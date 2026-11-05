Инженер-разработчик дата платформы (Go/Kubernetes)

Backend-разработка

Присоединяйтесь к команде разработки и развития Платформы Данных в облаке Selectel. Наша платформа позволяет клиентам всего за несколько минут развернуть инфраструктурный сервис с оптимально подобранными настройками конфигурации, гарантиями безопасности и высокой доступностью.

Что вас ждёт