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Back office

Младший менеджер в группу администрирования

  • Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
  • Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
  • Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности
  • Участие в процессных задачах.
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Согласование нетиповых условий договоров, подготовка дополнительных соглашений, спецификаций к договорам
  • Подготовка нетиповых информационных писем
  • Проверка соблюдения условий Партнёрского договора
  • Организация исполнения кастомных условий договоров
  • Анализ нетиповых условий договоров на предмет вносимых изменений
  • Работа с ликвидированными лицами - Предоставление сведений по запросу от надзорных органов
  • Коммуникация с клиентами в рамках согласования нетиповых условий договоров
Мы ожидаем
  • Опыт работы на согласования договоров
  • Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
  • Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
  • Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
  • Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом
  • Опыт работы с клиентами
  • Опыт работы с договорами
  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
  • Высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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