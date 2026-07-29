VDS временно недоступны
Все конфигурации распроданы. Мы расширяем мощности. Попробуйте вернуться позже или создайте облачный сервер.
Больше возможностей в новом калькуляторе
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Сколько стоит VPS/VDS
VDS 1-1-10
|vCPU
|1
|RAM
|1 ГБ
|Диск
|10 ГБ
Распродано
VDS 1-2-25
|vCPU
|1
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|25 ГБ
Распродано
VDS 2-2-40
|vCPU
|2
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|40 ГБ
Распродано
VDS 2-4-50
|vCPU
|2
|RAM
|4 ГБ
|Диск
|50 ГБ
Распродано
VDS 4-8-80
|vCPU
|4
|RAM
|8 ГБ
|Диск
|80 ГБ
Распродано
VDS 6-12-120
|vCPU
|6
|RAM
|12 ГБ
|Диск
|120 ГБ
Распродано
VDS 8-16-160
|vCPU
|8
|RAM
|16 ГБ
|Диск
|160 ГБ
Распродано
Для нестандартных конфигураций — облачные серверы
Выбирайте количество ядер, памяти и дисков, работайте с GPU-задачами — ML, рендерингом или аналитикой.
Какие задачи решает виртуальный дата-центр с GPU
Максимальная производительность для задач, связанных с AI, HPC и Big Data
На серверах вы сможете запускать глубокое обучение, аналитику больших данных и проводить научные исследования.
VPS/VDS-сервер с видеокартой помогает ускорить и сложные вычисления, проектирование, моделирование технологических процессов на производстве.
AI инференс и мейнстрим вычисления
Виртуальный дата-центр с видеокартой позволит ускорить процесс обработки языка, запустить разговорный ИИ и рекомендательные системы.
Максимальная производительность для графики и видео
VDS/VPS-сервер с GPU помогает в разы быстрее создавать 3D-модели, обрабатывать фотографии и рендерить видео.
Мощные карты GPU помогают проводить бесперебойные стримы и онлайн-трансляции с хорошим качеством видео. Поддержка NVIDIA NVENC обеспечивает разрешение видео в трансляциях до 8192×8192 пикселей.
Высокая плотность для VDI
Арендуйте виртуальные рабочие места на VDI для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет. Низкие задержки и высокая частота смены кадров обеспечивают отзывчивость системы.
Быстрый майнинг криптовалюты
VDS/VPS-сервер с GPU подходит и для майнинга криптовалюты. Арендуйте его и будьте уверены, что сервер находится в дата-центре уровня Tier III, где обеспечиваются все требования для эффективной и бесперебойной работы.
Преимущества VPS/VDS-сервера с GPU
Быстрый запуск
Арендуйте сервер готовой конфигурации. Он запустится уже через пару минут. Или же соберите кастомную конфигурацию с нужным объемом памяти, дисков и видеокартой под ваш проект. Запуск займет от одного до пяти дней.
Легкое масштабирование
Если для задачи нужно больше мощностей, их легко добавить в панели управления Selectel.
Оплата по потреблению
Арендуйте VPS/VDS-сервер с GPU и платите за него только тогда, когда он работает.
Видеокарты под разные задачи
Выбирайте виртуальный сервер с GPU, ориентируясь на ваши запросы. Для наших клиентов доступны NVIDIA Tesla T4, A100.
FAQ
- Могу ли я арендовать сервер с необычной конфигурацией?
Да, вы можете запросить VPS/VDS-сервер с GPU произвольной конфигурации через тикет-систему в нашей панели управления. Запуск займет пару дней.
- Где я могу арендовать виртуальный сервер?
У Selectel шесть собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Делая заказ, вы можете выбрать интересующий вас регион.
- Как вы поддерживаете безопасность сети? Есть ли защита от DDoS-атак?
Базовая защита сети от DDoS-атак включена по умолчанию и предоставляется бесплатно. Если вы хотите организовать защиту не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений, рекомендуем вам использовать защиту DDos Guard и Curator.
- Есть ли у вас услуга дистанционной перезагрузки ПО (remote reboot)?
Да, клиентам доступна услуга remote reboot — вы всегда можете перезагрузить сервер в нашей панели управления без дополнительных задач или тикетов.
- Мне придется платить за техническую поддержку?
Нет, специалисты нашей техподдержки доступны 24/7 бесплатно для всех наших клиентов.
Полезные материалы
Описание услуги
Все о том, как работают облачные серверы Selectel
Конфигурации серверов
Чем отличаются линейки облачных серверов друг от друга
Начало работы
Инструкция для тех, кто хочет создать свой первый облачный сервер
Регионы и пулы
Все про то, где можно развернуть облачный сервер
Оплата
Как оплачивать облачные серверы
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Организовать сеть
Доставляйте контент до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Защититься от угроз
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.