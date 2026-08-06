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Строительство и эксплуатация дата-центра

Руководитель проектов по общестроительным работам

В роли руководителя проектов по общестроительным работам предстоит решать задачи полного цикла управления общестроительными работами: от планирования и подсчёта объёмов СМР до контроля сроков, качества и исполнения подрядчиками гарантийных и ремонтных обязательств на объектах. В зоне ответственности — проведение тендеров, анализ коммерческих предложений, подготовка технических заданий и необходимой информации для заключения договоров.

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Контролировать исполнение подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
  • Производить подсчет объемов строительно-монтажных работ
  • Взаимодействовать с подрядными организациями, контроль за соблюдением сроков и качества
  • Составлять технические задания на работы по ремонту/строительству
  • Проводить тендеры на строительно-монтажные работы, анализировать полученные коммерческие предложения
  • Предоставлять необходимую информацию для заключения договоров на выполнение работ
  • Контролировать исполнение работ подрядными организациями
  • Вести учет выполненных работ
  • Контролировать и вести учет исполнительной документации
Мы ожидаем
  • Высшее строительное образование
  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт использования AutoCad, MS Office, MS Project
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству здания
  • Опыт работы на объектах реконструкции
Будет плюсом
  • Опыт получения ЗОС
  • Управление рисками
  • План-факт анализ
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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