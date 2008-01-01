Панель управления

Виртуальные серверы для быстрого старта

Создать аккаунт Перейти в панель
VPS-, VDS-хостинг от надежного провайдера

Арендуйте быстрые виртуальные машины с легкой настройкой и удобным управлением от 29 копеек в час.

Низкие цены на быстрые ресурсы

Процессор 1 ядро
Память 512 Мб
SSD 20 ГБ
RUB 0.29 / час
Заказать
Процессор 1 ядро
Память 1024 Мб
SSD 30 ГБ
RUB 0.59 / час
Заказать
Процессор 2 ядра
Память 2048 Мб
SSD 40 ГБ
RUB 1.19 / час
Заказать
Процессор 2 ядра
Память 4096 Мб
SSD 60 ГБ
RUB 2.38 / час
Заказать
Процессор 4 ядра
Память 8192 Мб
SSD 80 ГБ
RUB 4.76 / час
Заказать

40 секунд на создание сервера

С Vscale комфортно и быстро

Масштабирование на лету и система резервных копий.

1 Гбит/с ㅡ скорость выделенной полосы.

Локации в собственных дата-центрах в Москве и Петербурге.

Возврат неизрасходованных средств.

Виртуальные машины для разработчиков, IT-стартапов или небольших компаний

Инфраструктура на современном оборудовании

  • Быстрые процессоры Intel®️Xeon®️ E5.
  • DDR4 и до 80 ГБ SSD.

Панель управления для людей, а не для гиков

  • Создание серверов и управление ими в пару кликов.
  • Важная информация всегда под рукой.
  • Подробная статистика о платежах и списаниях.

Простой, но гибкий API

  • Контроль состояния серверов: заказ новых, наблюдение за потреблением трафика, управление ОС, питанием, настройками сети и мониторинг затрат на инфраструктуру.
  • Взаимодействие через стандартные HTTP-запросы.
  • Подробная документация.

Платите за аренду ㅡ как удобно

Банковская карта

Платежи через международную процессинговую компанию PayU картами VISA, MasterCard и «МИР». Комиссия за пополнение не взимается.

Безналичный расчет

Всем юридическим лицам мы можем выставить счет. Размер комиссии зависит от банка, через который осуществляется платеж

Хотите арендовать виртуальную машину?

Сделайте это сейчас

FAQ

Где расположены ваши дата-центры?

На базе какой аппаратной платформы работает Vscale?

Защищены ли виртуальные серверы фаерволом?

Какая технология виртуализации используется в Vscale?

Есть ли у вас API?

Какие ОС могут быть установлены на виртуальных серверах?

Можно ли создать виртуальный сервер на базе ОС Windows?

Ни одна из предлагаемых вами конфигураций меня не устраивает. Могу ли я заказать сервер кастомной конфигурации?

Какой у вас SLA?

Какова ваша политика по отношению к TOR?

Могу ли я предложить идею по усовершенствованию сервиса?