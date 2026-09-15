Data Engineering Team Lead

Стратегия

Команда развивает корпоративное DWH на ClickHouse с нуля — хранилище уже в проде и влияет на ключевую отчётность компании, но проект в стадии активного роста: круг потребителей и объём задач быстро расширяются.

Предстоит не просто поддержать этот рост, а выстроить его правильно — так, чтобы данные оставались быстро доступными и при этом не теряли единую версию правды.