- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
- управление серверами с помощью API и Terraform,
- размещение и обслуживание сервера в одном из российских дата-центров уровня Tier III.
Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с почасовой оплатой
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в цену VPS/VDS с почасовой оплатой
Почему выбирают виртуальный сервер с почасовой оплатой
Оплата по потреблению
Снижайте капитальные затраты за счет аренды облачных серверов в Selectel и платите только за те ресурсы, которыми пользуетесь. Минимальное время аренды сервера — один час.
Быстрое масштабирование
Если вам потребуется увеличить мощность VPS/VDS с почасовой оплатой, вы сможете сделать это в несколько кликов в нашей панели управления, добавив необходимое количество vCPU, RAM и HDD- или SSD-дисков.
Большой выбор конфигураций
Вы можете арендовать сервер фиксированной или произвольной конфигурации. Первые составлены по оптимальному соотношению ядер процессора, памяти и дисков. А во вторых вы сможете сами выбрать необходимое количество ресурсов.
Преимущества аренды VPS/VDS в Selectel
Соответствуем 152-ФЗ и имеем сертификат PCI DSS
Наше облако соответствует 152-ФЗ и имеет сертификат PCI DSS. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности, а также безопасно хранить данные платежных карт.
Предоставляем белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Предоставляем публичный IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Позволяем гибко настраивать сети
Мы предоставляем 3 ТБ бесплатного трафика в месяц. Если его недостаточно, вы можете добавить дополнительные ГБ. Каждый — по цене в 0,52 ₽.
Даем управлять серверами через панель, API и Terraform
Заказать сервер с почасовой оплатой и изменить его ресурсы вы можете в панели управления Selectel.
Управлять сервером можно с помощью API и Terraform. Настраивать скрипты и следить за статистикой — через ISPmanager и другие инструменты.
Подключаем бесплатную защиту от DDoS
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена бесплатная защита от DDoS. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Размещаем серверы в дата-центрах уровня Tier III
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они надежно защищены от пожаров, отключения электричества и других проблем.
Также вы можете арендовать сервер в партнерском ДЦ в Новосибирске или Ташкенте.
Помогаем 24/7
Техподдержка подскажет, как работают наши продукты, поможет их настроить и ответит на все вопросы. Средняя скорость ответа — 15 минут.
Как арендовать облачный сервер с почасовой оплатой
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel
Пополните баланс удобным способом
Выберите облачный сервер подходящей конфигурации
Подключите дополнительные услуги
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Из чего складывается стоимость почасовой аренды хостинга?
Цена VPS/VDS складывается из ресурсов, которые потребляет виртуальный сервер: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU. Чтобы рассчитать точную стоимость сервера, используйте калькулятор.
Как оплатить почасовую аренду VPS/VDS?
Чтобы оплатить почасовую аренду VPS/VDS-сервера, перейдите в панель управления и пополните баланс удобным способом.
Какие операционные системы доступны?
При аренде виртуального сервера вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft (Windows), приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
Могу ли я заказать нестандартную конфигурацию сервера?
У нас есть фиксированные (готовой сборки) и произвольные конфигурации облачных серверов. В произвольных вы можете сами задать нужное вам количество ресурсов. Чтобы сделать это, перейдите на табу Цены во вкладку Произвольные.
Какие дополнительные услуги можно подключить к VPS/VDS-серверу?
Все зависит от потребностей вашего проекта. К VPS/VDS-хостингу в России вы можете подключить резервное копирование, балансировщик нагрузки, арендовать лицензии на ПО для более удобной работы с сервером, использовать KVM-виртуализацию и т. д. Все дополнительные продукты и услуги найдете на вкладке совместимые продукты. На странице тарифов и цен указана стоимость продуктов и услуг.
Есть у вас серверы с предустановленными CMS?
Нет, но на любой наш серверы вы можете установить подходящую под ваш проект CMS, в том числе бесплатные: WordPress, Joomla, Битрикс и т. д.
Могу ли я арендовать VPS/VDS посуточно?
Да, вы можете арендовать облако на сутки или любой другой период. Минимальный срок аренды сервера — один час.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете арендовать VPS/VDS-сервер в наших партнерских ДЦ в Новосибирске и Ташкенте.
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Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
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Сети
Образы
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Резервное копирование в облаке
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Объектное хранилище
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Балансировщик нагрузки
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