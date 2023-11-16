Бесплатный переезд в облако Selectel

Более 100 часов сэкономленного времени
Вне зависимости от того, сколько дней потребуется на переезд, наши специалисты максимально оперативно перенесут ваши проекты в установленные сроки.
Переезд от зарубежного провайдера
- Начислим бонусные рубли в двойном размере от чека по потреблению за февраль.
- Бесплатно перенесем ваш проект.
- Предоставим два месяца кешбэка в 100% на облачные базы данных и Managed Kubernetes.
- Проконсультируем по сложной миграции и любым вопросам в ваших проектах.
Переезд от российского провайдера
- Бесплатно перенесем ваш проект.
- Начислим скидку 20% при единовременной аренде Managed Kubernetes, облачных баз данных и объектного хранилища.
- Проконсультируем по сложной миграции и любым вопросам в ваших проектах.
Почему нужно мигрировать в Selectel
Большой опыт успешных кейсов по переезду от других провайдеров
С 2008 года мы помогли создать инфраструктуру более 24 000 компаний. Ежегодно переносим проекты от других провайдеров в Selectel.
40+ готовых продуктов и сервисов
В Selectel можно построить полноценную инфраструктуру. У нас вы сможете арендовать Managed Kubernetes, подключить объектное и файловое хранилище, развернуть облачные базы данных (PostgreSQL, MySQL, Kafka, Redis), связать облака и серверы через глобальный роутер, защититься от DDоS-атак.
6 собственных дата-центров
Мы разместили их в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. Вы можете выбрать дата-центр, который расположен ближе к вашим пользователям.
Развитая сетевая архитектура и высокая доступность
Обеспечим связность внутри одного дата-центра или изолированное соединение нескольких площадок в разных городах.
На связи 24/7
В среднем специалисты нашей техподдержки отвечают на вопросы в течение 15 минут. Если для вашего обращения потребуется больше времени, мы дадим об этом знать.
Сделаем ваш переезд максимально быстрым
Внимательно изучим ваш запрос
Определим объем работ по переносу и установим сроки, учитывая все ваши потребности.
Составим ТЗ
Оперативно подготовим документ с требованиями, чтобы зафиксировать договоренности.
Подберем инфраструктуру
Учтем особенности вашего проекта и предложим решение, которое подойдет лучше всего.
Перенесем систему и проверим ее работу
Проверим исправность перед окончательным переездом. После завершения переезда в течение нескольких дней проследим за работой сервисов.
Условия бесплатного переезда
Акция действует до 10 апреля 2024 года
Полные условия акции собрали в отдельном документе. Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Минимальная стоимость арендуемой инфраструктуры — 50 000 ₽/мес.
Если вы не попадаете под этот критерий, мы предложим альтернативные варианты, которые подойдут именно под ваш проект.
В акции могут участвовать только юридические лица
Если вы прежде ничего не арендовали в Selectel, просто оставьте заявку на этой странице. Если же вы — наш действующий клиент, напишите тикет, мы подберем для вас индивидуальное решение.
Переносим проекты в облако и облачные сервисы
Облачные сервисы Selectel подходят для хранения и обработки данных крупных бизнес-проектов: игр и интернет-магазинов, бэкенда сайтов и приложений.
Хотите перенести свои сервисы в Selectel?
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы и предложим инфраструктурное решение, на которое вас перевезем.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.