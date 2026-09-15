Data Engineering Team Lead
Команда развивает корпоративное DWH на ClickHouse с нуля — хранилище уже в проде и влияет на ключевую отчётность компании, но проект в стадии активного роста: круг потребителей и объём задач быстро расширяются.
Предстоит не просто поддержать этот рост, а выстроить его правильно — так, чтобы данные оставались быстро доступными и при этом не теряли единую версию правды.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Прямое управление командой дата-инженеров: постановка задач, приоритизация, код-ревью, менторство, найм (в том числе предстоящий найм сеньора в команду)
- Отвечать за архитектура DWH: слои raw → stg → prep → core → dmt
- Проектное управление: roadmap развития DWH
- Управление доступом к данным: ролевая модель, права, гранты, распределение ресурсов хранилища между растущим числом потребителей
- Выстраивание процессов: CI/CD, Data Quality, Data Governance, дежурства и инцидент-менеджмент, стандарты разработки data pipelines и dbt моделей
- Выстраивание взаимодействия DE с бизнес-аналитиками, продуктовыми аналитиками, BI и другими потребителями данных
Мы ожидаем
- Опыт работы тимлидом дата-инженеров от 2 лет: реальный опыт постановки задач, проведения код-ревью, найма и развития сотрудников — не только техническая экспертиза
- Уверенный опыт с ClickHouse и dbt в проде
- Опыт построения или развития DWH по dimensional modeling / методологии Kimball
- Сильный SQL и понимание оптимизации запросов в ClickHouse (партиционирование, движки, materialized views, инкрементальная загрузка)
- Опыт работы с оркестраторами (Airflow или аналог)
- Python на уровне дата инженерных задач (ETL/ELT, автоматизация, интеграции с API)
- Опыт выстраивания Data Quality процессов (тесты, мониторинг аномалий, документация)
- Опыт CI/CD и работы с git-flow
Будет плюсом
- Опыт управления доступом к данным: ролевые модели, гранты, разграничение прав в хранилище на несколько команд-потребителей
- Опыт внедрения CDC
- Опыт с Kafka, Trino, Spark
Про условия
- Гибридный формат работы в Санкт-Петербурге
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса