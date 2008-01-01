Облако 152-ФЗ на базе VMware

Уровней защищенности — 4. Чтобы определить, какой уровень у вас, нужно знать, чьи данные, каких категорий и в каком объеме обрабатываете, а также тип актуальных угроз.

Актуальные угрозы — это условия и факторы, создающие опасность несанкционированного доступа к персональным данным. Выделяют угрозы 3 типов:

1 типа связаны с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном программном обеспечении (ПО).

2 типа связаны с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном ПО.

3 типа не связаны с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном ПО.

Таблица-подсказка для определения уровня защищенности