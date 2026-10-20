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Backend-разработка

Golang-разработчик

  • Greenfield: сервис пишется с нуля, архитектурные решения принимает кандидат, легаси нет
  • Инфраструктура для LLM в живом продукте: сотни моделей, мультимодальность (изображения, аудио, видео, эмбеддинги)
  • Нагрузка не про CRUD. Это долгоживущие стриминговые соединения и тела запросов по 10+ МБ, то есть задачи на память, конкурентность и таймауты
  • Небольшая команда и короткий путь от решения до прода, прямое влияние на продукт
  • Selectel: собственные ДЦ и облако, возможность настройки кастомных решений
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Спроектировать и запустить data plane на Go. В его задачи входят приём OpenAI-совместимых запросов, авторизация по виртуальным ключам, маршрутизация и fallback между провайдерами, стриминг ответов
  • Поэтапно перенести из текущего бэкенда фичи в новый бэкенд. Миграция должна пройти без даунтайма для клиентов
  • Построить синхронизацию конфигурации из админки в data plane: локальный кэш ключей и политик, инвалидация, работа при недоступности control plane
  • Довести сервис до 500-1000 RPS: нагрузочные тесты, профилирование, SLO и алертинг
  • Покрыть тестами критичные пути (биллинг, роутинг и fallback, авторизация), участвовать в разборе инцидентов и ревью
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки на Go в продакшене. Уверенное владение goroutines, channels, context и sync, понимание работы GC и аллокаций, умение профилировать через pprof и race detector
  • Опыт разработки сетевых HTTP-сервисов или прокси. Знание net/http, connection pooling, таймауты, retries с backoff и graceful shutdown
  • Понимание как LLM используются на практике и как это выглядит в трафике
  • Observability: метрики в Prometheus, структурированные логи, трейсинг через
  • OpenTelemetry. Умение найти узкое место по метрикам и профилям
  • Опыт с Docker и Kubernetes на уровне пользователя: Helm, probes, requests/limits, HPA
Будет плюсом
  • Опыт с LLM API (OpenAI, Anthropic Messages): стриминг, tool calling, подсчёт токенов. Альтернатива - опыт с API-гейтвеями (Envoy или самописными)
  • Опыт работы с ClickHouse и/или Kafka для потока логов и биллинговых событий
  • Опыт с Rate limiting, квоты, учёт потребления: Redis, token bucket, консистентный подсчёт при ретраях и обрывах
  • Опыт постепенной миграции монолита: strangler pattern, shadow traffic, canary, feature flags
  • Опыт работы с TypeScript
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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