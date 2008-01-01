Конфигурации выделенных физических серверов (dedicated servers) отличаются комплектующими, техническими характеристиками и сроками готовности к запуску. Сравнить их поможет таблица.

Фиксированные (готовые) конфигурации уже собраны и протестированы. Их можно запустить в течение часа после оплаты: это время занимает установка ОС. На запуск без установки ОС уходит от двух минут.

В произвольной конфигурации вы сами выбираете комплектующие. Такой сервер будет готов в срок от одного до пяти дней после оплаты.