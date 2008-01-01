Пресса о нас

С запуском публичного облака Selectel VMware Cloud компания «Селектел» вышла на рынок облачных услуг для корпоративного сектора. Новое гиперконвергентное решение предоставляет клиентам полный спектр технологий компании VMware в ЦОДах на территории России.

Базовый комплект услуг уже доступен для пользователей, о чем было объявлено 5 апреля на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции Selectel TechDay. Используя Selectel VMware Cloud, клиенты смогут создавать виртуальные машины в публичном облаке, развертывать частные облака на платформе VMware на ресурсах дата-центра и бесшовно интегрировать свои локальные и облачные ресурсы в гибридное облако.

С запуском Selectel VMware Cloud компания «Селектел» вышла на рынок облачных услуг для корпоративного сектора. Специалисты банков и крупных промышленных компаний смогут использовать весь спектр технологий, предоставляемых компанией VMware, включая работу с гибридными системами и мультиоблаками, в рамках расположенной в ЦОДах на территории России облачной платформы. Компания «Селектел» позиционировалась как облачный провайдер для среднего и малого бизнеса. Использование облачной платформы OpenStack с открытым исходным кодом давало возможность предлагать привлекательную цену, но не устраивало корпоративных заказчиков, имеющих экспертизу и опыт работы с платформой виртуализации VMware и готовых платить больше за привычное проприетарное решение.

Технические подробности

Аппаратную платформу решения обеспечивает компания Intel, причем как отметил инженер по применению продукции Intel Александр Мельников, это первое внедрение технологии Intel SkyLake у облачного провайдера в России.

В полном объеме, включая систему хранения VMware vSAN и виртуальные сети NSX, использованы решения VMware. «У нас создана реальная гиперконвергентная инфраструктура, в ракмках которой одни и те же узлы используются и для вычислительных задач и для хранения. Мы сделали настоящее гиперконвергентное облако на VMware», — отметил директор по продуктам компании «Селектел» Петр Щеглов.

«Преимуществами решения являются: снижение стоимости владения, так как мы используем одни и те же серверы для хранения и вычислений; легкость масштабирования, так как при наращивании числа серверов одновременно увеличиваются вычислительная мощность и емкость системы хранения; повышенная надежность — в системе нет единой точки отказа», — пояснил директор по развитию услуг компании «Селектел» Александр Тугов.

В Selectel VMware Cloud используется почасовая оплата — клиент платит только за потребляемые ресурсы. Услуги доступны через панель самообслуживания. Клиент выбирает требуемое число процессоров, объем памяти и жестких дисков, из которых затем в интерфейсе VMware vCloud Director создает виртуальные машины. В панели Selectel выводится информация о стоимости ресурсов.

В облаке используется сетевая архитектура Leaf-Spine, включающая в себя коммутаторы Brocade c пропускной способностью 40 Гбит/c на ветках (spine) и 10 Гбит/c на «листьях» (leaf). Есть отдельная сеть для vSAN, в которую входят два коммутатора по 20 Гбит/c, и два коммутатора по 10 Гбит/c используются для построения виртуальных сетей NSX.

Катастрофоустойчивое решение

Для растягивания катастрофоустойчивого облака на два ЦОДа компания использовала три своих оптоволоконных трассы, проложенных по разным маршрутам. Данные записываются на основном хосте и синхронно реплицируются в резервном ЦОДе. Основной узел находится в ЦОДе в Ленинградской области (ЦОД «Дубровка-3»), резервное плечо катастрофоустойчивого пула — в Санкт-Петербурге (ЦОД «Цветочная-2»).

В используемой архитектуре Stretch vSAN существует некий «арбитр» — witness серверы, которые препятствуют рассинхронизации данных между ЦОДами в случае потери связи между ними. Запуск виртуальных машин осуществляется в резервном ЦОДе только после одобрения «арбитром».

Предлагаемые сценарии

На конференции была проведена демонстрация работы виртуальных машин пользователей в распределенном кластере Selectel. В ЦОДе «Дубровка-3» на виртуальной машине пользователя была создана и отредактирована веб-страница с «белым» IP-адресом, доступным с устройств сидящих в зале зрителей. Для имитации инцидента системный администратор в ЦОДе «Дубровка-3» выключил серверs. Через 90 с «поднялась» виртуальная машина в ЦОДе «Цветочная-2». Страница со всеми внесенными изменениями пинговалась по тому же IP-адресу. Таким образом, в случае аварии администраторам не придется перенастраивать свои VPN-каналы до виртуальных машин.

Как правило, корпоративные заказчики не готовы передать всю свою вычислительную инфраструктуру в публичное облако и предпочитают использовать гибридные решения. С помощью VMware vCloud Extender можно легко перенести часть инфраструктуры в облако и объединить инсталляции в гибридное решение, реализуя сетевую связность с помощью VPN-туннелей, оптоволоконных сетей или выделенных каналов связи. При этом достигается интеграция систем на уровне управляющего центра VMware vCloud Director.

Для обеспечения безопасности используется технология распределенного межсетевого экрана (Distributed Firewall), позволяющая производить настройку правил на уровне приложений, абстрагируясь от архитектуры сети. Не нужно заполнять Access Control List и прописывать IP-адреса устройств. Достаточно внести виртуальную машину в требуемую группу доступа, и правила будут созданы автоматически.

В облаке каждому заказчику предоставляется виртуальный дата-центр и один виртуальный маршрутизатор (edge-роутер) для самостоятельной настройки правил маршрутизации, создания DMZ, трансляции адресов и проброса портов. С помощью маршрутизатора можно поднимать VPN-туннели до своих площадок и терминальных устройств, причем делать в полуавтоматическом режиме.

Помимо этого сети NSX поддерживают функционал работы с внешними сетями. С виртуальных маршрутизаторов можно устанавливать BGP- и OSPF-сессии для построения сложных отказоустойчивых схем с другими площадками. Все это включено в платформу, и клиенту не надо покупать дорогостоящие лицензии или устанавливать аппаратные маршрутизаторы.

«Облако Selectel VMware Cloud — это не только платформа VMware. Это и вся платформа Selectel, и интеграция со всеми сервисами компании в единой панели управления, с едиными балансами, единой инфраструктурой и средствами обеспечения безопасности. Платформа позволяет связать виртуальные машины с выделенными физическими серверами, подключить дополнительное оборудование, размещаемое по модели colocation», — отметил Александр Тугов.

Предлагаемые сценарии работы с Selectel VMware Cloud: расширение мощностей собственного ЦОДа в облако (используя VMware vCloud Extender), задействование облака как резервного ЦОДа, быстрый запуск тестового окружения в облаке и вынесение в облако публичных приложений.

Компания предлагает три варианта использования нового сервиса: на быстрых или стандартных дисках и в отказоустойчивом пуле. В ближайшее время будут доступны частные и гибридные решения на базе технологий VMware. В конце апреля планируется запуск услуг резервного копирования на основе решений компании Veeam. Работа с Veeam Backup & Replication и управление настройками бэкапов для Selectel VMware Cloud будут осуществляться через VMware vCloud Director.

В планах — мультиоблака

В конце года планируется запустить Selectel VMware Cloud в дата-центре компании в Москве, где собираются дополнительно установить 350 стоек. Новый регион размещения облака расширит возможности создания гибридных решений у столичных заказчиков.

Современные компании все чаще используют в работе несколько публичных и частных облаков. Для интеграции Selectel VMware Cloud с частными облаками заказчиков, в том числе на платформах VMware и OpenStack, и наиболее популярными публичными облаками (Microsoft Azure, Amazon Web Services) в компании «Селектел» создан отдел облачной интеграции. «Теперь это отдельный сервис, который мы в ближайшее время официально анонсируем. Мы готовы для заказчиков проектировать инфраструктуру информационных систем внутри сервисов Selectel, добавляя необходимые компоненты снаружи», — заявил Петр Щеглов.

Предложение услуг предоставления и интеграции решений публичных облаков сторонних провайдеров (multi-cloud) — новый тренд на российском облачном рынке. В прошлом месяце о предложении зарубежных публичных облаков через российского провайдера заявила компания 3data, развернувшая в своих дата-центрах облако Huawei 3data Cloud. По сходному пути собирается двигаться и компания «Селектел».

Мультиоблачность позволяет предприятиям оптимизировать расходы на облачные услуги, выбрать наиболее подходящее для конкретной задачи решение. Использование облачной платформы глобального вендора упрощает разработку сервисов облачного провайдера.

Источник: IKSMEDIA.RU