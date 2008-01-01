Вычисления на GPU

Кому предназначено решение
Машинное обучение
- Работа с нейросетями
- Задачи классификации и прогнозирования в облаке
- Научные исследования
Разработка дизайна и графики
- Сервисы обработки графики с использованием шейдеров
- Монтаж и эффекты в прямом эфире
- Ускоренная обработка видео
- Большая скорость обработки фотографий
Вычислительные решения
- Финансовые вычисления
- Параллельная обработка данных в биоинформатике
- Удаленные рабочие станции для 3D-приложений
Преимущества решения
Экономия на инфраструктуре
Серверы с GPU — отличное решение для тех, кто хочет сэкономить при создании собственной инфраструктуры, но нуждается в высокопроизводительных вычислениях при работе с большими объемами данных.
Широкая область применения
Это решение также заинтересует тех, кто работает в сфере, связанной с машинным обучением, со стримингом (видео и аудио), транскодингом, рендерингом, виртуализацией и так далее.
Надежное оборудование
Selectel предлагает в аренду надежное оборудование последнего поколения от ведущих производителей.
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