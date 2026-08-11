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Специалист по закупкам электротехнического оборудования

Selectel — продуктовая IT компания, предоставляем клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные сервисы в облаке, а также выделенные серверы — у нас 6 собственных дата-центров. В связи с расширением команды мы ищем Специалиста по закупкам электротехнического оборудования

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Поиск, анализ и квалификацию поставщиков оборудования 0,4–20 кВ.
  • Работать с документацией: анализировать технические задания, чертежи, спецификации оборудования и опросные листы
  • Поиск, анализ и квалификация на проектирование систем электроснабжения
  • Поиск, анализ и квалификация поставщиков и монтаж ДГУ, ИБП, АКБ, шинопроводов, кабеленесущих систем, систем учета электрической энергии
  • Поиск, анализ и квалификация подрядчиков на выполнение монтажных работ систем электроснабжения 0,4-20 кВ.
  • Проводить закупочные процедуры: тендеры на ЭТП, запросы коммерческих предложений, прямые переговоры
  • Обрабатывать технико-коммерческие предложения, согласовывать и заключать договоры поставки и подряда
  • Контролировать сроки, координировать отгрузки, вести графики и информировать заказчиков
  • Вести претензионную работу и полный документооборот по закупкам
Мы ожидаем
  • Опыт работы в закупках электротехнического оборудования
  • Понимание устройства высоковольтного оборудования: РП, ТП, РЗиА
  • Опыт закупок ДГУ, ИБП, АКБ, шинопроводов, кабеленесущих систем, систем учета электрической энергии, системы молниезащиты
  • Опыт закупки силовых и измерительных трансформаторов, ячеек КРУ, кабельной продукции
  • Техническую грамотность и понимание основ электроэнергетики, электроснабжения и электротехники
  • Понимание низковольтных систем управления и автоматики, включая слаботочные системы
  • Умение проводить закупочные процедуры как напрямую, так и через электронные торговые площадки
Будет плюсом
  • Опыт работы с дата-центрами
  • Знание оборудования противопожарных систем для энергообъектов
  • Умение читать чертежи, технологические схемы, проектную документацию и спецификации оборудования
  • Владение английским языком на уровне B1 и выше для работы с документацией иностранных производителей
  • Быть готовым к командировкам на заводы-изготовители и строительные площадки
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы 5/2 с 10:00-19:00
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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