Системное администрирование
Системный инженер (PaaS)
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Фиксированный
Основные задачи
- Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Managed k8s, баз данных, объектного хранилища, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Работать с системами хранения данных на базе Ceph
- Координировать и проводить плановые работы
- Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
- Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
- Вы умеете администрировать ОС семейства Linux Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP Базовые знания DNS Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.
- Администрировали кластера Kubernetes в production среде Понимаете как работает web-server, load balancer
- Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab
- Писали код на Go или Python
- Понимаете принципы работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
- Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр
- Опыт работы с инструментами виртуализации KVM/Libvirt/QEMU и контейнеризации
- Понимаете для чего нужны cgroups, linux namespaces.
Будет плюсом
- В своей работе использовали облачные провайдеры такие как Selectel, AWS, GCP. Имели опыт администрирования/создания Managed систем.
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про здоровье и спорт
Про досуг
Про развитие
*пока что только для питерского офиса