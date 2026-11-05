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Системное администрирование

Системный инженер (PaaS)

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Managed k8s, баз данных, объектного хранилища, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph
  • Координировать и проводить плановые работы
  • Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
  • Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
  • Вы умеете администрировать ОС семейства Linux Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP Базовые знания DNS Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.
  • Администрировали кластера Kubernetes в production среде Понимаете как работает web-server, load balancer
  • Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab
  • Писали код на Go или Python
  • Понимаете принципы работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
  • Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр
  • Опыт работы с инструментами виртуализации KVM/Libvirt/QEMU и контейнеризации
  • Понимаете для чего нужны cgroups, linux namespaces.
Будет плюсом
  • В своей работе использовали облачные провайдеры такие как Selectel, AWS, GCP. Имели опыт администрирования/создания Managed систем.
      • Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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