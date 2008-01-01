Распродажа выделенных серверов

Сначала вам нужно пополнить баланс. После того, как вы выбрали нужную конфигурацию, определились с ОС, следующий шаг — оплата. Здесь вы выбираете удобный способ оплаты и период.Вы можете заплатить за текущий месяц или оплатить на 3, 6 месяцев или год вперед, получив при этом скидку. Деньги списываются автоматически с вашего баланса.