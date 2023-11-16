Бесплатный переезд в облако Selectel

Перевезем инфраструктуру от зарубежных и российских провайдеров, начислим бонусы в рублях и будем на связи 24/7.
  • 6 дата-центров уровня Tier III
  • 152-ФЗ
  • 100+ завершенных переездов
  • PCI DSS
  • Базы данных
  • Managed Kubernetes
  • Техподдержка 24/7

Более 100 часов сэкономленного времени

Вне зависимости от того, сколько дней потребуется на переезд, наши специалисты максимально оперативно перенесут ваши проекты в установленные сроки.
Переезд от зарубежного провайдера
  • Начислим бонусные рубли в двойном размере от чека по потреблению за февраль.
  • Бесплатно перенесем ваш проект.
  • Предоставим два месяца кешбэка в 100% на облачные базы данных и Managed Kubernetes.
  • Проконсультируем по сложной миграции и любым вопросам в ваших проектах.
Переезд от российского провайдера
  • Бесплатно перенесем ваш проект.
  • Начислим скидку 20% при единовременной аренде Managed Kubernetes, облачных баз данных и объектного хранилища.
  • Проконсультируем по сложной миграции и любым вопросам в ваших проектах.

Почему нужно мигрировать в Selectel

Большой опыт успешных кейсов по переезду от других провайдеров

С 2008 года мы помогли создать инфраструктуру более 24 000 компаний. Ежегодно переносим проекты от других провайдеров в Selectel.

40+ готовых продуктов и сервисов

В Selectel можно построить полноценную инфраструктуру. У нас вы сможете арендовать Managed Kubernetes, подключить объектное и файловое хранилище, развернуть облачные базы данных (PostgreSQL, MySQL, Kafka, Redis), связать облака и серверы через глобальный роутер, защититься от DDоS-атак.

6 собственных дата-центров

Мы разместили их в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. Вы можете выбрать дата-центр, который расположен ближе к вашим пользователям.

Развитая сетевая архитектура и высокая доступность

Обеспечим связность внутри одного дата-центра или изолированное соединение нескольких площадок в разных городах.

На связи 24/7

В среднем специалисты нашей техподдержки отвечают на вопросы в течение 15 минут. Если для вашего обращения потребуется больше времени, мы дадим об этом знать.

Сделаем ваш переезд максимально быстрым

Внимательно изучим ваш запрос

Определим объем работ по переносу и установим сроки, учитывая все ваши потребности.

Составим ТЗ

Оперативно подготовим документ с требованиями, чтобы зафиксировать договоренности.

Подберем инфраструктуру

Учтем особенности вашего проекта и предложим решение, которое подойдет лучше всего.

Перенесем систему и проверим ее работу

Проверим исправность перед окончательным переездом. После завершения переезда в течение нескольких дней проследим за работой сервисов.

Условия бесплатного переезда

Акция действует до 10 апреля 2024 года

Полные условия акции собрали в отдельном документе. Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Минимальная стоимость арендуемой инфраструктуры — 50 000 ₽/мес.

Если вы не попадаете под этот критерий, мы предложим альтернативные варианты, которые подойдут именно под ваш проект.

В акции могут участвовать только юридические лица

Если вы прежде ничего не арендовали в Selectel, просто оставьте заявку на этой странице. Если же вы — наш действующий клиент, напишите тикет, мы подберем для вас индивидуальное решение.

Переносим проекты в облако и облачные сервисы

Облачные сервисы Selectel подходят для хранения и обработки данных крупных бизнес-проектов: игр и интернет-магазинов, бэкенда сайтов и приложений.

Хотите перенести свои сервисы в Selectel?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы и предложим инфраструктурное решение, на которое вас перевезем.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.