак

Снизьте риск недоступности информационных систем и сайта.

Резервное копирование

Минимизируйте потери, связанные с программными, аппаратными сбоями и людьми.

1C на выделенном сервере

Освободите ресурсы для других проектов — арендуйте лицензии 1C по количеству рабочих мест.

Хотите арендовать сервер?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Поможем подобрать оборудование, которое решит ваши задачи.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Как заказать серверы?

Почему такая дешевая аренда серверов?

Как быстро будет готов сервер?

Какие типы ОС можно установить на сервер?

Могу ли я изменить конфигурацию?

Как оплатить сервер?

Где серверы будут расположены?