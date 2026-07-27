Продажи и клиентский сервис
Solution Sales менеджер (Kubernetes & Cloud Native)
- город не указан
- Гибкий
Основные задачи
- Исполнять план по выручке Kubernetes-решений (Managed Kubernetes, Container Registry, cloud-native инфраструктура): привлекать новых enterprise-клиентов и развивать существующий портфель
- Проводить дискавери enterprise-клиентов, выявлять боли в области контейнеризации, оркестрации и cloud-native трансформации, формировать целевые предложения под задачи бизнеса
- Консультировать заказчиков по выбору архитектуры Kubernetes: single-zone vs multi-zone, cloud vs bare-metal nodes, auto-scaling, GPU-ноды для ML-ворклоадов, интеграция с S3 и Managed Databases
- Продвигать cloud-native экосистему Selectel: Managed Kubernetes (K8s), Container Registry, интеграция с CI/CD, мониторинг (Prometheus/Grafana), service mesh
- Координировать работу внутренних команд (продукт, инженерия, поддержка) и партнёров на проектах, вести реестр кейсов и проводить ретроспективы
- Развивать партнёрское направление: искать решения для закрытия «гэпов» в cloud-native стеке (DevOps-инструменты, security, service mesh, GitOps), формировать совместные офферы
- Консультировать менеджеров по продажам в отработке Kubernetes- и cloud-запросов их клиентов и помогать в подготовке материалов для защит проектов
- Представлять Selectel на рынке Cloud Native: готовить презентации для C-level (CTO, VP Engineering), выступать на конференциях и профильных мероприятиях
- Анализировать рынок Kubernetes и cloud-native решений, изучать тренды (platform engineering, GitOps, FinOps, eBPF, confidential computing), участвовать в планировании выручки и формировании требований к продуктовому портфелю
Мы ожидаем
- Понимание рынка Kubernetes и cloud-native: трендов, типовых клиентских запросов, экосистемы решений (K8s distributions, Container Registry, CI/CD, observability, service mesh)
- Знание архитектуры Kubernetes на уровне, достаточном для обсуждения с platform-инженерами и DevOps: ноды, поды, PVC, ingress, CNI (Calico/Cilium), CRI (containerd), Helm, operators
- Умение проводить дискавери, выявлять боли клиента в области контейнеризации (legacy migration, scaling, security, multi-tenancy, cost management) и формировать из них конкретное целевое предложение
- Отличные навыки презентации и ведения переговоров на уровне как C-level, так и технических специалистов (DevOps, platform engineers, SRE)
- Свободное владение профильным вокабуляром по Kubernetes и cloud-native — достаточное для того, чтобы понимать инженеров и обсуждать бизнес-процессы вокруг инфраструктуры
- Способность собирать решения под отраслевые задачи бизнеса из инструментов Selectel и партнёров
- Опыт работы с коммерческими предложениями, тепловыми картами контактов, защитой проектов у клиента
- Проактивность, ориентация на результат (выручка), умение координировать внутренние ресурсы и внешних партнёров в рамках сделки
Будет плюсом
- Опыт пресейлов Managed Kubernetes, OpenShift, Rancher или связанных облачных container-сервисов
- Знание продуктовой линейки Selectel (IaaS, выделенные серверы, облака, хранение данных, базы данных)
- Опыт публичных выступлений на профильных конференциях (KubeCon, HighLoad, DevOpsDays) или подготовки материалов для бизнес-треков
- Техническое образование или опыт взаимодействия с DevOps / Platform Engineering командами
- Опыт работы с партнёрскими программами и формированием совместных офферов
- Понимание регуляторики в области информационной безопасности (152-ФЗ, требования к защите критической информационной инфраструктуры)
- Опыт миграции legacy-инфраструктуры в Kubernetes и гибридных сценариев (on-prem + cloud)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса