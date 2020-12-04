Если у вас несколько серверов в одном или разных регионах и им нужно обращаться к одним и тем же данным, просто подключите их к общему файловому хранилищу. Сервис поддерживает протоколы NFS и CIFS.
С какими задачами сервис поможет справиться
Создать хранилище для сложной инфраструктуры
Организовать дополнительное место для хранения данных
Чтобы диск не переполнялся и не приходилось докупать мощности, подключите файловое хранилище для редко используемых данных. Вы можете размещать там логи, архивы документы, записи видеонаблюдения, истории транзакций и другие данные.
Хранить бэкапы и не думать об их объеме
Настраивайте автоматические бэкапы с помощью утилит и храните их в отдельном файловом хранилище. Это значит, что вы в любой момент можете обратиться к данным или восстановиться, если это потребуется. Скорость чтения/записи —
На время беты — бесплатно, после — зависит от объема данных
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что умеет наше файловое хранилище
Обеспечивает высокую сохранность данных
Хранилище работает на базе сетевых дисков облачной платформы — масштабируемых блочных устройств. Все данные хранятся в 3 копиях, чтобы минимизировать риски их потери.
Увеличивается, когда объем данных растет
Вы можете увеличивать размер файлового хранилища, когда данных становится больше. Его объем не ограничен.
Остается всегда доступным
Храните данные столько, сколько нужно. Вы в любой момент можете к ним обратиться или восстановиться из резервной копии.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и разместите данные в нашем файловом хранилище.Создать аккаунт
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