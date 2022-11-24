Аренда VPS/VDS с почасовой оплатой

Арендуйте облачный сервер с почасовым биллингом. Платите только за те ресурсы, которые используете.
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  • 152-ФЗ
  • PCI DSS
  • API и Terraform
  • Защита от DDoS
  • Техподдержка 24/7
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Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с почасовой оплатой

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что входит в цену VPS/VDS с почасовой оплатой

  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • размещение и обслуживание сервера в одном из российских дата-центров уровня Tier III.

Что дальше?

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Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.