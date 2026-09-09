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Строительство и эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации

Selectel — продуктовая IT компания, предоставляем клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные сервисы в облаке, а также выделенные серверы — у нас 6 собственных дата-центров.

  • Санкт-Петербург
  • Сменный
Основные задачи
  • Вести эксплуатацию и мониторинг энергетической инфраструктуры ЦОД, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
  • Принимать участие при расследовании инцидентов, устранение аварий и принимать меры по минимизации их последствий
  • Выполнение работ по ремонту/ замене неисправного оборудования на закрепленном оборудовании в рамках текущей эксплуатации. Участие в плановых работах и ТО
  • Прокладка силовых кабельных линий инфраструктуры ЦОД
  • Оперативные переключения в электроустановках до и выше 1000 В
  • Контроль работ проводимых в серверных подрядными организациями, а также других работ производимых подрядными организациями в ЭУ или в её непосредственной близости
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
  • Проведение тепловизионного контроля электроустановок с составлением отчета
Мы ожидаем
  • Профильное образование в области электроэнергетики (не ниже средне-специального)
  • Опыт работы по специальности связанной с эксплуатации электроустановок
  • Группа по ЭБ не ниже 3-й (с последней проверки знаний прошло не более 2-х лет)
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
  • Опыт работы с дизель-генераторными установками
  • Аккуратность и внимательность к деталям
Будет плюсом
  • Высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики
  • Опыт работы в дата-центрах
  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
Про условия
  • Официальное оформление
  • Белая заработная плата
  • График работы на испытательном сроке 5/2, после испытательного срока - сменный 2/2 (чередование дневных и ночных смен)
  • 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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