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Облако 152-ФЗ на базе VMware

Federal Law 152-FZ Cloud for VMware
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Персональные данные под защитой в облаке

Предоставляем облачную инфраструктуру, соответствующую требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Вы сможете обрабатывать персональные данные (ПДн) в «Облаке на базе VMware» до 1 (максимального) уровня защищенности.

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Скачайте обзор, подготовленный IDG для Selectel и VMware

Материал посвящен рассмотрению причин, почему российские компании стремятся в гибридные облака, отражает основные тренды по изменениям в IT-отрасли и упоминает важность соответствия 152-ФЗ при реализации таких проектов.

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Инфраструктура для любого уровня защищенности ПДн

Публичное облако

Решение для персональных данных 3 и 4 уровней защищенности. Подходит для большинства ИСПДн (информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные).

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Частное облако

Физически изолированное облако с дополнительными средствами защиты. Обработка персональных данных до 1 (максимального) уровня защищенности. Подходит для размещения медицинских сведений и других специальных категорий.

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Подготовим документы

Обращаясь в Selectel, вы получите набор документов. Они упростят регистрацию вашей компании как оператора персональных данных в реестре Роскомнадзора.

Акт оценки эффективности

Акт оценки эффективности Посмотреть акт

Поручение на обработку персональных данных

Поручение на обработку персональных данных Запросить поручение

Не смогли оценить уровень защищенности ваших персональных данных?

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Надежное решение для обработки персональных данных

Лицензии ФСТЭК и ФСБ

Selectel имеет лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, в том числе с использованием средств криптографической защиты информации.

Гибкое масштабирование

Вы всегда можете оптимизировать существующую инфраструктуру в облаке, добавить новые вычислительные мощности, хранилище и сетевые ресурсы. Есть возможность создания гибридных систем и размещения части инфраструктуры на выделенных серверах в «Аттестованном сегменте ЦОД».

Функциональность VMware

Вы получите полнофункциональное облако на базе технологий VMware: vCloud Director® и доступ к расширенным возможностям NSX®. Selectel является авторизованным партнером VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified, что гарантирует высокий уровень исполнения инфраструктуры.

Почему Selectel

SLA

Несем ответственность за доступность облачных сервисов. SLA финансово защищает ваши интересы.

Безопасность

Реализуем организационные и технические меры по обеспечению безопасности инфраструктуры согласно приказу ФСТЭК России № 21.

Четкие зоны ответственности

Обеспечиваем прозрачность в разграничении зон ответственности для выполнения требований безопасности при обработке ПДн.

Рассчитайте стоимость ресурсов публичного облака

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Облако 152-ФЗ

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Начало работы с «Облаком на базе VMware»

Документы

Условия использования, SLA

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Достаточно ли разместить свою информационную систему на ресурсах в РФ, чтобы обеспечить выполнение технических мер 152-ФЗ?

Что нужно сделать, чтобы соответствовать требованиям 152-ФЗ?

Как определить уровень защищенности персональных данных?

Что относится к специальным категориям ПДн?

Как подтвердить соответствие 152-ФЗ? Что нужно получить: акт оценки эффективности или аттестат?

Как поручить обработку персональных данных Selectel?

Что мне указать в уведомлении для Роскомнадзора в поле «Адрес ЦОДа»?

Что такое персональные данные?