- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимит на трафик между продуктами Selectel;
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов;
- защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4);
- выделенный IP (IPv4 или IPv6).
Рассчитайте стоимость посуточной аренды виртуального сервера
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф аренды VPS/VDS на день
Преимущества аренды VPS/VDS в Selectel
Оплата по потреблению
Вы платите только за ресурсы, которые фактически потребляет VPS/VDS-сервер. Доступна аренда сервера на день или даже более короткий период: минимальный срок — час.
Соответствие 152-ФЗ и PCI DSS
Облачные серверы соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные 4 и 3 уровня защищенности: ФИО клиентов, паспортные данные, телефоны, email и не только. Наши серверы подходят для госзакупок.
Также у облачных серверов Selectel есть сертификат PCI DSS. Он гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях.
Старт меньше чем за минуту
Чтобы начать работу с посуточным VPS/VDS, зарегистрируйтесь в панели управления, пополните баланс, арендуйте сервер и выберите дополнительные услуги. На запуск уйдет меньше минуты.
Вы можете выбрать фиксированную конфигурацию сервера — она собрана и готова к работе. Или собрать сервер произвольной конфигурации и самостоятельно определить параметры, влияющие на производительность: количество ядер процессора, оперативную память, тип диска и его объем.
Управление через панель, API или Terraform
Работайте с серверами через панель управления. Можно менять количество ресурсов и масштабировать мощности, выбирать дополнительные услуги. Также в панели можно управлять сроками аренды — выбирать час, день, месяц или больше. Управление через панель подойдет для более прозрачного контроля работы серверов.
Если вы хотите автоматизировать управление, чтобы снять часть нагрузки, используйте API или Terraform.
Гибкие настройки сети
Вы можете самостоятельно настраивать сеть. Можно подключиться к приватной сети без соединения с интернетом или с доступом к нему. Или связать облачные серверы с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками, а также другими частями инфраструктуры — внутри или за пределами Selectel.
В сеть уже бесплатно включены 3 ТБ трафика в месяц и защита от DDoS-атак на уровне L3-L4. Для защиты от атак на уровне сайтов и приложений L7 доступны продвинутые решения наших партнеров.
Заботливая техподдержка
Специалисты службы поддержки помогут разобраться с настройками сервера и установкой ОС, быстро отреагируют на поломки, в деталях расскажут о продуктах и ответят на все вопросы.
Аренда VPS/VDS на сутки — еще удобнее с дополнительными услугами
Посуточный VPS/VDS — в надежном дата-центре
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
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Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
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Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Навои
4
24/7
Дата-центр в Амстердаме, Нидерланды
N+1
N+1
10+
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
На какой срок можно арендовать облачный сервер?
Вы можете арендовать VPS/VDS-хостинг на любой необходимый период: сутки, месяц, год. Минимальный срок аренды — час.
Из чего складывается стоимость сервера?
На стоимость облачного сервера влияют ресурсы, которые он потребляет: vCPU, RAM, диски. Рассчитать точную стоимость можно в калькуляторе.
Как начать работу с облачным сервером?
- Создайте аккаунт в панели управления Selectel.
- Пополните баланс удобным способом. Требуется пополнить баланс облачной платформы. О биллинге читайте в документации.
- Выберите нужную конфигурацию сервера: фиксированную или гибкую.
- Если необходимо, выберите дополнительные услуги.
Есть ли бесплатное тестирование?
У нас нет бесплатного тестирования, но чтобы попробовать сервер, достаточно пополнить баланс на минимальную сумму — 100 рублей.
Какие ОС доступны и можно ли загрузить свою?
Вы можете выбрать образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой в панели управления. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера. Как загрузить или создать образ,
читайте в документации.
Как перенести данные с других облачных серверов в Selectel?
Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет команда по переносу проектов в Selectel. Инженеры оценят проект, подберут решение и проведут миграцию — на выгодных условиях.
Какой уровень SLA?
Целевая надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%.
Финансово отвечаем за доступность серверов. Если они будут недоступны, компенсируем 0,5% стоимости за каждые 30 минут простоя. Информация об условиях использования облачной платформы доступна в документе.
Экосистема продуктов Selectel для решения ваших задач
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Балансировщик нагрузки
CDN
CDN Akamai
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Базовое администрирование
Упростить работу команды и снизить расходы
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать виртуальный хостинг на сутки, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.