Контент-маркетолог
Мы ищем контент-маркетолога, который будет работать над основным сайтом компании, акциями и спецпроектами, а также маркетинговыми материалами для продаж. Вам предстоит решать бизнес‑задачи с помощью коммуникаций: реализовывать стратегию продукта для увеличения узнаваемости, генерации лидов и повышения лояльности целевой аудитории. Вы будете работать в команде с дизайнерами, разработчиками, веб-аналитиком, продакт-маркетологами, менеджерами проектов и продуктов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в развитии сайта компании: готовить контент, планировать и внедрять обновления
- Разрабатывать контент для лендингов, баннеров, презентаций, спецпроектов; вместе со специалистами из других команд поддерживать и развивать TOV компании
- Вместе с коллегами искать точки роста и генерировать идеи для новых проектов
Мы ожидаем
- Опыт на аналогичной позиции от 3 лет и умение создавать контент для веб‑проектов на основе аналитики, кастдевов и маркетинговой стратегии
- Опыт работы с CMS и конструкторами сайтов (Tilda, WordPress и др.)
- Самостоятельность в работе, умение уточнять задачу и предлагать эффективные решения;
- Умение выстраивать отношения со спикерами для получения экспертной фактуры
- Способность договариваться и выстраивать отношения с партнерами, подрядчиками и командой
- Обладание критическим мышлением и умение самостоятельно находить и анализировать информацию
- Умение аргументировать свое решение
Будет плюсом
- Опыт работы с техническими материалами, в сфере ИТ или ИБ
- Понимание принципов работы инфраструктурных продуктов для бизнеса
- Опыт не только с рынком РФ, но и с другими странами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса