Маркетинг и PR

Контент-маркетолог

Мы ищем контент-маркетолога, который будет работать над основным сайтом компании, акциями и спецпроектами, а также маркетинговыми материалами для продаж. Вам предстоит решать бизнес‑задачи с помощью коммуникаций: реализовывать стратегию продукта для увеличения узнаваемости, генерации лидов и повышения лояльности целевой аудитории. Вы будете работать в команде с дизайнерами, разработчиками, веб-аналитиком, продакт-маркетологами, менеджерами проектов и продуктов

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Участвовать в развитии сайта компании: готовить контент, планировать и внедрять обновления
  • Разрабатывать контент для лендингов, баннеров, презентаций, спецпроектов; вместе со специалистами из других команд поддерживать и развивать TOV компании
  • Вместе с коллегами искать точки роста и генерировать идеи для новых проектов
Мы ожидаем
  • Опыт на аналогичной позиции от 3 лет и умение создавать контент для веб‑проектов на основе аналитики, кастдевов и маркетинговой стратегии
  • Опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda, WordPress и др.)
  • Самостоятельность в работе, умение уточнять задачу и предлагать эффективные решения;
  • Умение выстраивать отношения со спикерами для получения экспертной фактуры
  • Способность договариваться и выстраивать отношения с партнерами, подрядчиками и командой
  • Обладание критическим мышлением и умение самостоятельно находить и анализировать информацию
  • Умение аргументировать свое решение
Будет плюсом
  • Опыт работы с техническими материалами, в сфере ИТ или ИБ
  • Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов для бизнеса
  • Опыт не только с рынком РФ, но и с другими странами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Маркетинг и PR
Графический дизайнер

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

