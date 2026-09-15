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Back office

Ведущий специалист группы администрирования

  • Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
  • Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
  • Улучшение существующих процессы. Нет ограничений в инициативности
  • Реализация процессных и стратегических задач
  • Опыт согласования нетиповых условий договоров
  • Опыт подготовки ответов на претензии
  • Опыт оптимизации процессов
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Согласование нетиповых условий договоров, подготовка дополнительных соглашений, спецификаций к договорам, согласование тендерных договоров
  • Подготовка нетиповых информационных писем/ответов на претензии
  • Проверка соблюдения условий Партнёрского договора
  • Организация исполнения кастомных условий договоров
  • Анализ нетиповых условий договоров на предмет вносимых изменений
  • Работа с ликвидированными лицами
  • Коммуникация с клиентами в рамках согласования нетиповых условий договоров
  • Написание инструкций/регламентов работы
  • Организация и реализация процессных задач
  • Проведения контрольных процедур отдела
  • Обучение новых сотрудников
Мы ожидаем
  • Опыт работы согласования нетиповых условий договоров. Самостоятельное принятие решений в рамках согласования договоров
  • Умение работать с программами: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
  • Навыки работы с таск-трекерами
  • Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом
  • Опыт работы с клиентами
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
  • Опыт выстраивания и оптимизации процессов
  • Опыт проведения контрольных процедур и анализа качества задач
Знание систем/программ
  • MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент, Jira
      • Будет плюсом
      • Высшее юридическое или экономическое образование
      • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
      • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
      Про здоровье и спорт
      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
      • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
      • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
      • Офисный душ*
      Про досуг
      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
      • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
      • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
      • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
      Про развитие
      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
      • Внутренняя база знаний и курсов
      • Рекомендации по обучению и развитию
      • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      *пока что только для питерского офиса

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