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Стратегия

Data Engineering Team Lead

Команда развивает корпоративное DWH на ClickHouse с нуля — хранилище уже в проде и влияет на ключевую отчётность компании, но проект в стадии активного роста: круг потребителей и объём задач быстро расширяются.

Предстоит не просто поддержать этот рост, а выстроить его правильно — так, чтобы данные оставались быстро доступными и при этом не теряли единую версию правды.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Прямое управление командой дата-инженеров: постановка задач, приоритизация, код-ревью, менторство, найм (в том числе предстоящий найм сеньора в команду)
  • Отвечать за архитектура DWH: слои raw → stg → prep → core → dmt
  • Проектное управление: roadmap развития DWH
  • Управление доступом к данным: ролевая модель, права, гранты, распределение ресурсов хранилища между растущим числом потребителей
  • Выстраивание процессов: CI/CD, Data Quality, Data Governance, дежурства и инцидент-менеджмент, стандарты разработки data pipelines и dbt моделей
  • Выстраивание взаимодействия DE с бизнес-аналитиками, продуктовыми аналитиками, BI и другими потребителями данных
Мы ожидаем
  • Опыт работы тимлидом дата-инженеров от 2 лет: реальный опыт постановки задач, проведения код-ревью, найма и развития сотрудников — не только техническая экспертиза
  • Уверенный опыт с ClickHouse и dbt в проде
  • Опыт построения или развития DWH по dimensional modeling / методологии Kimball
  • Сильный SQL и понимание оптимизации запросов в ClickHouse (партиционирование, движки, materialized views, инкрементальная загрузка)
  • Опыт работы с оркестраторами (Airflow или аналог)
  • Python на уровне дата инженерных задач (ETL/ELT, автоматизация, интеграции с API)
  • Опыт выстраивания Data Quality процессов (тесты, мониторинг аномалий, документация)
  • Опыт CI/CD и работы с git-flow
     
Будет плюсом
  • Опыт управления доступом к данным: ролевые модели, гранты, разграничение прав в хранилище на несколько команд-потребителей
  • Опыт внедрения CDC
  • Опыт с Kafka, Trino, Spark
Про условия
  • Гибридный формат работы в Санкт-Петербурге
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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