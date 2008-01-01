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Вычисления на GPU

GPU Dedicated Servers
Выделенные серверы с графическими картами

Selectel предлагает решение для задач с высокими требованиями к производительности и пропускной способности памяти — серверы с вычислениями на графических картах (GPU), которые многократно ускоряют вычисления для:

  • Алгоритмов машинного обучения (нейронных сетей)
  • Моделирования и расчета физических процессов
  • Финансовой аналитики
  • Обработки видео
  • Проектирования
  • Виртуализации рабочих столов для 3D-моделирования
  • Анализа финансовых рисков
  • Моделирования погодных и атмосферных явлений

Кому предназначено решение

Машинное обучение

  • Работа с нейросетями
  • Задачи классификации и прогнозирования в облаке
  • Научные исследования

Разработка дизайна и графики

  • Сервисы обработки графики с использованием шейдеров
  • Монтаж и эффекты в прямом эфире
  • Ускоренная обработка видео
  • Большая скорость обработки фотографий

Вычислительные решения

  • Финансовые вычисления
  • Параллельная обработка данных в биоинформатике
  • Удаленные рабочие станции для 3D-приложений

Преимущества решения

Экономия на инфраструктуре

Серверы с GPU — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить при создании собственной инфраструктуры, но нуждается в высокопроизводительных вычислениях при работе с большими объемами данных.

Широкая область применения

Это решение также заинтересует тех, кто работает в сфере, связанной с машинным обучением, со стримингом (видео и аудио), транскодингом, рендерингом, виртуализацией и так далее.

Надежное оборудование

Selectel предлагает в аренду надежное оборудование последнего поколения от ведущих производителей.

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