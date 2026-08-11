Специалист по закупкам электротехнического оборудования

Back office

Selectel — продуктовая IT компания, предоставляем клиентам инфраструктурные решения: свое облако, платформенные сервисы в облаке, а также выделенные серверы — у нас 6 собственных дата-центров. В связи с расширением команды мы ищем Специалиста по закупкам электротехнического оборудования