Cтарший системный администратор
Инфраструктурная команда занимается развитием и поддержкой "железной" инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Исследование новых возможностей инфраструктуры
- Документирование инфраструктуры -
- Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Деплой новых серверов - помощь в развитии "младших" коллег
Мы ожидаем
- Отличное понимание работы Linux систем (от запуска до дебага)
- Опыт работы с железной инфраструктурой (от драйверов/прошивок до распределения памяти или ядер)
- Опыт работы с IaC (Puppet/Chef/Ansible)
- Читаешь и можешь разобраться в чужом коде
- Полноценный опыт CI/CD
- Знание основ работы Openstack, систем виртуализации
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, dns, dhcp, vlan/vxlan - эти набор букв не пугают и есть чёткое понимание работы протоколов)
- Опыт работы с диагностическими утилитами (умеешь диагностировать проблемы на сети или с процессором/памятью)
Будет плюсом
- Желание разобраться в деталях работы железной инфраструктуры
- Опыт написания кода на Python/Go/С++
- Опыт создания дашбордов в Grafana
- Опыт написания манифестов Terraform
- Опыт анализа метрик из Prometheus, Victoriametrics
- Чтение и понимание логов в Graylog, ELK
- Очень круто если ты: пишешь модули в Puppet, умеешь работать с redis, понимаешь как работает memcached
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса