Руководитель проектов по общестроительным работам

Строительство и эксплуатация дата-центра

В роли руководителя проектов по общестроительным работам предстоит решать задачи полного цикла управления общестроительными работами: от планирования и подсчёта объёмов СМР до контроля сроков, качества и исполнения подрядчиками гарантийных и ремонтных обязательств на объектах. В зоне ответственности — проведение тендеров, анализ коммерческих предложений, подготовка технических заданий и необходимой информации для заключения договоров.