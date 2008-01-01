Да. Если ни один из наших образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера.

Для этого создайте образ своего сервера и отправьте его нашей службе поддержки через тикет в панели управления. Подробнее об этом читайте в документации.