Специалист по закупкам электротехнического оборудования
Selectel — продуктовая IT компания, предоставляем клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные сервисы в облаке, а также выделенные серверы — у нас 6 собственных дата-центров. В связи с расширением команды мы ищем Специалиста по закупкам электротехнического оборудования
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Поиск, анализ и квалификацию поставщиков оборудования 0,4–20 кВ.
- Работать с документацией: анализировать технические задания, чертежи, спецификации оборудования и опросные листы
- Поиск, анализ и квалификация на проектирование систем электроснабжения
- Поиск, анализ и квалификация поставщиков и монтаж ДГУ, ИБП, АКБ, шинопроводов, кабеленесущих систем, систем учета электрической энергии
- Поиск, анализ и квалификация подрядчиков на выполнение монтажных работ систем электроснабжения 0,4-20 кВ.
- Проводить закупочные процедуры: тендеры на ЭТП, запросы коммерческих предложений, прямые переговоры
- Обрабатывать технико-коммерческие предложения, согласовывать и заключать договоры поставки и подряда
- Контролировать сроки, координировать отгрузки, вести графики и информировать заказчиков
- Вести претензионную работу и полный документооборот по закупкам
Мы ожидаем
- Опыт работы в закупках электротехнического оборудования
- Понимание устройства высоковольтного оборудования: РП, ТП, РЗиА
- Опыт закупок ДГУ, ИБП, АКБ, шинопроводов, кабеленесущих систем, систем учета электрической энергии, системы молниезащиты
- Опыт закупки силовых и измерительных трансформаторов, ячеек КРУ, кабельной продукции
- Техническую грамотность и понимание основ электроэнергетики, электроснабжения и электротехники
- Понимание низковольтных систем управления и автоматики, включая слаботочные системы
- Умение проводить закупочные процедуры как напрямую, так и через электронные торговые площадки
Будет плюсом
- Опыт работы с дата-центрами
- Знание оборудования противопожарных систем для энергообъектов
- Умение читать чертежи, технологические схемы, проектную документацию и спецификации оборудования
- Владение английским языком на уровне B1 и выше для работы с документацией иностранных производителей
- Быть готовым к командировкам на заводы-изготовители и строительные площадки
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы 5/2 с 10:00-19:00
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса