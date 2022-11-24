У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они надежно защищены от пожаров, отключения электричества и других проблем.

Также вы можете арендовать сервер в партнерском ДЦ в Новосибирске или Ташкенте.