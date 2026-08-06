Руководитель проектов по общестроительным работам
В роли руководителя проектов по общестроительным работам предстоит решать задачи полного цикла управления общестроительными работами: от планирования и подсчёта объёмов СМР до контроля сроков, качества и исполнения подрядчиками гарантийных и ремонтных обязательств на объектах. В зоне ответственности — проведение тендеров, анализ коммерческих предложений, подготовка технических заданий и необходимой информации для заключения договоров.
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Контролировать исполнение подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
- Производить подсчет объемов строительно-монтажных работ
- Взаимодействовать с подрядными организациями, контроль за соблюдением сроков и качества
- Составлять технические задания на работы по ремонту/строительству
- Проводить тендеры на строительно-монтажные работы, анализировать полученные коммерческие предложения
- Предоставлять необходимую информацию для заключения договоров на выполнение работ
- Контролировать исполнение работ подрядными организациями
- Вести учет выполненных работ
- Контролировать и вести учет исполнительной документации
Мы ожидаем
- Высшее строительное образование
- Знание современных технологий строительства, строительных материалов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт использования AutoCad, MS Office, MS Project
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
- Опыт составления грамотных технических заданий на работы по ремонту/строительству здания
- Опыт работы на объектах реконструкции
Будет плюсом
- Опыт получения ЗОС
- Управление рисками
- План-факт анализ
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса