Аренда VPS/VDS с почасовой оплатой

При аренде виртуального сервера вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.

Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft (Windows), приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.