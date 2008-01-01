Облако 152-ФЗ на базе VMware

Нет. Размещение в РФ позволяет выполнить требования 152-ФЗ лишь в части локализации персональных данных. Для информационной системы необходимо реализовать технические меры в соответствии с приказом ФСТЭК № 21 в своей зоне ответственности.
Скачайте обзор, подготовленный IDG для Selectel и VMware
Материал посвящен рассмотрению причин, почему российские компании стремятся в гибридные облака, отражает основные тренды по изменениям в IT-отрасли и упоминает важность соответствия 152-ФЗ при реализации таких проектов.Скачать обзор
Инфраструктура для любого уровня защищенности ПДн
Публичное облако
Решение для персональных данных 3 и 4 уровней защищенности. Подходит для большинства ИСПДн (информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные).Расчитать цену
Частное облако
Физически изолированное облако с дополнительными средствами защиты. Обработка персональных данных до 1 (максимального) уровня защищенности. Подходит для размещения медицинских сведений и других специальных категорий.Оставить заявку
Подготовим документы
Обращаясь в Selectel, вы получите набор документов. Они упростят регистрацию вашей компании как оператора персональных данных в реестре Роскомнадзора.
Акт оценки эффективностиПосмотреть акт
Поручение на обработку персональных данныхЗапросить поручение
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Лицензии ФСТЭК и ФСБ
Selectel имеет лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, в том числе с использованием средств криптографической защиты информации.
Гибкое масштабирование
Вы всегда можете оптимизировать существующую инфраструктуру в облаке, добавить новые вычислительные мощности, хранилище и сетевые ресурсы. Есть возможность создания гибридных систем и размещения части инфраструктуры на выделенных серверах в «Аттестованном сегменте ЦОД».
Функциональность VMware
Вы получите полнофункциональное облако на базе технологий VMware: vCloud Director® и доступ к расширенным возможностям NSX®. Selectel является авторизованным партнером VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified, что гарантирует высокий уровень исполнения инфраструктуры.
Почему Selectel
SLA
Несем ответственность за доступность облачных сервисов. SLA финансово защищает ваши интересы.
Безопасность
Реализуем организационные и технические меры по обеспечению безопасности инфраструктуры согласно приказу ФСТЭК России № 21.
Четкие зоны ответственности
Обеспечиваем прозрачность в разграничении зон ответственности для выполнения требований безопасности при обработке ПДн.
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