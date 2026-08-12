Специалист по международным финансовым операциям

Финансы и юриспруденция

Мы — команда корпоративных финансов в составе Финансового отдела. Мы обеспечиваем эффективное взаимодействие с банками, управление ликвидностью и сопровождение как платежных процессов, так и заемного финансирования в российском и международном периметре. Наша задача — выстраивать и развивать финансовую инфраструктуру, снижать риски и обеспечивать устойчивую поддержку бизнеса в операционной и инвестиционной деятельности.