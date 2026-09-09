Строительство и эксплуатация дата-центра
Инженер по эксплуатации
Selectel — продуктовая IT компания, предоставляем клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные сервисы в облаке, а также выделенные серверы — у нас 6 собственных дата-центров.
- Санкт-Петербург
- Сменный
Основные задачи
- Вести эксплуатацию и мониторинг энергетической инфраструктуры ЦОД, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
- Принимать участие при расследовании инцидентов, устранение аварий и принимать меры по минимизации их последствий
- Выполнение работ по ремонту/ замене неисправного оборудования на закрепленном оборудовании в рамках текущей эксплуатации. Участие в плановых работах и ТО
- Прокладка силовых кабельных линий инфраструктуры ЦОД
- Оперативные переключения в электроустановках до и выше 1000 В
- Контроль работ проводимых в серверных подрядными организациями, а также других работ производимых подрядными организациями в ЭУ или в её непосредственной близости
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
- Проведение тепловизионного контроля электроустановок с составлением отчета
Мы ожидаем
- Профильное образование в области электроэнергетики (не ниже средне-специального)
- Опыт работы по специальности связанной с эксплуатации электроустановок
- Группа по ЭБ не ниже 3-й (с последней проверки знаний прошло не более 2-х лет)
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями
- Опыт работы с дизель-генераторными установками
- Аккуратность и внимательность к деталям
Будет плюсом
- Высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики
- Опыт работы в дата-центрах
- Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
Про условия
- Официальное оформление
- Белая заработная плата
- График работы на испытательном сроке 5/2, после испытательного срока - сменный 2/2 (чередование дневных и ночных смен)
- 50 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса