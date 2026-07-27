Solution Sales менеджер (Kubernetes & Cloud Native)

Основные задачи

Исполнять план по выручке Kubernetes-решений (Managed Kubernetes, Container Registry, cloud-native инфраструктура): привлекать новых enterprise-клиентов и развивать существующий портфель

Проводить дискавери enterprise-клиентов, выявлять боли в области контейнеризации, оркестрации и cloud-native трансформации, формировать целевые предложения под задачи бизнеса

Консультировать заказчиков по выбору архитектуры Kubernetes: single-zone vs multi-zone, cloud vs bare-metal nodes, auto-scaling, GPU-ноды для ML-ворклоадов, интеграция с S3 и Managed Databases

Продвигать cloud-native экосистему Selectel: Managed Kubernetes (K8s), Container Registry, интеграция с CI/CD, мониторинг (Prometheus/Grafana), service mesh

Координировать работу внутренних команд (продукт, инженерия, поддержка) и партнёров на проектах, вести реестр кейсов и проводить ретроспективы

Развивать партнёрское направление: искать решения для закрытия «гэпов» в cloud-native стеке (DevOps-инструменты, security, service mesh, GitOps), формировать совместные офферы

Консультировать менеджеров по продажам в отработке Kubernetes- и cloud-запросов их клиентов и помогать в подготовке материалов для защит проектов

Представлять Selectel на рынке Cloud Native: готовить презентации для C-level (CTO, VP Engineering), выступать на конференциях и профильных мероприятиях

Анализировать рынок Kubernetes и cloud-native решений, изучать тренды (platform engineering, GitOps, FinOps, eBPF, confidential computing), участвовать в планировании выручки и формировании требований к продуктовому портфелю

Мы ожидаем

Понимание рынка Kubernetes и cloud-native: трендов, типовых клиентских запросов, экосистемы решений (K8s distributions, Container Registry, CI/CD, observability, service mesh)

Знание архитектуры Kubernetes на уровне, достаточном для обсуждения с platform-инженерами и DevOps: ноды, поды, PVC, ingress, CNI (Calico/Cilium), CRI (containerd), Helm, operators

Умение проводить дискавери, выявлять боли клиента в области контейнеризации (legacy migration, scaling, security, multi-tenancy, cost management) и формировать из них конкретное целевое предложение

Отличные навыки презентации и ведения переговоров на уровне как C-level, так и технических специалистов (DevOps, platform engineers, SRE)

Свободное владение профильным вокабуляром по Kubernetes и cloud-native — достаточное для того, чтобы понимать инженеров и обсуждать бизнес-процессы вокруг инфраструктуры

Способность собирать решения под отраслевые задачи бизнеса из инструментов Selectel и партнёров

Опыт работы с коммерческими предложениями, тепловыми картами контактов, защитой проектов у клиента

Проактивность, ориентация на результат (выручка), умение координировать внутренние ресурсы и внешних партнёров в рамках сделки

Будет плюсом

Опыт пресейлов Managed Kubernetes, OpenShift, Rancher или связанных облачных container-сервисов

Знание продуктовой линейки Selectel (IaaS, выделенные серверы, облака, хранение данных, базы данных)

Опыт публичных выступлений на профильных конференциях (KubeCon, HighLoad, DevOpsDays) или подготовки материалов для бизнес-треков

Техническое образование или опыт взаимодействия с DevOps / Platform Engineering командами

Опыт работы с партнёрскими программами и формированием совместных офферов

Понимание регуляторики в области информационной безопасности (152-ФЗ, требования к защите критической информационной инфраструктуры)

Опыт миграции legacy-инфраструктуры в Kubernetes и гибридных сценариев (on-prem + cloud)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса