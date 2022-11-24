Облачные серверы соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные 4 и 3 уровня защищенности: ФИО клиентов, паспортные данные, телефоны, email и не только. Наши серверы подходят для госзакупок.

Также у облачных серверов Selectel есть сертификат PCI DSS. Он гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях.