- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ трафика в месяц на скорости от 1 Гбит/с;
- возможность подключиться к приватной сети с доступом к интернету или без него;
- защита от DDoS-атак;
- DNS-хостинг;
- публичный IPv6;
- установка ОС: Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Fedora, Oracle Linux;
- поддержка в режиме 24/7;
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость VPS/VDS для VPN0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера для VPN с необходимым количеством ядер процессора (CPU), оперативной памяти (RAM) и нужным размером дисков — HDD или SSD NVMe.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Что входит в тарифный план при аренде VPS/VDS-сервера для VPN
В чем преимущества аренды VPS/VDS для VPN
Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Автоустановка операционной системы
Оплата только за потребленные ресурсы
Почему выбирают аренду VPS/VDS-сервера для VPN в Selectel
Шесть собственных дата-центров
У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы можете разместить арендовать VPS в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Легкое управление серверами
Арендовать VPS/VDS, добавить ресурсы или подключить дополнительные продукты — все это можно сделать с помощью нашей панели управления. Управлять сервером также можно с помощью API или Terraform.
Техническая поддержка 24/7
Наши специалисты всегда на связи и ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры.
Арендовать виртуальный сервер для VPN в Selectel безопасно
Гарантируем соответствие 152-ФЗ, а также приказам ФСТЭК № 17 и № 21
Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS
Даем возможность разделять доступы с помощью IAM-системы
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и зоны
Проекты
Оплата и биллинг
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Работа с Terraform
Что такое VPN?
VPN (Virtual Private Network) в переводе на русский язык означает «виртуальная частная сеть». Благодаря этой технологии вы сможете создать безопасное подключение пользователя к сети, работающей между несколькими компьютерами.
Помогаете ли вы установить VPN?
Нет, у нас нет такой услуги. Тем не менее наши специалисты ответят на вопросы и помогут в процессе установки.
Как создать виртуальный сервер?
Чтобы запустить виртуальный сервер, вам следует создать аккаунт в панели управления Selectel. В разделе Облачная платформа выберите все необходимые характеристики будущего сервера. Подробнее о том, как это сделать, мы написали в нашей документации.
Какие операционные системы доступны?
Вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Можно ли установить на сервер свой образ?
Да. Если ни один из наших образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера.
Для этого создайте образ своего сервера и отправьте его нашей службе поддержки через тикет в панели управления. Подробнее об этом читайте в документации.
Можно ли построить в Selectel гибридную инфраструктуру?
Да, вы можете арендовать наши продукты и услуги в разных пулах или регионах. Объединяйте наши выделенные серверы и виртуальные машины или серверы on-premise с нашими продуктами.
Какой уровень SLA гарантирует Selectel?
SLA облачных серверов Selectel — 99,98%. Если они будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентируют Условия использования отдельных сервисов.
Выбирайте подходящие решения для ваших бизнес-задач
Зарезервировать и сохранить данные
S3
Файловое хранилище
Резервное копирование агентами
Облачные базы данных
Организовать сеть
Глобальный роутер
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
DNS
Защититься от угроз
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
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