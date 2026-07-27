Solution Sales менеджер (Data Platform)

Основные задачи

Исполнять план по выручке Data-решений (Managed Databases, S3 Object Storage, Data Analytics Platform): привлекать новых enterprise-клиентов и развивать существующий портфель

Проводить дискавери enterprise-клиентов, выявлять боли в области хранения, обработки и анализа данных, формировать целевые предложения под задачи бизнеса

Консультировать заказчиков по выбору архитектуры данных: OLTP (PostgreSQL, MySQL), OLAP (ClickHouse), time-series (TimescaleDB), in-memory (Redis), streaming (Kafka), search (OpenSearch) — подбирать оптимальную конфигурацию под SLA и бюджет

Продвигать S3 Object Storage как фундамент data lake: архивы, бэкапы, ML-датасеты, статический контент, холодное хранение

Координировать работу внутренних команд (продукт, инженерия, поддержка) и партнёров на проектах, вести реестр кейсов и проводить ретроспективы

Развивать партнёрское направление: искать решения для закрытия «гэпов» в data-стеке, формировать совместные офферы (BI-инструменты, ETL, data governance)

Консультировать менеджеров по продажам в отработке data-запросов их клиентов и помогать в подготовке материалов для защит проектов

Представлять Selectel на рынке Data Platform: готовить презентации для C-level (CDO, CTO), выступать на конференциях и профильных мероприятиях

Анализировать рынок data-решений, изучать тренды (data mesh, lakehouse, real-time analytics), участвовать в планировании выручки и формировании требований к продуктовому портфелю

Мы ожидаем

Понимание рынка Data Platform: трендов, типовых клиентских запросов, экосистемы решений (DBaaS, object storage, data lakes, ETL/ELT, BI)

Знание принципов работы реляционных (PostgreSQL, MySQL) и NoSQL (Redis, ClickHouse, Kafka, OpenSearch) баз данных на уровне, достаточном для архитектурных дискуссий с CTO и data-инженерами

Умение проводить дискавери, выявлять боли клиента в области данных (рост объёмов, latency, compliance, cost optimization) и формировать из них конкретное целевое предложение

Отличные навыки презентации и ведения переговоров на уровне как C-level, так и технических специалистов (data engineers, DBA, DevOps)

Свободное владение профильным вокабуляром по data — достаточное для того, чтобы понимать data-инженеров и обсуждать бизнес-процессы вокруг данных

Способность собирать решения под отраслевые задачи бизнеса из инструментов Selectel и партнёров

Опыт работы с коммерческими предложениями, тепловыми картами контактов, защитой проектов у клиента

Проактивность, ориентация на результат (выручка), умение координировать внутренние ресурсы и внешних партнёров в рамках сделки

Будет плюсом

Опыт пресейлов DBaaS, object storage (S3-compatible) или связанных облачных data-сервисов

Знание продуктовой линейки Selectel (IaaS, выделенные серверы, облака, хранение данных, Kubernetes)

Опыт публичных выступлений на профильных конференциях (DataFest, HighLoad, CodeFest) или подготовки материалов для бизнес-треков

Техническое образование или опыт взаимодействия с data-инженерами / Data Science командами

Опыт работы с партнёрскими программами и формированием совместных офферов

Понимание регуляторики в области данных (152-ФЗ, ГОСТ Р 57580, требования к хранению персональных данных)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса