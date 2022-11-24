Аренда VPS/VDS посуточно

Арендуйте облачный сервер с почасовой оплатой. Вы платите только за ресурсы, которые потребляете фактически.
  • Готовность — меньше минуты
  • Управление через API и Terraform
  • Бесплатная защита от DDoS-атак
  • Включены 3 ТБ трафика
Арендовать VPS/VDS посуточно
VPS/VDS на сутки
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Рассчитайте стоимость посуточной аренды виртуального сервера

Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите одну, а затем там же создайте новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф аренды VPS/VDS на день

  • управление серверами с помощью API или Terraform;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • безлимит на трафик между продуктами Selectel;
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов;
  • защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4);
  • выделенный IP (IPv4 или IPv6).

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать виртуальный хостинг на сутки, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.