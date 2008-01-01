Распродажа выделенных серверов

- бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
- 1 общий публичный IPv4-адрес,
- бесплатный DNS-хостинг,
- подключение к приватной сети дата-центра (исключение — нет у Chipcore Line),
- более 50 операторов связи для подключения к интернету,
- резервирование линков к интернету.
«Железо» прошлого поколения — дешевле
Мы обновляем линейки серверов и поэтому снижаем стоимость на оборудование прошлых поколений, которое остается на складе в ограниченном количестве.
Сервис и поддержка — в любой момент
Если какая-то деталь сервера выйдет из строя, мы быстро заменим ее на работающую. А если появятся вопросы, наша техподдержка всегда на связи.
Для всех серверов равные условия
Нет разницы, какой сервер вы арендуете. Каждый мы внимательно подключим к сети и интернету, обеспечим бесперебойное электропитание и физическую безопасность.
Выберите конфигурацию сервера по выгодной цене
Не нашли нужный сервер?
Что входит в стоимость
Трафик и сетевые подключения
Инструменты для администрирования
Клиентский сервис
Техническое окружение
Скидка при оплате вперед
от 3 месяцев
от 6 месяцев
от 1 года
Снизим цену, если сервер другого провайдера дешевле
Арендовать сервер — это просто
Дополнительные услуги
Локальная сеть
Защита от DDoS‑атак
Резервное копирование
1C на выделенном сервере
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.