Аренда VPS/VDS с почасовой оплатой

Как устроена почасовая аренда VPS/VDS-сервера
VPS/VDS с почасовой оплатой — это услуга аренды виртуального сервера, при которой списание денег происходит каждый час только за то время, пока сервер существует.
В почасовой тариф входят следующие услуги:
- управление сервером через панель управления,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг без ограничений на количество доменов,
- выделенный IP-адрес.
Сколько стоит VPS/VDS
VDS 1-1-10
|vCPU
|1
|RAM
|1 ГБ
|Диск
|10 ГБ
0,27 ₽/ч
VDS 1-2-25
|vCPU
|1
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|25 ГБ
0,34 ₽/ч
VDS 2-2-40
|vCPU
|2
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|40 ГБ
0,55 ₽/ч
VDS 2-4-50
|vCPU
|2
|RAM
|4 ГБ
|Диск
|50 ГБ
0,89 ₽/ч
VDS 4-8-80
|vCPU
|4
|RAM
|8 ГБ
|Диск
|80 ГБ
1,51 ₽/ч
VDS 6-12-120
|vCPU
|6
|RAM
|12 ГБ
|Диск
|120 ГБ
2,74 ₽/ч
VDS 8-16-160
|vCPU
|8
|RAM
|16 ГБ
|Диск
|160 ГБ
4,11 ₽/ч
Для нестандартных конфигураций — облачные серверы
Выбирайте количество ядер, памяти и дисков, работайте с GPU-задачами — ML, рендерингом или аналитикой.
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Тестирование
- проверка новых версий ПО,
- нагрузочное тестирование,
- тестирование веб-приложений.
Разработка
- создание тестовых сред,
- развертывание dev-окружений,
- запуск CI/CD.
Временные задачи
- поиск оптимального хостинга,
- тестирование оборудования,
- сезонные проекты.
Преимущества аренды VPS/VDS в Selectel
Быстрый запуск
Все, что нужно — выбрать конфигурацию сервера под свои задачи. На создание сервера уйдет меньше минуты.
Публичный IP и бесплатный DNS-хостинг
Предоставляем бесплатный публичный IP-адрес и бесплатный DNS-хостинг для всех VPS/VDS-серверов.
Ежемесячный бесплатный трафик
Мы предоставляем 3 ТБ бесплатного трафика в месяц. Если его недостаточно, вы можете добавить дополнительные ГБ. Каждый — по цене в 0,8962 ₽.
Оплата по потреблению
Аренда VPS/VDS-серверов в Selectel помогает снизить капитальные затраты — вы платите только за те ресурсы, которыми реально пользуетесь.
Библиотека готовых образов
Вы можете выбрать готовый образ Ubuntu, Debian, CentOS и других ОС — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров. А также загрузить свой собственный образ.
Мощность по требованию
В Selectel доступно 7 конфигураций VPS/VDS-серверов. Для изменения мощности сервера вы всегда можете перейти на более крупную конфигурацию.
Как арендовать VPS/VDS-сервер с почасовой оплатой
- Шаг 1
- Шаг 2
- Шаг 3
Выберите VPS/VDS-сервер подходящей конфигурации
Арендуйте VPS/VDS-сервер с почасовой оплатой
Арендуйте надежный облачный сервер в дата-центре уровня Tier III и платите только за те ресурсы, которые реально используете.
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Конфигурации и технические требования
- Для каких задач подходит почасовая тарификация?
VPS с почасовой оплатой оптимален для:
- тестирования и разработки,
- временных проектов,
- dev-окружений,
- запуска CI/CD,
- сезонных нагрузок.
- Сколько vCPU необходимо для проекта?
Количество необходимых ядер зависит от типа нагрузки:
- для веб-сайта достаточно 1-2 ядер,
- для баз данных рекомендуется от 4 ядер,
- для высоконагруженных приложений от 8 ядер.
- Могу ли я заказать нестандартную конфигурацию сервера?
У нас есть фиксированные (готовой сборки) и произвольные конфигурации облачных серверов. В произвольных вы можете сами задать нужное вам количество ресурсов. Чтобы сделать это, перейдите на табу Цены во вкладку Произвольные.
Системы хранения и безопасность данных
- Какие типы дисков доступны?
Вы можете подключить локальные или сетевые диски:
- Локальный диск подключается напрямую к серверу вычислений через интерфейс PCIe по NVMe-протоколу. У него отсутствуют сетевые задержки, поэтому он подходит для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи.
- Сетевые диски — это масштабируемые блочные устройства, которые можно легко переносить между облачными серверами. Доступно пять типов сетевых дисков: базовые HDD и SSD, 2 типа универсальных SSD и быстрые SSD. Подробнее о каждом мы написали в документации.
- Как обеспечивается целостность и безопасность данных?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем тройную репликацию, а для локальных — создаем RAID-массивы. Для дополнительной защиты рекомендуем настроить резервное копирование.
Кроме того, мы разрабатываем и поддерживаем облако в соответствии со строгими требованиями 152-ФЗ и стандартом PCI DSS. Данные хранятся в дата-центре уровня Tier III. Вы сможете соблюдать требования законодательства России, а личная информация ваших клиентов будет под надежной защитой.
Операционные системы и ПО
- Какие операционные системы доступны?
При аренде виртуального сервера вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft (Windows), приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
- Есть ли у вас серверы с предустановленными CMS?
Нет, но на любой наш серверы вы можете установить подходящую под ваш проект CMS, в том числе бесплатные: WordPress, Joomla, Битрикс и т.д.
Оплата и тарификация
- Из чего складывается стоимость почасовой аренды хостинга?
Цена VPS/VDS складывается из ресурсов, которые потребляет виртуальный сервер: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU.
- Как оплатить почасовую аренду VPS/VDS?
Чтобы оплатить почасовую аренду VPS/VDS-сервера, перейдите в панель управления и пополните баланс удобным способом.
- Какие дополнительные услуги можно подключить к VPS/VDS-серверу?
Все зависит от потребностей вашего проекта. К VPS/VDS-хостингу в России вы можете подключить резервное копирование, балансировщик нагрузки, проверку доступности, арендовать лицензии на ПО для более удобной работы с сервером, использовать KVM-виртуализацию и т. д.
Все дополнительные продукты и услуги вы найдете в табе «С этим заказывают». На странице тарифов и цен указана стоимость продуктов и услуг.
- Могу ли я арендовать VPS/VDS посуточно?
Да, вы можете арендовать облако на сутки или любой другой период. Минимальный срок аренды сервера — один час.
Размещение и инфраструктура
- Где находятся ваши дата-центры?
У нас шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете арендовать VPS/VDS-сервер в нашем партнерском ДЦ в Новосибирске.
- Какая максимальная пропускная способность сети в облаке?
- Приватные сети: для всех пулов, кроме ru-1, исходящая пропускная способность канала — от 3 Гбит/с. По запросу мы можем увеличить ее до 10 Гбит/с.
- Интернет-трафик: для всех пулов, кроме ru-1 и uz-1a, исходящая пропускная способность канала — от 3 Гбит/с. По запросу мы можем ее увеличить. Для ru-1 — полоса по умолчанию 1 Гбит/с. Для uz-1a полоса в интернет — 100 Мбит/с.
Техподдержка и администрирование
- К кому обращаться при возникновении вопросов?
Наша техническая поддержка доступна круглосуточно и отвечает в среднем за 15 минут. Вы можете обратиться по телефону 8 800 555 06 75, через тикет-систему или по почте support@selectel.ru.
- Нужны ли технические знания для работы с VPS/VDS с почасовой оплатой?
Базовые знания Linux или Windows помогут в работе с сервером. Наша техническая поддержка доступна 24/7 и поможет с базовой настройкой, установкой ПО и решением возникающих вопросов.
- Как быстро активируется VPS/VDS?
Создание виртуального сервера занимает меньше минуты. Дополнительное время может потребоваться только на установку операционной системы — до 15 минут.
Собрали документы, инструкции и статьи, чтобы вам было проще взять в аренду VPS/VDS-сервер в России.
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